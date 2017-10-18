Рязанские производители молочной продукции идут напрямую к потребителям

В последнее время, проблемы молочной промышленности и качества молочной продукции поднимаются на различном уровне. С одной стороны, отмечается рост производства и замещение импортных товаров отечественными, а с другой — увеличение доли фальсификата, как производимого на территории Российской Федерации, так и поступающего из стран Таможенного Союза.

В этом свете, региональные производители оказываются в неравных условиях и проигрывают в ценовой борьбе с недобросовестными поставщиками. И если рязанские торговые сети и продуктовые магазины идут навстречу землякам, предлагая индивидуальные условия для продвижения продукции, то это нельзя сказать о крупных федеральных игроках, в политике которых ключевыми факторами являются низкая цена и оборачиваемость товара на полках. Поэтому, рязанские производители находятся в постоянном поиске альтернативных каналов реализации своей продукции. Это ярмарки выходного дня, уличная торговля, развитие собственных розничных магазинов и точек продаж.

Так, молодая, но уже зарекомендовавшая себя в Рязани, торговая марка «Вежливые продукты», в октябре анонсировала запуск службы доставки молочной продукции собственного производства на дом.

Молодая торговая марка «Вежливые продукты» анонсировала запуск службы доставки «молочки» на дом

«Вежливые продукты» — зарегистрированная торговая марка, под которой рязанское ООО «МИРАБО ИНВЕСТ» производит натуральную молочную продукцию, на первом в Рязанской области «открытом» производстве. Открытом в том смысле, что здание цеха спроектировано с учетом возможности его посещения всеми желающими. Для гостей предусмотрен дегустационный зал, отделенный от зоны производства стеклянной перегородкой. Здесь можно понаблюдать за всеми этапами переработки молока и производства молочной продукции и сыров, попробовать готовую продукцию и, при желании, ее приобрести.

В беседе с RZN.info, владельцы этого проекта описали его уникальность так: «Это первый в области проект, в котором домашние традиции производства молочной продукции перенесены в цеховые условия с точки зрения санитарии и гигиены».

В беседе с RZN.info, владельцы этого проекта описали его уникальность

И действительно, практически все на предприятии делается вручную, но происходит это в идеально чистом помещении, на специализированном оборудовании и в лучах бактерицидных ламп. Сырое молоко поступает из лучших хозяйств области, и проходит проверку в собственной лаборатории предприятия. Качество же готовой продукции подтверждено протоколами испытаний «Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Рязанской области» (ФБУ «Рязанский ЦСМ»).

На сегодняшний день, предприятие выпускает пастеризованное и топленое молоко, термостатные кефир, йогурт, ряженку и сметану, а также творог. Наряду с молочной продукцией, в линейке присутствуют молодые рассольные сыры: брынза, халуми и сулугуни. В ближайшее время планируется выпуск и выдержанных сыров. Вся продукция поставляется в стеклянной таре, что обеспечивает наибольшую ее сохранность.

«Вежливые продукты» уже представлены в сети супермаркетов «Барс», в супермаркете Spar-Рязань и гипермаркете «Globus», а теперь компания предлагает своим покупателям и доставку на дом. График поставок разработан таким образом, что продукция будет доставляться в день ее производства, а значит, исключительно свежей и с максимальными сроками хранения. Отдельно следует отметить возможность возврата стеклянной тары, что позволяет исключить ее стоимость из цены продукта для покупателя.