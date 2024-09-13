Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеленый сад»

Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «Зеленый сад» после получения диплома.

Сметчик — профессия престижная. Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «Зеленый сад» после получения диплома.

Здесь Алина трудится уже два месяца. И хотя учится в технологическом колледже по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», предпочла стать инженером-сметчиком.

«Я начала работать сметчиком еще в колледже — в качестве практики. Мне понравилось составлять документы, разбираться в стоимости строительных работ, материалов, проводить расчеты, подбивать таблицы. Сейчас совмещаю работу с учебой по индивидуальному плану», — рассказала девушка.

В строительной компании «Зеленый сад» молодую сотрудницу встретили с радостью и сразу же включили в работу.

«Алина хорошо себя зарекомендовала с первого дня. Она тот человек, который схватывает все на лету и готов учиться новому. Сейчас Алина загружена работой наравне с коллегами, трудится над двумя большими проектами. Первый — строительство детского сада в подмосковном Жуковском, второй — строительство новой школы в Борках в Рязани. Могу с уверенностью сказать, что наша молодая сотрудница справляется», — заявила непосредственный руководитель студентки, начальник сметного отдела компании «Зеленый сад» Юлия Могучева.

Юлия Анатольевна добавила, что профессия сметчика сейчас очень востребованная, престижная и хорошо оплачиваемая. После получения диплома Алина Журавлева точно не останется без работы. Впрочем, уже сейчас девушка решила, что продолжит карьеру в «Зеленом саде».

«Мне все нравится: и условия труда, и коллектив, и зарплата. Конечно, нужно работать в полную силу, чтобы соответствовать высоким требованиям компании. А как же иначе? К любому делу я подхожу ответственно», — отметила студентка.