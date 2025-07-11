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Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около ЖК «Окская стрелка»

Борковский затон в Рязани стал площадкой для проведения тренировок на сапах. Любители активного отдыха смогли получить новые навыки и провести вечер с пользой.

Спортивное мероприятие организовали недалеко от строящегося жилого комплекса «Окская стрелка». Сегодня мастер-класс провел тренер по сап-серфингу Николай Никулаев.

В последние месяцы такие тренировки стали регулярными: рязанцы активно готовятся к фестивалю «Рязанское Лукоморье». Масштабный спортивный праздник, организатором которого выступает ГК «Зеленый сад», состоится 9 августа на территории Борковского затона.

Около двух сотен участников уже успели зарегистрироваться, но у желающих еще есть время до 15 июля, чтобы собрать команду и оставить заявку.

«Рязанское Лукоморье» пройдет около строящегося жилого комплекса «Окская стрелка». ЖК будет включать 19 восьмиэтажных домов. Все работы выполняются согласно утвержденному графику, быстрыми темпами и без нарушения плана. При этом из-за большого спроса количество квартир с красивым видом из окна, доступных для покупки, стремительно уменьшается.

Если вы хотите из собственных окон любоваться рекой Окой, лесом, лугами и городскими пейзажами, стоит поторопиться.

Кроме того в ЖК «Окская стрелка» «Зеленый сад» реализует уникальную для Рязани концепцию — «Первая миля». Как рассказала менеджер отдела продаж Мария Ганьшина, идея проекта в том, что до основных городских объектов каждый житель сможет добраться в течение 15 минут, не покидая территорию своего ЖК.

Жители сэкономят время, ведь им не придется стоять в пробках, чтобы добраться до детского сада, школы, магазина или поликлиники, а полученные свободные часы смогут посвятить себе и детям. В шаговой доступности будут многопрофильный медицинский центр, водный транспорт, который можно взять в аренду, и даже станция беспилотного такси от Яндекса.

Особое внимание «Зеленый сад» уделяет Борковскому затону.

«Набережная на Борковском затоне будет уникальна. У нас есть возможность построить лучшую в России, потому что уже есть опыт других регионов, зарубежный опыт», — отметил управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.

Он рассказал, что поэтапное строительство набережной начнется в следующем году, а завершится в течение трех лет. К 2029 году на Борковском затоне появится яхтенная марина, пляж, зона для прогулок, причал для маломерных судов и лодочная станция.

Управляющий директор «Зеленого сада» добавил, что набережная станет «первоклассной, построенной по классическим принципам, но не уступающим европейским стандартам».