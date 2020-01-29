Рязанцам рассказали о способах утепления стен жилых домов

Наружное утепление стен дома — один из эффективных способов сохранения тепла в зимний период. Для решения этой задачи существует множество решений, благодаря наличию в продаже различных видов теплоизоляционных материалов и разработке ряда технологий и методов:

пенопластом;

пенополистиролом;

минеральной ватой (самое эффективное утепление);

пеностеклом.

В поисках оптимального варианта многие останавливают свой выбор на минеральной вате. Она не только является хорошим утеплителем, но и позволяет использовать несколько различных способов для отделки фасада.

Это простая и эффективная технология, проверенная временем. Способствует сохранению тепла в зимнее время и препятствует проникновению жары в дом летом и в целом, обеспечивает более комфортное проживание в помещении.

Что такое минеральная вата? На сегодняшний день это один из самых используемых материалов при работах, когда выполняется утепление фасада жилого дома. Если рассмотреть разновидности минваты, то можно сказать, что отличия каждого вида проявляется в волокнистости и структуре. Благоприятные характеристики позволяют использовать материал в широкой сфере применения. Самая высокая популярность для фасада дома у базальтовых видов материала.

Существует несколько способов утепления наружных стен минеральной ватой, отличающихся друг от друга технологией и материалами, используемыми в качестве внешней отделки. Рязанские застройщики чаще всего выбирают технологию мокрого фасада под штукатурку. В этом случае на минвату наносится слой штукатурной смеси, после чего поверхность отделывают декоративной штукатуркой и окрашивают.

Также выделяют способы:

«Вентилируемый фасад». Использование этой технологии предполагает создание между утеплителем и облицовкой воздушного зазора, величина которого вычисляется путем математических расчетов. Сама система представляет собой крепящуюся к стене специальную конструкцию, на которую фиксируется облицовочный материал (вагонка, натуральный или искусственный камень, фиброцементные плиты).

«Утепление под сайдинг». Поверх закрепленной на стене минваты монтируют сайдинг, который фиксируется к деревянной или металлической обрешетке.

Но есть у этого материала и недостатки.

Крайне не желательно выполнять работы в зимнее время, так как ситуация осложняется наличием воды в наполнителях клеевых и штукатурных веществ, которая замерзает.

СП рекомендует не заниматься монтажом мокрого фасада здания, если в среде температура опустилась ниже +5 градусов. За этой отметкой дегидратация прекращается, что мешает затвердеванию клея и штукатурки. Произвести утепление в зимнее время возможно, хотя это достаточно сложно и трудозатратно.

Так, пункт 8.1.10 СП 293.1325800.2017: гласит «Устройство СФТК допускается производить при температуре окружающего воздуха в зоне производства работ от 5 до 30 градусов. В процессе производства работ по устройству СФТК необходимо предусматривать меры, препятствующие воздействию прямых солнечных лучей и атмосферных осадков на поверхность фасада».

Примечание:

Допускается выполнение работ в условиях пониженной и отрицательной температуры атмосферного воздуха (до минус 10 градусов) при условии соблюдения дополнительных мер по обеспечению требуемого температурного-влажностного режима на участке производства работ. Здание, на котором проводят установку СФТК, должно отапливаться по постоянной или временной схеме; температура воздуха внутри здания должна быть не ниже 5 градусов, а относительная влажность воздуха — не выше 75%.

Работы проводят только со строительных лесов с устройством теплового контура. Обогрев теплового контура выполняют в соответствии с положениями настоящего раздела; обогрев рабочей зоны внутри теплового контура должен быть начат не менее чем за 24 часа до начала работ по установке СФТК. Контроль за целостностью теплового контура должен осуществляться не реже чем два раза в сутки.

Но в погоне за прибылью некоторые застройщики, чтобы не переносить сроки строительства, используют эту технологию и зимой. О какой гарантии тогда может идти речь, если утепление было выполнено с нарушением и материал может прийти в негодность достаточно быстро? Покупать квартиру в таком доме или не покупать — решайте сами.

Для того, чтобы добиться качественного результата, необходимо быть осведомленным в некоторых особенностях и нюансах этого технологического процесса. Этот материал направлен на ознакомление покупателей квартир с основными моментами правильного утепления фасада при помощи минеральной ваты.