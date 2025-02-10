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Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок»!
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки, мебель или спортинвентарь — больше не мешают дома, не захламляют шкафы и балкон, а хранятся в безопасной кладовке, доступ к которой есть только у вас.

Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки, мебель или спортинвентарь — больше не мешают дома, не захламляют шкафы и балкон, а хранятся в безопасной кладовке, доступ к которой есть только у вас.

Теперь это не мечта, а реальность! В центре Рязани, на улице Спортивной, 14, открылся первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок».

Журналист РЗН. Инфо поговорила с управляющей складом «1000 Кладовок» и узнала о новом подходе к хранению вещей.

Склады индивидуального хранения — это мировая практика, которая давно стала частью повседневной жизни в крупных городах. Например, москвичи пользуются такими услугами с 2009 года, а по всей столице уже насчитывается более 200 таких складов.

«Наши кладовки могут стать продолжением вашего дома или офиса — местом, где хранятся ваши вещи, архивы и товары, которые всегда доступны, когда нужны.» — отметила управляющая.

Склад «1000 Кладовок» — это охраняемое здание с множеством кладовок разных размеров, предназначенных для долгосрочного и краткосрочного хранения личных вещей и товаров. Пользоваться услугой может как частное лицо, так и бизнес.

Какой размер кладовки, для чего подойдет?

Почему это удобно?

Вот почему это отличный выбор:

  • Освобождение места дома. Свободные балконы и шкафы. Все вещи, которые вы не используете каждый день — от спортивного инвентаря до коробок с игрушками и сезонной одежды, — можно удобно хранить в арендуемой кладовке.
  • Удобство во время ремонта или переезда. Ремонт больше не превращается в хаос. Вы просто перевозите мебель, технику и коробки в чистую, сухую и теплую кладовку. А при переезде это идеальный способ временно разместить вещи, пока вы обустраиваете новое жилье.
  • Комфорт для бизнеса. Кладовки стали отличным решением для малого и среднего бизнеса. В них можно хранить запасы продукции в условиях, защищающих от сырости, пыли и перепадов температур. Это позволяет сохранять товары в идеальном состоянии.

Кроме того, кладовки помогают освободить офисное пространство, избавив его от архивов, документов и оборудования. Гибкость аренды позволяет выбрать помещение любого размера — от 0,5 до 30 м² — в зависимости от масштабов бизнеса и текущих потребностей.

Удобное расположение склада в центре города упрощает логистику, а круглосуточный доступ даёт возможность работать с товаром в любое время. Всё это помогает снизить затраты, так как вы оплачиваете только необходимое пространство, избегая переплат за лишние метры.

  • Комфорт и безопасность. На складе всегда тепло и чисто. Здесь приятно находиться, даже если вы пришли с ребенком, чтобы что-то разложить или упаковать. Ваши вещи будут под надежной защитой. Современные системы безопасности с индивидуальными магнитными брелками и круглосуточным видеонаблюдением защищают ваши вещи.
  • Круглосуточный доступ к вещам. Паркинг. Доступ к вещам 24/7 — все, что нужно, это магнитный брелок. У комплекса предусмотрена парковка с шлагбаумом, а по отдельной договоренности возможно подъехать на грузовом автомобиле к платформе для переноса крупных вещей. Также доступен грузовой лифт.
  • Гибкость аренды. Вы сами выбираете, на какой срок снять кладовку — от одной недели до нескольких месяцев или даже лет. Если ваши планы изменятся, вы сможете легко продлить или завершить договор.

Почему стоит попробовать?

Мы живем в эпоху, где удобство — главный приоритет. Как доставка продуктов избавила нас от необходимости стоять в очередях, так и индивидуальные склады позволяют освободить дом от редко используемых вещей. Балконы больше не должны превращаться в склад — устройте там уютный уголок для отдыха.

Попробуйте, как это просто и удобно! Приходите на экскурсию в «1000 Кладовок» на Спортивной, 14, или звоните по телефону +7 (4912) 510-610. Сайт: 1000-кладовок.рф.

Освободите свой дом — доверьте вещи первому складу индивидуального хранения в Рязани!

И на последок пять золотых правил хранения на складе:

  1. Подписывайте коробки. Подписывайте каждую коробку ярким маркером или наклейкой, чтобы сразу видеть её содержимое. Разделяйте вещи по категориям: одежда, книги, игрушки, документы. Если вещей много, составьте список того, что хранится в каждой коробке, и храните этот список у себя на телефоне. Это значительно упростит поиск.
  2. Тяжёлое — вниз, лёгкое — вверх. Укладывайте более тяжёлые вещи, такие как книги или бытовая техника, на нижние полки. Лёгкие предметы, например, игрушки или коробки с сезонными украшениями, можно ставить наверх. Так вы избежите повреждения хрупких вещей и сделаете склад безопасным.
  3. Используйте стеллажи. Если вещей много, установите складские стеллажи. Они помогут организовать пространство вертикально и использовать высоту помещения.
  4. Оптимизируйте коробки. Используйте одинаковые по размеру коробки — их легче складывать и упорядочивать. Коробки нестандартных размеров часто создают пустоты, которые неэффективно используют пространство.
  5. Используйте вакуумные пакеты для одежды. Одежда, постельное бельё или текстиль занимают меньше места, если сложить их в вакуумные пакеты. Это не только сэкономит пространство, но и защитит вещи от пыли и влаги.