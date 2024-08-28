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«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин поделился впечатлениями о работе в «Зеленом саде»
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанского технологического колледжа. Он учится по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанского технологического колледжа. Он учится по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

«В июне у меня была первая производственная практика, колледж предложил в качестве места работы несколько предприятий. Я выбрал „Зеленый сад“ и считаю, что не прогадал. После практики остался на работу», — рассказал молодой человек.

Артем трудится помощником каменщика. За три летних месяца приложил руку к трем ЖК: Discovery, «Еврокласс-4» и Skyline.

«Понравилось работать на строительстве всех домов, но больше почему-то мне симпатичен Skyline. Здесь я уже три недели, и здесь же мне доверили самостоятельно возводить внутренние перегородки в квартирах. За моей работой следит наставник. Если что-то не получается — подсказывает, советует, помогает», — добавил юноша.

Рабочий день Артема, как и его коллег по стройке, начинается очень рано. В 6 утра уже нужно быть на месте.

«Поначалу было трудновато, теперь я привык. Больше того, мне нравится, что в 15 часов смена уже заканчивается. Можно много чего успеть за оставшийся день», — отметил студент.

В семье Артема Кузьмина строителей нет, он первый выбрал для себя эту профессию. Молодой человек считает, что такой труд уважаем и востребован во все времена.

«Да и родители рады, что я выбрал карьеру строителя», — добавляет он.

Совсем скоро начало учебного года. Артем говорит, что намерен совмещать работу с обучением. Это вполне возможно: технологический колледж идет навстречу своим студентам и составляет индивидуальный учебный план.

Через год, после получения диплома, Артем планирует остаться работать в «Зеленом саде».