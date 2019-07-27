Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

Хочешь зарабатывать до 40 тысяч в день? Легкий заработок для студентов. Такими объявлениями пестрят соцсети. Предложения обычно скидывают в личные сообщения молодым людям, после чего их зазывают «пообщаться» в закрытые группы.

Так потенциальный «закладчик» делает первый шаг. В группах кого-то по-настоящему обрабатывают, рассказывая сказки, что «тебя никогда не поймают, а если и задержат, то дадут максимум условку», а кто-то сразу остается довольным потенциальным заработком. Ведь по сути работа, что называется, не пыльная, а деньги платят большие.

Психология понятна: выбор куда пойти работать без опыта у молодежи невелик. Устроиться курьером или стоять за кассой целый день за двадцать тысяч рублей в месяц хотят далеко не все. Желание разбогатеть без особых усилий толкает молодых людей на более оплачиваемый, но незаконный способ заработка — распространение «закладок».

По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы. В один миг молодые люди рискуют променять беззаботную молодость на тюремные нары.

Корреспондент RZN.info отправилась в исправительную колонию №6, пообщалась с теми, кого коснулась данная статья, и узнала, стоит ли овчинка выделки?

Сколько стоит «путевка» на зону?

За последние шесть месяцев 2019 года в Рязанской области общее количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось почти на семь процентов (с 559 до 597) и на десять процентов — наркопреступлений, связанных со сбытом (с 229 до 252). Такие данные приводит замначальника регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России, подполковник полиции Владимир Корольков.

По его словам, среди возможных видов распространения наркотиков самым популярным являются «закладки» — примерно девяносто процентов наркотических средств и психотропных веществ передается именно в таком виде, а старый способ торговли «из рук в руки» практически изжил себя.

Общение с потенциальными и постоянными покупателями осуществляется черед мессенджеры и в соцсетях. Контактами таких поставщиков исписаны многие городские стены не только на окраинах, но и в центре Рязани. К примеру, этот снимок был сделан неподалеку от рязанского драмтеатра.

А этот — неподалеку от отдела полиции по Советскому району.

Владимир Корольков рассказал, что на закладках попадаются ежедневно. Как правило, это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Иногда встречаются девушки.

«Всеми движет одно — жажда легкой наживы. Если раньше наркоманы жаловались на тяжелую жизнь или какие-то семейные обстоятельства, то сейчас вопрос исключительно в деньгах. При том, что половина из них — из благополучных семей, — говорит полицейский. — „Прогуливаясь“ на свежем воздухе, они могут заработать от 2500 до 3000 рублей за пару часов», — добавляет Корольков. Однако таким способом можно заработать не только денег, но и судимость.

«Как правило, много заработать они не успевают и примерно в течение месяца с начала их деятельности попадаются правоохранителям на сбыте или после его осуществления и зарабатывают срок», — сообщает правоохранитель.

Первоходы

Примерно в двадцати километрах от Рязани по соседству с деревней Стенькино расположена исправительная колония №6. В ней отбывают наказания преступники «первоходы», то есть те, кто впервые угодил за решетку. Среди них — распространители наркотиков, прозванные в народе «закладчиками», и получившие такое название от способа сбыта запрещенных веществ. Все они проходят по ставшей «народной» 228-й статье.

В стенах исправительной колонии №6 отбывают наказания двое молодых людей — Алексей и Григорий. Их объединяет не только юный возраст и статья, но и причина, по которой оба примерили на себя тюремную форму. Они не распространяли «закладки» в погоне за «легкими» деньгами, но оказались в компании тех, кто зарабатывал подобным образом. Из этических соображений RZN.info не публикует фотографии и фамилии вышеупомянутых заключенных.

Алексею 24 года. Уверяет, что попал в колонию по ошибке. Хотя признается — наркотики пробовал. Впервые в 16 лет, учась в ПТУ. Будучи студентом молодой человек общался с людьми по возрасту на 8-14 лет старше него.

«Те, кто были в окружении и употребляли, им было от 24-30 лет. Я увидел, что что-то курят, спросил попробовать. Многого не понимал…», — поясняет молодой человек.

Предостеречь от последствий было некому: с пяти лет Леша жил в детдоме. «Маму с папой лишили родительских прав. Когда мне было пять лет, папы не стало. Матушка умерла в прошлом году. Можно сказать, что сейчас я остался один», — с горечью произносит Алексей.

Курить — курил, но не распространял, уверяет Алексей. Объясняет — на «закладках» зарабатывает его родной брат. Родственник попал под «прицел» полицейских. Те настояли, чтобы он сдал перекупщика или, как говорят на зоне, барыгу. Чтобы не угодить за решетку, брат сдал брата. Он подложил Алексею в ботинок «дозу» и отправил за племянником в детский сад. До места назначения Алексей не доехал. На полпути его остановили полицейские, отвезли в участок.

«В участке продержали трое суток. Там нашли пакет спайса, о котором я даже не был в курсе. Ну и сказали — делай выводы, с кем жил в последнее время. Я понял, что это брат, потому что жил я у него, помогал ему с племянниками…», — рассказывает заключенный. Так Алексей оказался в колонии вместо брата.

На момент нашего знакомства Алексею оставалось отсидеть полгода из общего срока в два года и семь месяцев.

«Честно, даже не знаю, три года — это не много и не мало», — размышляет Леша о своем сроке.

«Желательно, чтобы не попадались больше по этой статье. Может, ее даже стоит ужесточить и сделать минимальный срок от шести лет, чтобы люди понимали, на какой риск идут, употребляя и распространяя наркотики», — добавляет он.

«Даже не пробовал наркотики»

Примерно год назад Алексей начал строить планы на будущее. После освобождения он планирует выйти на работу, завести семью, не курить «траву» и больше не соприкасаться с «народной» статьей. Обещал навещать племянников.

В отличие от Алексея, 20-летний Григорий наркотики даже не пробовал. Молодой человек рассказал, что до тюрьмы жил с мамой и отчимом, трудился грузчиком, занимался легкой атлетикой, метанием копья. С гордостью вспоминает, что участвовал в соревнованиях и имеет кое-какие награды. В один из дней он поехал с отчимом и его другом кататься на машине. А дальше все как по сценарию с Алексеем: остановили полицейские, при досмотре обнаружили в машине отчима наркотики. Всех троих посадили. Гриша сел как сообщник на пять лет. В то время ему было всего шестнадцать.

«Друг с отчимом занимались этим, а я даже не знал, — утверждает молодой человек. — Я никогда не употреблял сам. Алкоголь бывало».

«Я вообще считаю это ненормальным. Никому такого не желаю. Наркотиками только психику себе портить», — добавляет он.

В один миг жизнь обычного подростка перевернулась. В колонии он получил образование и стал пекарем. Дома его ждет мама, которая приезжает к нему на длительные свидания.

«Мама тоже пекарь», — с ностальгией в голосе говорит Гриша.

Кажется, что спустя четыре года в нем по-прежнему сохранился тот 16-летний мальчишка. Он отвечает на вопросы, потупив взор, периодически лишь косится на оперативника, будто боится сказать не то, и робко перебирает пальцами серую кепку. В глазах читается испуг от неожиданного визита журналиста и вопрос — можно я уже пойду?

«Чем займешься, когда выйдешь из колонии?», — спрашиваю его.

«Планы пока не строю. Видно будет», — отвечает Гриша.

«Раз тебе нравилось заниматься спортом, и были успехи, может, стоит заняться снова?».

«Может, стоит». На его лице впервые за нашу встречу появляется улыбка. Мы прощаемся.

Антигерой

По пути в колонию представляешь разговор с молодыми людьми, которые попали туда из-за юношеского максимализма, желания с минимальными усилиями заработать побольше денег, и раскаялись в содеянном, а на деле встречаешь этих ребят, которые не имеют с первоначальным образом «закладчика» ничего общего и являются яркой иллюстрацией пословицы «от сумы и от тюрьмы не зарекайся». В тюрьме они оказались из-за тех, кто как раз стремился к наживе, невзирая на законы нравственности и искалеченные человеческие судьбы.

25-летнего Павла Ватанского оперативник представляет как первого рязанского «закладчика», с него, мол, все началось.

Павел — короткостриженный шатен среднего роста с ярко-голубыми глазами. Внешне выглядит, скорее, лет на 19, чем на 25. На протяжении всей беседы с его лица не сходит ухмылка, один уголок губы устремляется вверх. От выражения «герой интервью» Ватанский начинает смеяться.

«Герой?» — с издевкой спрашивает он.

«Это такой журналистский термин», — поясняю я. «Ну, хорошо, персонаж…», — пытаюсь подобрать синоним.

«Персонаж куда больше подходит», — соглашается он.

Павел Ватанский находится в 6-й колонии с 2016 года. О том, как попал туда, молодой человек рассказывает с долей иронии и нарциссизма. Внимание журналиста ему явно льстит. Наркотики он попробовал в седьмом классе. Распространять их начал в 2013 году. На тот момент ему исполнилось 19 лет.

«По всему городу были „магазины“, где можно было купить: на „радиоакадемии“, на Победе, в районе „Полсинаута“ и где-то в „Дашках“…», — вспоминает Павел. Молодой человек приобретал запрещенные вещества, которые затем частично перепродавал.

«В то время все передавали только из рук в руки. Я начал общаться на специальных форумах, „посоветовался“ с уголовным кодексом. Продажи через интернет еще не было, статьей это не было предусмотрено. И я занялся распространением…», — рассказывает он.

Первую «закладку» начинающий дилер оставил в Горроще. «За все время заложил более миллиона», — утверждает он. Главной мотивацией было нежелание работать в офисе за 20-30 тысяч рублей в месяц. При том, что Павел, по его словам, не из бедной семьи.

«Только представьте: старшее поколение трудилось до 40 лет и более, чтобы чего-то достичь в материальном плане, а у меня это было уже в 20 лет. Поначалу я мог заработать 200-300 тысяч за месяц», — вспоминает рязанец.

В июле 2014 года Ватанского впервые привлекли к уголовной ответственности за незаконный сбыт «синтетики». Железнодорожный районный суд приговорил его к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет и отпустил из-под стражи в зале заседания.

Павел утверждает, что не жалеет о выбранном способе заработка и чувства вины за судьбы других не испытывает, временами в разговоре даже насмехается над своими клиентами.

«Я никого не принуждал. Они сами на меня выходили», — говорит он.

У Павла есть жена и двое детей — мальчик и девочка. На вопрос — хотел бы он, чтобы сын пошел по его стопам, отвечает отрицательно.

На свободе Ватанский пробыл недолго. В январе 2016 года его снова привлекли к уголовной ответственности по 228-й статье. Но на этот раз срок из условного превратился в реальный: Павла осудили на восемь лет. В исправительной колонии №6 ему осталось сидеть пять лет. К тому времени, как Павел освободится, дети уже пойдут в школу. Но в первый класс их поведет, увы, не он.