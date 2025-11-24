Развитие электромобилей пойдет в новом направлении

Рязань
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «Energy Cube» и новую дизайнерскую концепцию бренда.

В рамках клиентского саммита EXEED состоялся мировой дебют Texxeract «Energy Cube» — нового направления по комплексному развитию электромобилей и гибридов, ключевой задачей которого является создание уникальных технологий, повышающих эффективность, производительность и безопасность автомобилей на новых источниках энергии. Texxeract 2.0 будет применен в обновленном RX и на новых моделях ES7, ET8 и ET9 до конца 2027 года.

EXEED — Texxeract «Energy Cube» — это инновационная комплексная технологическая платформа EXEED для силовых установок PHEV, REEV и BEV. Texxeract повышает эффективность по трем ключевым направлениям — дальность хода, скорость зарядки и энергопотребление.

Полностью электрические модели поддерживают ультрабыструю зарядку от 20% до 80% всего за 10 минут. С интеллектуальной системой управления энергией IEC модель EXEED EXLANTIX ET REEV лидирует в отрасли коэффициента преобразования энергии. Она может производить 3,7 кВт/ч электроэнергии из 1 литра топлива, обеспечивая совокупный запас хода 1180 км.

Технологические преимущества Texxeract были подтверждены многочисленными тестами в реальной эксплуатации. Передовые технологии обеспечивают надежную физическую защиту батареи, гарантируя стабильность даже в экстремальных условиях. Система также поддерживает онлайн-мониторинг в реальном времени для защиты пассажиров. EXEED EXLANTIX ES стал первым в мире автомобилем, сертифицированным по стандарту NESTA в Китае.

Передовой электрический привод, высочайшие аэродинамические характеристики и умная электроника гоночного уровня обеспечивают ускорение до 100 км/ч всего за 3,7 секунды (для электрической версии модели ES). EXEED является единственным премиальным брендом на новых источниках энергии с данной конфигурацией. Кроме того, Texxeract включает уникальную в мире систему полного привода «Four Power Unit» Full-Time AWD, которая обеспечивает непрерывную передачу крутящего момента на все четыре колеса, повышая устойчивость, проходимость и безопасность в сложных дорожных условиях.

Запуск новой дизайнерской концепции: три модели воплощают эстетику «Perpetua»

Ещё одним важным событием стал анонс новой дизайн-концепции EXEED — «Perpetua» (что означает вечный и непрерывный). Вдохновлённая мифом об Атлантиде и движением океанских волн, концепция передаёт ощущение красоты бренда, не подвластной времени.

Философия нового дизайна воплотилась в трех новинках бренда:

  • Спортивная версия EXEED EXLANTIX ES GT использует цветовую тему «Abyssal Jewel» (Самоцвет бездны). Профиль автомобиля тщательно проработан для достижения мягких, но динамичных форм, а плавные поверхности гармонично сочетаются с выразительными линиями.
  • EXEED RX представляет тему «Starlight Ocean» (Звёздный океан). Его дизайн изначально был сосредоточен на плавных пропорциях и скульптурных линиях кузова. Уникальные технические детали полностью передают ощущение «Да Ци» — китайского понятия, означающего величие и благородство. Передняя часть автомобиля эволюционировала из концепта Stellar, а цифровая решётка радиатора и дневные ходовые огни Starry Sky DRL усиливают ощущение технологичности.
  • EXEED EXLANTIX ES Sports Sedan имеет фронтальную часть, аналогичную ES GT, а также элементы из углеводородного волокна. Для улучшения аэродинамики новинка получила иное решение нижней части бампера, удлинённые боковые юбки и крупный задний диффузор, подчеркивающие экстремально спортивную сторону философии «Perpetua».

Технология Texxeract ляжет в основу стратегии развития EXEED, а новая дизайн-концепция станет эстетическим ориентиром будущих продуктов бренда.

EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной

Рязань, Ул. Солнечная, д. 5

+7 4912 771 771

https://exeed-rzn.ru/