Пять советов по «перезагрузке» бизнеса

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Сегодня новые технологии помогают компаниям не только работать эффективнее, но и грамотно управлять своими расходами.
И те бизнес-решения, которые раньше казались невероятными, сегодня — обычное дело для современных компаний.
Представляем пять советов, которые помогут «перезагрузить» ваш бизнес.
Сейчас телефонизировать офис можно буквально за пару дней, благодаря созданию телефонной станции «в облаке» или, другими словами, «
Услуга позволяет настроить входящие звонки так, чтобы на них всегда отвечал нужный человек, и ни один клиент не остался без внимания — утром пусть отвечают на звонки офисные «жаворонки», а вечером и ночью — те, кому тяжело вставать на работу к 8-9 часам.
Избавьтесь от паутины проводов
Раньше устройство, которое отвечало за офисную телефонию, могло занимать целое помещение, и требовалось немало времени, чтобы настроить его работу.
А если вы решили поменять офис на новый, то не нужно дополнительно оплачивать услуги IT-специалистов и грузчиков: телефонная станция «в облаке» быстрее сотрудников переедет в новый офис.
Общайтесь со своей целевой аудиторией
Как рассказать о своих услугах и товарах клиенту, когда тот уже устал от «пестрой» рекламы? Или оперативно собрать коллег на срочное совещание? Человек, выходя из дома, как правило, берет с собой документы, деньги и… мобильный телефон. Рассказать об акции, новой услуге или просто сообщить сотрудникам важную информацию поможет «
Настроить услугу можно так, что SMS будет доставлено только нужной аудитории: открываете brow bar — к вам за красивыми бровями соберутся самые модные рязанки, а если это детский развивающий центр или магазин детских товаров — ждите в гости молодых родителей. Настроить «умную» рассылку для целевой аудитории можно с помощью фильтров: возраст, пол, район города и так далее. Будьте уверены, ваше сообщение найдет нужного адресата.
Будьте всегда на связи с клиентом
Ни для кого не секрет, что все любят и стараются экономить. Даже если это касается телефонного звонка. Порадовать клиентов бесплатными звонками в вашу компанию из любой точки страны и увеличить число входящих обращений можно с «
Контролируйте сотрудников
Клиенты важны, но не стоит забывать и о сотрудниках — за ними тоже нужен «глаз да глаз».
Хотите знать, где сейчас находится курьер, который должен был доставить клиенту товар еще час назад? Или узнать, почему водителю постоянно не хватает бензина, чтобы доехать с парковки до офиса? «
Улучшайте свой сервис каждый день
Wi-Fi в отеле, кафе, клинике, торговом центре или другом месте — не только удобство, но и подтверждение хорошего уровня сервиса компании. Дайте людям возможность делиться эмоциями и общаться с близкими онлайн! При этом необязательно дарить соседским заведениям бесплатный Wi-Fi.
Если хотя бы один совет пришелся по вкусу — приходите в МегаФон, который умеет тонко подстраиваться под потребности бизнеса любого размера: комбинирует и конструирует уникальные решения, ориентированные под конкретные задачи клиента. «Перезагружайте» бизнес с МегаФоном и наслаждайтесь эффективной работой компании.
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