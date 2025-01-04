Пять лучших блюд от похмелья

Слабость, сухость во рту, головная боль, ощущения «внутренней дрожи» в теле, тошнота после празднования Нового года? Скорее всего, это похмелье.

Слабость, сухость во рту, головная боль, ощущения «внутренней дрожи» в теле, тошнота после празднования Нового года? Скорее всего, это похмелье. Редакция РЗН. Инфо опросила рязанцев, и узнала, как они справляются с неприятными симптомами и что можно съесть, чтобы «ожить» после бурного праздника.

«Надо пропотеть». Том-Ям

Рязанка Марина рассказала, что в студенческую пору после бурных вечеринок и празднований всегда заказывала себе суп том-ям. Классический «Доширак» на утро ей не помогал — она все еще чувствовала головокружение и недомогание.

«Суп очень острый. Пропотеешь хорошенько и становишься бодрой за полчаса», — рассказала Марина.

Суп том-ям — это традиционное тайское блюдо, известное своим острым и кислым вкусом. Он обычно готовится на основе бульона, в который добавляют различные морепродукты — креветки, мидии или рыбу. Основные ингредиенты том-ям — лимонная трава, галангал [острый корень по вкусу напоминающий имбирь], листья кафир-лайма, чили и рыбный соус, что придает супу характерный аромат и вкус.

Том-ям может быть приготовлен в двух вариантах: том-ям кунг (с креветками) и том-ям тай (с рыбой или другими морепродуктами). Суп часто подают с рисом и украшают свежими травами и кориандром. Блюдо популярно не только благодаря насыщенному вкусу, но и тем, что он считается полезным для здоровья благодаря свежим ингредиентам и пряностям.

«Вкусно и сытно». Хаш

Дмитрий редко выпивает. По праздникам предпочитает легкий алкоголь — вино или пиво. Но от друзей узнал «самое лучшее средство от похмелья» — Хаш.

«Это вкусное и наваристое блюдо. Восстанавливает баланс жидкости, и потом весь день чувствуешь себя сытым», — рассказал рязанец.

Хаш — это традиционное армянское и грузинское блюдо — это наваристый суп, приготовленный из говяжьих или бараньих ног и других частей туши. Хаш обычно готовят на медленном огне, что позволяет получить насыщенный бульон с характерным вкусом.

Хаш часто подают на завтрак или в качестве позднего ужина, особенно в холодное время года. Суп обычно подается с чесноком, уксусом и свежим хлебом, а также с зеленью — кинзой или петрушкой. В некоторых регионах к хашу добавляют черный перец и паприку для усиления вкуса.

«Для чувствительных желудков». Имбирная вода

Елизавета узнала об имбирной воде, как о средстве от похмелья, от бабушки. По словам рязанки, вода помогает от тошноты и улучшает пищеварение. Для дополнительного эффекта можно заварить чай с имбирем.

«Я не могу есть, когда у меня похмелье. Поэтому, пока все наслаждаются „Дошираком“, я делаю себе имбирную водичку. И сухость во рту проходит, и помогает от тошноты. Для насыщенного вкуса имбирь лучше натереть и 10-15 минут подержать на медленном огне», — поделилась рязанка.

Имбирная вода — это напиток, приготовленный из свежего имбиря и воды. Корень нарезают или натирают, а затем заливают горячей или холодной водой. Напиток можно настаивать от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от желаемой крепости.

Имбирь может помочь при расстройствах желудка и улучшить пищеварение, помогает от тошноты. Корень содержит гингерол, который обладает противовоспалительными свойствами. Имбирную воду можно пить как в чистом виде, так и с добавлением лимона, меда или других трав для улучшения вкуса.

«Овсянка, сэр». Без сахара

«В похмелье я себя чувствую Шерлоком Холмсом из советского фильма. Мне помогает „ожить“ только овсянка», — рассказала Полина.

Рязанка уточнила, что она старается не уступать соблазну съесть оливье или селедку под шубой на новогоднем столе и 1 января завтракает, как обычно — овсянкой без сахара на воде.

Полина предпочитает есть овсянку без сахара — так полезней. Но для вкуса можно добавить фрукты, а для сытности орехи.

Овсянка может быть полезной при похмелье благодаря своим питательным свойствам. Она содержит углеводы, которые помогают восстановить уровень сахара в крови, а также витамины и минералы, поддерживающие общее состояние организма. Овсянка обладает мягким действием на желудок и может помочь уменьшить тошноту, которая сопровождает похмелье. Кроме того, овсянка способствует улучшению пищеварения.

Для сладкоежек. Торт Шантильи

«Я — сладкоежка. Лучше всего от похмелья мне помогал торт Шантильи», — отметила Дарья.

Рязанка рассказала, что о «спасительном» свойстве лакомства узнала случайно. На утро после дня рождения знакомого зашла в рязанскую кофейню и заодно купила кусочек торта, который предлагали по акции. С тех пор на всех праздниках, где есть алкоголь, у нее и ее компании всегда на утро заготовлен Шантильи.

Торт получил свое название от крема — основного ингредиента. Крем Шантильи это взбитые сливки с сахаром, в которые для аромата добавляют ваниль или ликер. Рецепт настолько прост, что Шантильи часто называют кремом для начинающих, и его учат готовить на первых занятиях в кондитерских школах.

В некоторых вариантах рецепта торта в мусс добавляют шампанское. Обычно Шантильи подают с лесными ягодами. У торта легкая и воздушная текстура.

Что еще?

Хороший сон — лучший способ справиться с похмельем. Заранее поставьте рядом с кроватью бутылку с водой. Проснувшись, выпейте немного воды и продолжайте спать. Не пытайтесь избавиться от похмелья с помощью другого алкоголя — это может привести к новогоднему запою.

Средства от похмелья, по словам экспертов, могут оказаться бесполезными.

Также врачи рекомендуют не принимать анальгин или цитрамон от головной боли при похмельном синдроме. Эти лекарства «бьют» по печени, которая и так нагружена переработкой алкоголя.

Кроме того, на просторах интернета можно найти совет об активированном угле. Его надо пить за несколько часов до застолья, исходя из расчета одну таблетка на 10 килограмм веса. Он поможет вывести токсины и шлаки, что облегчит ваше утро после праздника.