Врач предупредил о несовместимости спиртного с лекарствами

Россиян предупредили об опасности сочетания спиртного с регулярным приемом лекарств. Кому рекомендуют встретить Новый год без алкоголя, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Россиян предупредили об опасности сочетания спиртного с регулярным приемом лекарств. Кому рекомендуют встретить Новый год без алкоголя, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Если человек постоянно принимает какое-либо лекарство, даже один бокал вина может серьезно навредить организму, предупредил Жемчугов.

«У каждого лекарства есть инструкция по применению, и там написано, что с чем сочетается. Поэтому в каждом конкретном случае надо читать инструкцию и уточнить этот момент у доктора, который назначал препарат», — пояснил он.

Даже если в инструкции не указано о совместимости лекарства с алкоголем, человеку следует быть осторожным. В случае повышенной индивидуальной чувствительности к чему-то могут возникнуть осложнения.

«Я в своей жизни видел один раз пациента, который выпил анальгин, казалось бы, простейшее лекарство, и запил портвейном — тем, что было под рукой. И у него слезла кожа со всего тела. Это называется синдром Лайелла, редчайшая вещь, когда начинается аллергическая реакция под кожей, все „вскипает“, кожа слезает. Если хотите запить таблетку алкоголем, представьте себе эту картину. Не стоит на себе подобные эксперименты проводить», — предостерег Жемчугов.

По его словам, можно позволить себе выпить бокал вина минимум через несколько дней после завершения курса лечения. В инструкции к препаратам обычно указано, где перерабатывается лекарство и сколько дней выводится из организма. Жемчугов посоветовал поставить на стол бутылку безалкогольного вина, где под вакуумом удаляется лишний спирт и остается лишь 1%, чтобы не нарушать вкус.