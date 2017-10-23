Прошел год. Как живет 1-й Осенний переулок после взрыва

Воскресным утром в 1-м Осеннем переулке прогремел взрыв газа. Он унес жизни семи жильцов дома №4, включая хозяина квартиры на последнем десятом этаже, которого впоследствии назовут виновником. Мужчина пытался провести дома индивидуальное отопление: придомовая котельная, почему-то оказавшаяся в частных руках, по прихоти ее хозяина не работала. Сегодня, 23 октября 2017 года, исполняется год с момента трагедии.

Если не знать о ней, дом можно принять за очередную новостройку, уже обжитую. Краска на желто-зеленом фасаде только начала облупляться, у подъездов разбиты красивые огороженные клумбы, на детской площадке новенькое оборудование, стены кое-где уже испорчены рекламой чего-то, вероятно, запрещенного. А разная высота секций — так это сейчас модно.

Здание осталось без 11 квартир

Возможно, в этом смогли убедить себя и некоторые жильцы. Семьи, с которыми удалось пообщаться, говорят, что им не страшно (одна сняла квартиру на пострадавшем восьмом этаже уже после взрыва). Но судя по словам председателя ТСЖ Светланы Масловой, это больше похоже на самовнушение: «Мы понимаем, что нужно жить дальше, весь этот год пытаемся настроить себя на позитив. Но каждый день, выходя из дома, видим его изменившиеся очертания и память возвращает нас к этому событию. Невозможно постоянно этим жить, но пока мы вздрагиваем при громких звуках, например, когда свадьбы запускают фейерверки».

Дом на утро после взрыва

Здание осталось без 11 квартир на восьмом-десятом этажах первого подъезда. Часть из них была разрушена полностью, другие получили значительные повреждения и были признаны непригодными для жизни. В одной из таких теперь располагается ТСЖ. «Решили, зачем помещению пустовать? Теперь можно зимой собрание в тепле провести». Но особенная история дома сказывается на работе товарищества не только этим. Так, юристы продолжают общаться с семьями из этих квартир, переехавшими в новое жилье (его купил город): не все дошли до МФЦ, чтобы официально отказаться от своего бывшего имущества.

От двух поврежденных квартир, чтобы сохранить несущие стены, оставили кухни, присоединив их в качестве комнат к сохранившимся. Но из-за этого «не-отказа» хозяева последних не могут оформить дополнительную жилплощадь в собственность. А, например, семье с девятого этажа это нужно, чтобы продать квартиру.

Поврежденный подъезд спустя год после взрыва

Ее хозяйка подчеркивает, что переезд не связан со взрывом («двое детей, нужно расширяться»): его запланировали раньше и, на самом деле, уже нашли покупателя, но не успели оформить сделку. В сети есть еще несколько объявлений о продаже жилья в доме №4. По одному из телефонов заверили, что хотят переехать не из-за взрыва, остальные принадлежат агентствам. Председатель ТСЖ подтверждает: к переезду жильцов побуждают другие причины.

Страх не пустил в дом только три семьи. Остальных он научил принюхиваться и контролировать друг друга. За новыми соседями, особенно квартиросъемщиками, наблюдают. Участковый еженедельно навещает поселившихся в первом подъезде мигрантов — «посчитать, посмотреть, все ли у них нормально». «Я всегда говорю: вы должны знать своих соседей. Если квартира вдруг сдается, меняются жильцы, нужно бдеть, бдеть и бдеть», — рассказывает председатель ТСЖ.

Если не знать о трагедии, дом можно принять за очередную новостройку, уже обжитую

В 2017 году газовое оборудование в доме уже проверяли, все оказалось в норме. Его теперь отапливает муниципальная котельная. К владельцу прежней у председателя ТСЖ остались только человеческие вопросы: «Я всегда говорила: нельзя так поступать. Котельная не функционировала все лето, мы не знали, с чем войдем в отопительный сезон, из-за чего многие и задумались об индивидуальном отоплении. Я тогда на всех совещаниях говорила, что такие опасные объекты не могут принадлежать физическим лицам. Сегодня он топит, а завтра говорит, мол, мне невыгодно, я останавливаю котельную».

Есть ли к этому физическому лицу по имени Дмитрий Трифонов вопросы у следствия, неизвестно. Областное управление СКР ответило на приуроченные к годовщине трагедии запросы СМИ пресс-релизом, в котором указало: «В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствующие совершению преступления». Причину самого взрыва окончательно назвал «комплекс сложных судебных экспертиз, в том числе в Российском федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте РФ»: «К образованию газовоздушной смеси, ее воспламенению и наступившим последствиям привело неосторожное обращение с бытовым газом одного из жителей дома. В частности, был откручен соединительный элемент газового оборудования от газового счетчика, соединенного со стояком. Вследствие этого газ из трубы неконтролируемо поступал в помещение».

У подъездов разбиты красивые огороженные клумбы, на детской площадке новенькое оборудование

Уголовное дело первоначально возбудили по статье 238 Уголовного кодекса («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Впоследствии его переквалифицировали в статью 109 («Причинение смерти по неосторожности») — более конкретную, пояснили в Следственном комитете.

Это дело было не единственной реакцией властей на взрыв. Одной из принятых мер стали дополнительные проверки газового оборудования. По информации «Рязаньгоргаза», межведомственная комиссия проверила в городе 2 697 квартир, принадлежащих в основном людям «в трудной жизненной ситуации», так как «данная категория граждан не всегда находит возможность содержать газоиспользующее оборудование в исправном состоянии».

О количестве выявленных нарушений и неисправностей организация не сообщила, но отметила: за год после взрыва ее диспетчеры зафиксировали 13 случаев самовольной установки газовых плит или водонагревателей. На самом деле таких ситуаций больше. В статистику попадают только те, что привели к прекращению подачи газа, его утечке или попаданию воды в газопровод и, таким образом, спровоцировали звонки жильцов на 04.

«…Я считаю, что должно пройти время. Конечно, через год все притупляется, а с другой стороны — как будто было вчера»

«Выявить подобные случаи, если самовольное установленное оборудование, по мнению хозяев, нормально работает, довольно проблематично, так как собственники жилья, незаконно выполняющие какие-либо газоопасные работы, не пускают газовиков в свои жилища для проведения технического обслуживания», — добавили в «Рязаньгоргазе».

«…Я считаю, что должно пройти время, — заключает Светлана Маслова. — Конечно, через год все притупляется, а с другой стороны — как будто было вчера. Может быть, потом, будет не так больно, не так остро. Когда? У каждого своя психика. Но надо возвращаться к нормальной жизни, просто жить, потому что никто, к сожалению, от этого не застрахован».