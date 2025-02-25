Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса

Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?

В условиях постоянно меняющейся экономической среды бизнесу важно находить эффективные способы оптимизации затрат и повышения рентабельности. Одним из таких инструментов является субсидированный лизинг, который позволяет компаниям приобретать необходимые активы на выгодных условиях. В декабре 2024 года компания EXEED, известная своими инновационными автомобилями, запустила программу субсидированного лизинга от EXEED, направленную на стимулирование корпоративных продаж. Ниже мы рассмотрим, как программа EXEED LEASING может стать выгодным решением для бизнеса.

Что такое субсидированный лизинг?

Субсидированный лизинг — это финансовая услуга, при которой часть затрат на лизинг покрывается за счет поддержки производителя или лизинговой компании. В случае программы EXEED LEASING, автопроизводитель предоставляет специальные условия для клиентов, которые хотят приобрести автомобили марки EXEED через лизинг. Это включает в себя снижение ежемесячных платежей, уменьшение авансового платежа и компенсацию первых платежей по договору.

В качестве примера возьмём EXEED RX в комплектации Flagship.

При стоимости автомобиля 5.340.000₽ и авансе 49% на срок лизинга 12 месяцев годовое удорожание составит 2,99%

Кто может участвовать в программе?

Воспользоваться условиями субсидированного лизинга могут как юридические, так и физические лица. Партнёры: ООО «Газпромбанк Автолизинг», ООО «АЛЬФА-ЛИЗИНГ», ООО «РЕСО-Лизинг». В Рязани программа EXEED LEASING доступна для клиентов EXEED Центра Автоимпорт на Солнечной.

Основные преимущества программы субсидированного лизинга от EXEED:

Снижение финансовой нагрузки

Программа предусматривает специальную стоимость на автомобили EXEED, что позволяет клиентам снизить ежемесячные платежи по лизингу.

Гибкие условия оплаты

Участники программы могут выбрать наиболее подходящие для себя условия: снижение авансового платежа или компенсацию первых платежей по договору.

Поддержка со стороны производителя

EXEED CARS RUS берет на себя часть затрат, связанных с удорожанием транспортного средства по договору лизинга.

Упрощенный процесс оформления

Все сделки по программе субсидированного лизинга от EXEED регистрируются в системе FAST, что упрощает процесс оформления и контроля.

Как принять участие в программе?

Для участия в программе необходимо обратиться к официальному дилеру EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной по телефону +7 (491) 2771-771 или приехать по адресу г. Рязань, ул. Солнечная, д. 5. Специалисты помогут оформить заявку на лизинг и предоставят всю необходимую информацию о доступных условиях. После одобрения заявки клиент сможет выбрать наиболее подходящее предложение от лизинговых компаний-партнеров.

EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной +7 (491) 2771-771г. Рязань, ул. Солнечная, д. 5.