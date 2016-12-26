«Прага» в Рязани: возвращение к классике

Квартира должна быть удобной — с этим фактом не поспоришь! В такой квартире приятно жить, хочется возвращаться домой и звать в гости друзей. Удобство состоит из множества вещей. Это широкие комнаты, где не придется задевать углы, это красивая отделка подъездов. Это расположение в спокойном районе недалеко от центра города. Это возможность в любое время суток припарковать у дома машину и наличие во дворе детской и спортивной площадок. Это сочетание тишины и развитой инфраструктуры: шаговая доступность магазинов, близость общественного транспорта и при этом отсутствие под окнами дороги с ее смогом и шумом.

Для тех, кто хочет совместить все эти качества жилья, строительная компания «Прага» предлагает рассмотреть свой новый проект с одноименным названием, строящийся на Московском шоссе, а точнее, на Мервинской улице, недалеко от автовокзала. Будущим жильцам предлагаются -одно, — двух, — трех и четырехкомнатные квартиры.

Жилой комплекс «Прага» — перспективный проект, созданный профессиональными дизайнерами. В нем — классические планировки с отдельной большой кухней, где можно собрать за одним столом всю семью, высокие потолки, продуманное расположение. Например, в четырехкомнатных квартирах, рассчитанных на семьи с большим количеством детей, есть отдельная гардеробная с батареей. Важно, что в отличие от получивших широкое распространение крошечных квартир, в которых кухня совмещена с комнатой, в новом доме эти помещения разделены, а также предусмотрены просторные прихожие.

В этом доме продумано многое, например, при небольшом количестве квартир в подъезде, в каждом из них будет установлено по два лифта: грузовой и пассажирский. Не придётся тесниться в одном по утрам и вечерам. Несомненные плюсы дома — закрытая большая территория с системой контроля, огромная бесплатная парковка, зона отдыха, современные детская и футбольно-баскетбольная площадка, прогулочная зона, колясочные в подъездах.