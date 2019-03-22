Рисунки и видеоработы, выступления чтецов и вокалистов, презентации и рассказы о семейных героях — в течение недели «Школа 360» станет творческим центром, где живет память о Великой Отечественной войне — времени великого подвига миллионов людей.

Представители учебного заведения рассказали, что важно для «Школы 360» как организатора конкурса, названием которого стала цитата из знаменитой военной песни.

Вокальная номинация с легкой руки педагога «Школы 360» Эллы Хрусталевой называется «Песня с эпиграфом»: «Мы хотим, чтобы дети понимали, что такое „землянка“ и почему высота безымянная. Важным критерием оценивания выступлений на конкурсе станет именно эмоционально-смысловое качество исполнения».

Как рассказали в «Школе 360», «Великая война в истории моей семьи» — особенно важная номинация.

«Мы ждем выступления детей и родителей, бабушек и внуков. Хотим, чтобы старшее поколение еще раз рассказало младшему про героев, которые есть в каждой семье. Найдите возможность сплотиться и пообщаться во время подготовки творческих выступлений: вспомните стихи, подберите песни, сделайте слайд-шоу из фотографий и наградных документов. Пусть семейные архивы „оживут“», — прокомментировали организаторы.

Конкурс не ограничится показом работ и награждением победителей и участников, хотя это тоже значимая часть проекта, призы и подарки готовят для всех. После гала-концерта лучшие номера конкурсантов смогут увидеть не только члены жюри: несколько благотворительных выступлений для ветеранов и школьников пройдут накануне празднования Дня Победы.

Подать заявку на участие в конкурсе «Помнит сердце, не забудет никогда» и оплатить оргвзнос можно на сайте «Школы 360».