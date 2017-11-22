Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

В начале ноября президент Владимир Путин поручил российскому правительству разработать план действий, который позволит в ближайшие три года отказаться от схемы долевого строительства жилья. Покупка квартир на различных стадиях строительства к концу 2020 года скорее всего будет невозможна. На смену ей придет проектное финансирование, то есть дома будут возводиться исключительно на деньги застройщиков и средства банков. Приобрести жилье можно будет только после сдачи объекта в эксплуатацию.

Основной смысл идеи — не допустить появления обманутых дольщиков и закрыть вход на рынок застройщикам, не обладающим финансовыми и материально техническими ресурсами.

О том, как реализация этой инициативы может изменить ситуацию на рязанском рынке новостроек RZN.Info рассказал генеральный директор ООО «Группа компаний „ Единство “» Антон Воробьев.

Переворот на рынке

Антон Сергеевич, в какой степени предложенные новации отразятся на положении строителей и покупателей жилья?

Конечно, обстоятельный и максимально аргументированный ответ на ваш вопрос можно будет дать после 15 декабря, когда президенту представят «дорожную карту» по решению поставленной задачи.

Уже сейчас очевидно, что стоимость квадратного метра, построенного в рамках проектного финансирования жилья, возрастет как минимум на 10-15 процентов. Сейчас застройщики получают деньги на возведение объектов из трех основных источников: собственные средства, вложения дольщиков и банковские кредиты. Если убрать из этого перечня покупателей жилья, то девелоперам придется надеяться на свои капиталы и на кредиты, которые меньше, чем под 12% даже при очень благоприятной рыночной конъюнктуре никто не даст. По займам нужно будет оперативно расплачиваться, при любой просрочке банк свернет финансирование. В итоге свои издержки застройщики включат в цену квадратного метра.

Кроме того, объемы строительства скорее всего снизятся в 2-2,5 раза. Даже компании, возводящие десятки объектов едва ли смогут позволить себе многомиллиардные долги перед кредитными структурами, а собственных средств если и хватит, то на несколько домов.

Но одномоментно перейти на новую схему едва ли получится…

Согласен. Уже сейчас на проектное финансирование всего российского рынка жилищного строительства, по расчетам экспертов, требуется около 4,5 триллионов рублей. Сопоставимыми объемами свободных средств на сегодняшний день обладает только Сбербанк. Но он располагает 600 миллиардами, а это всего 10% от требуемого объема.

Заметьте, сейчас спрос на новостройки уверенно растет. В момент ввода в эксплуатацию в большинстве домов реализуются практически все квартиры. Но при существенном снижении объемов строительства и сохранении нынешних объемов платежеспособного спроса рост стоимости метра может превысить даже обозначенные мною 10-15 процентов.

Тем не менее, риск появления обманутых дольщиков практически будет сведен к нулю.

Скорее всего да. Но за это покупателям придется заплатить высокую цену. Кроме того, девелоперы, имеющие сейчас по одному-два объекта в строительстве, скорее всего вынуждены будут уйти с рынка, либо влиться в более крупные и кредитоспособные компании.

Дело не терпит отлагательств

Исходя из ваших слов, получается, что нынешний впечатляющий объем предложения в сегменте новостроек и беспрецедентно низкие ипотечные ставки создают сверхблагоприятные условия для покупки квартир именно сейчас.

К доступной ипотеке и широкому ассортименту предлагаемых квартир добавьте плавный, но уверенный рост цен на первичное жилье в этом году. Все три фактора помогают сделать очевидный вывод — с покупкой новостройки на стоит затягивать. Дешевле точно не будет!

15 ноября ГК «Единство» отметила 11-летие основания компании. С какими результатами встречаете эту не круглую, но показательную дату?

Я приведу лишь несколько значимых для нас цифр. ГК «Единство» входит в топ крупнейших компаний России по объемам жилищного строительства. Одновременно мы возводим почти два десятка многоквартирных домов практически во всех районах Рязани, это более 500 тысяч кв. м. жилья. На сегодняшний день в продаже находятся около 3500 квартир. За эти годы рязанцы приобрели в наших объектах около 12 тысяч квартир, а значит, как минимум более 30 тысяч горожан доверили улучшение своих жилищных условий «Единству»!

Подготовил Денис Абраков