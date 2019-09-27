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15:33, 27 сентября 2019 101
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Отвечает прокуратура. Запрещена ли продажа сигарет рядом со школой?

Отвечает прокуратура. Запрещена ли продажа сигарет рядом со школой?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Вопрос: Запрещена ли продажа сигарет рядом со школой и какая за это предусмотрена ответственность?

Ответ: Согласно требованиям закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» продажа сигарет на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг, запрещена.

За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией предусмотрен штраф, налагаемого на граждан в размере от двух до трех тысяч рублей, на должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Подготовлено старшим помощником прокурора Шацкого района Павлом Иванцовым


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