Отвечает прокуратура. Запрещена ли продажа сигарет рядом со школой?

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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
Вопрос: Запрещена ли продажа сигарет рядом со школой и какая за это предусмотрена ответственность?
Ответ: Согласно требованиям закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» продажа сигарет на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг, запрещена.
За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией предусмотрен штраф, налагаемого на граждан в размере от двух до трех тысяч рублей, на должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
Подготовлено старшим помощником прокурора Шацкого района Павлом Иванцовым
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