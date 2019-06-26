Полиция разберется в законности перевозки отходов в Турлатово

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Полиция проводит проверку законности перевозки грузов на территорию бывшего полигона бытовых отходов, расположенного в деревне Турлатово. Об этом сообщила
Установлено, что грузовики регулярно заезжают на территорию бывшего полигона — ведется сбор, обработка и утилизация отходов.
Оперативники выехали на место, установили и разыскали руководителя организации, арендующей помещения на этой территории. «На момент проверки он не мог предоставить каких-либо документов, правоустанавливающих сбор и хранение отходов», — говорится в сообщении.
Сотрудники МВД возбудили производство об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП.
Напомним, после того, как активисты ОНФ
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