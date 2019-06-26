Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:25, 26 июня 2019 329
 0    0

Полиция разберется в законности перевозки отходов в Турлатово

Полиция разберется в законности перевозки отходов в Турлатово

Полиция проводит проверку законности перевозки грузов на территорию бывшего полигона бытовых отходов, расположенного в деревне Турлатово. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что грузовики регулярно заезжают на территорию бывшего полигона — ведется сбор, обработка и утилизация отходов.

Оперативники выехали на место, установили и разыскали руководителя организации, арендующей помещения на этой территории. «На момент проверки он не мог предоставить каких-либо документов, правоустанавливающих сбор и хранение отходов», — говорится в сообщении.

Сотрудники МВД возбудили производство об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП.

Напомним, после того, как активисты ОНФ обратили внимание на захоронение опасных отходов на бывшем полигоне в Турлатове, природоохранная прокуратура провела проверку.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 40 049
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:54, 13 июня 2019 22 171
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 21 410
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:41, 23 июня 2019 18 813
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 440
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
Все новости
Форум