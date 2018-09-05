От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В августе в Лесопарке
Регистрация
Чтобы стать посетителем центра уличного спорта, достаточно заполнить анкету, в которой указать ФИО, дату рождения, телефон и прописку.
После этого каждому выдается промо-карта. Каждое посещение на ней фиксируется специальной отметкой и после пятого раза рязанцы смогут получить пластиковую карту постоянного клиента.
Для этого необходимо придти в центр с паспортом, чтобы данные о пользователях фиксировались на входе. Таким образом администраторы планируют отслеживать правонарушения в учреждении.
Детям до 14 лет регистрироваться не нужно. Они могут посетить центр только вместе с родителями. Срок действия электронной карты — один год.
Площадки
В центре расположено семь площадок.
На первой рязанцы могут заняться воркаутом или настольным теннисом. Изначально корты в центре устанавливать не планировали, но желающих заниматься пин-понгом в Рязани оказалось даже больше, чем ожидалось.
Далее расположены площадки для баскетбола и стритбола, а также универсальная «сцена» с трибунами. Здесь планируется проведение массовых мероприятий.
«Мы все-таки заведение культуры, поэтому центр будем использовать не только для спортивных соревнований», — подчеркивает директор учреждения.
В зоне для единоборств установлен боксерский ринг с татами. В ближайшем будущем тут появится рама с боксерскими грушами и гантельная линейка.
Еще на двух площадках располагаются футбольные площадки, коробка для игры один на один и стенка для пробития пенальти.
В центре установлены пандусы для людей с ограниченными возможностями, которые будут заниматься спортом. Со следующей неделе «Под мостом» свою работу начнет секция по футболу для детей с диагнозом ДЦП.
«Мы будем только развиваться, для рязанцев еще будут сюрпризы. Уже просят уставить шахматные столы. Больше всего центр посещает молодежь, поэтому я не могу исключить, что здесь мы будем проводить рэп-баттлы», — подчеркивает Исаев.
Зимой центр не прекратит свою работу, некоторые площадки закроют от ветра и снега.
Также рядом с центром появятся теплые туалеты и раздевалки. Для лыжников в Лесопарке появится сразу несколько маршрутов протяженностью до шести километров.
Время работы и цены
Центр работает ежедневно с 7:00 до 23:00. Виталий Исаев отмечает, что график не окончательный и будет меняться в зависимости от предпочтений посетителей.
В центре по будням работают специальные секции, расписание которых можно посмотреть в группе «
Здесь спортсмены могут взять баскетбольный или футбольный мяч, ракетки и мячик для пинг-понга.
«Мы муниципальное учреждение, поэтому зарабатывать нам трудно. В планах у нас есть появление проката с велосипедами, лыжами и прочим оборудованием. Также мы можем продавать билеты на проведение в центре мероприятий», — подчеркивает директор учреждения.
Безопасность и экология
«Мало кто знает, что в Лесопарке много больных растений. Во время расчистки площадки, большинство из них удалили. Все вырубленное мы обязательно восполним дополнительным озеленением», — отметил Исаев.
По его словам, центру не грозит затопление.
«Не смотря на сильное половодье в 2018 году, уровень воды на месте площадки не превышал 15 сантиметров. Грунт под центром поднят на полметра, а вода вряд ли может повредить резиновым площадкам», — рассказал Исаев.
Чтобы вода с Северной окружной не попадала на площадки, под мостом установили специальные сливные трубы. Для защиты от выхлопов вдоль моста появились специальные шумовые экраны, также в центре ежедневно проводится влажная уборка.
Учреждение заказало специальную экспертизу по качеству воздуха под мостом, результаты которой официально опубликуют позже.
Во всем Лесопарке и «Под мостом» установили камеры видеонаблюдения, в учреждении работает профессиональная охрана.
За все время работы центра промо-карты получили уже 12 тысяч человек. Посещаемость в будни — 700, а в выходные — 1000 человек.
«Пока в центре не было ни одного правонарушения и нас это очень радует», — заключил Виталий Исаев.
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