Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы?

За последние десять лет население Рязани выросло на 28 тысяч человек. В Песочне, Кальном и Канищеве появились новые микрорайоны массовой застройки, но за этот же период город пополнился только двумя новыми школами.

Конечно же, власти декларируют массовое строительство учебных заведений в обозримом будущем. Генплан 2006 года предполагает возведение 20 новых школ. Но когда речь заходит о конкретных местах и сроках постройки, большинство проектов покрывается плотным туманом.

Когда школы переполнены, а попасть в детсад около дома для родителей большая удача, строительство или даже намерение властей возвести новые соцобъекты рассматриваются горожанами под лупой. Неужели появятся?

В начале этого года много говорили о появлении школы в Кальном. Сначала выяснилось, что для ее просто нет подходящего участка, потом место все же нашли.

Эта новость шла рядом с похожей: в мэрии заговорили о перспективах появления еще одной школы, теперь в Лесопарке.

RZN.info попробовал разобраться, насколько же актуальны и реалистичны оба широко обсуждаемых проекта и какие школы вообще строятся в Рязани.

Третья смена — почти реальность

По данным наших источников в мэрии, именно в микрорайоне Кальное наиболее остро стоит проблема обеспечения школьными местами. Официально эта часть города приписана к школе № 73, построенной в 2012 году. Сейчас в ней учятся 1 268 человек при нормативе в 600. Из-за такого перенаселения занятия здесь идут в две смены.

В мэрии признают, что интенсивная застройка территории приводит к ежегодному увеличению количества школьников, а это может подтолкнуть власти перевести школу на трехсменку.

Не могут спасти положение и прилегающие к микрорайону школы № 8, 36, 50. Уже сейчас они работают с превышением нормативной наполняемости. При этом на закрепленных за этими школами территориях застройка идет почти такими же быстрыми темпами, как в самом Кальном. А, значит, число учеников растет, как минимум, в арифметической прогрессии.

Судя по региональной подпрограмме «Создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы», школу в Кальном на 1100 мест построят и сдадут в 2021 году.

Общая площадь земельного участка (см. фото) для ее строительства — 23 000 кв м, то есть 2,3 га. Растущие на участке деревья: клен ясеневидный и ветла, как признали в мэрии, «подлежат вынужденному сносу». Впрочем, судьба деревьев волнует жителей района в последнюю очередь, когда встает вопрос «новая школа или зеленая зона».

Однако при всем этом о сроках начала строительства, особенностях проекта и его финансировании в мэрии пока предпочитают не распространяться. Сглазить бояться строительство что ли?

Лучникам придется потесниться

Еще более туманной можно назвать ситуацию вокруг строительства школы в Лесопарке, недалеко от ТЦ «Круиз».

Как нам пояснили в горадминистрации, планируемое учебное заведение будет рассчитано на 1100 мест. Согласно Генплану Рязани, территория, где может появиться школа, расположена в функциональной зоне лесопарков, городских лесов, зон отдыха. Сейчас там располагается поле для стрельбы из лука и арбалета.

Насколько часто там проходят соревнования, судить сложно, но на самой площадке стоит предупреждающая табличка, которая гласит, что эта зона опасна для прохожих.

Согласно документам, размещение общеобразовательных школ на этой площадке не предусмотрено. В то же время участок не включен ни в перечень объектов озеленения, ни в границы лесопаркового зеленого пояса вокруг Рязани. А значит, перевести его в разряд пригодных для строительство школ территорий не так уж и сложно.

Уже 6 июня пройдут публичные слушания по проекту поправок в Генеральный план, согласно которым назначение этой территории с зоны лесопарков, городских лесов, зон отдыха будет изменено на зону образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Скорее всего, именно на публичных слушаниях и обнародуют конкретные планы по строительству упомянутой школы.

Но еще до их проведения возникают вполне логичные вопросы: почему именно Лесопарк выбрали местом для строительства школы, как территорию смогут уберечь от подтопления паводковыми водами и станет ли этот проект приоритетным для городского бюджета, ведь потребность в новых школах на территории таких микрорайонах, как Канищево, Московский или Горроща едва ли меньше, чем в Кальном.

Тревожный звонок

Сейчас в Рязани строится лишь одна школа. На месте интерната в Горроще возводится целый комплекс зданий. Его составными частями станут два учебных корпуса, двухэтажный спортзал и четырехэтажное административно-бытовое здание с актовым залом. Школу на 1100 мест планируется построить к июню 2020 года.

В ближайших планах строительство школы аналогичной вместимости в Семчине. За основу возьмут проект, реализуемый в Горроще, который, в свою очередь, повторяет технические решения, что были использованы при строительстве открытой в 2017 году школы № 75 в Песочне.

Семчинскую школу планируют сдать только в 2023 году. А перспективы появления новых школ в недавно застроенных микрорайонах Песочни, кварталах Мервина и Михайловского шоссе до сих пор не ясны.