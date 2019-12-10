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16:39, 10 декабря 2019 4 563
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Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола 1

Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола

Вопреки резким высказываниям всех блогеров и кулинарных критиков, салат оливье остается одним из главных блюд новогоднего стола.

Кстати, мы сильно заблуждаемся, утверждая, что «любим классический рецепт, а не модные поделки нашего времени». У приготовления салата выделяют две основные эпохи. Классический рецепт пробовали лишь современники знаменитого повара, в честь которого названо блюдо.

Ранее закуска имела довольно сложный состав: рябчики, телячий язык, отварные раки, паюсная икра и другие деликатесы, несколько лет ингредиенты держались под строжайшим секретом от конкурентов.

Следующая «эпоха» знаменитого блюда — советская. По оригинальному рецепту того времени рябчиков легко заменили колбасой, паюсную икру на зеленый горошек, а раковые шейки поменяли на морковь и картошку.

Секреты и особенности

Несколько советов по приготовлению салата корреспонденту РЗН. инфо дал шеф-повар одного из ресторанов города Алексей Мацко:

«Вариантов приготовления салата насчитывают более 20, на вкус и цвет, как говорится. Но вы с легкостью можете создать и свой собственный. Для этого попробуйте добавить в привычный салат оливье один из таких ингредиентов:

  • яблоко или грушу — они придадут салату совершенно особый вкус;
  • оливки без косточки — зеленые или черные, какие больше нравятся;
  • перепелиные яйца — вместо куриных;
  • свежий огурец — вместо соленого (правда, срок хранения салата при этом будет меньше);
  • говяжьи щечки — вместо докторской колбасы или в дополнение к ней;
  • копченое мясо, например, копченую курицу или индейку— это придаст салату особый вкус;
  • свежемороженый горошек после оттайки — сделает салат более сладким;
  • красный лук — прекрасно сочетается с оливье;
  • немножко зелени — для украшения салата;
  • кусочки цитрусовых — для украшения салата.

Также попробуйте заправить салат сметаной, турецким йогуртом — вместо майонеза, вкус будет просто превосходным!

Ну и конечно, помните, главное не что на столе, а настроение за ним!»


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