Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вопреки резким высказываниям всех блогеров и кулинарных критиков, салат оливье остается одним из главных блюд новогоднего стола.
Кстати, мы сильно заблуждаемся, утверждая, что «любим классический рецепт, а не модные поделки нашего времени». У приготовления салата выделяют две основные эпохи. Классический рецепт пробовали лишь современники знаменитого повара, в честь которого названо блюдо.
Ранее закуска имела довольно сложный состав: рябчики, телячий язык, отварные раки, паюсная икра и другие деликатесы, несколько лет ингредиенты держались под строжайшим секретом от конкурентов.
Следующая «эпоха» знаменитого блюда — советская. По оригинальному рецепту того времени рябчиков легко заменили колбасой, паюсную икру на зеленый горошек, а раковые шейки поменяли на морковь и картошку.
Секреты и особенности
Несколько советов по приготовлению салата корреспонденту РЗН. инфо дал шеф-повар одного из ресторанов города Алексей Мацко:
«Вариантов приготовления салата насчитывают более 20, на вкус и цвет, как говорится. Но вы с легкостью можете создать и свой собственный. Для этого попробуйте добавить в привычный салат оливье один из таких ингредиентов:
Также попробуйте заправить салат сметаной, турецким йогуртом — вместо майонеза, вкус будет просто превосходным!
Ну и конечно, помните, главное не что на столе, а настроение за ним!»
© RZN.info