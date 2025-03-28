Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!

Егор Скорицкий работает в строительной компании больше полугода. Одновременно с этим учится на 4-м курсе Рязанского технологического колледжа. Такая возможность совмещать теорию с практикой появилась благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве между РТК и ГК «Зеленый сад».

— Диплом я получу по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», а работаю сейчас слесарем-сантехником, — рассказал студент.

Он считает, что работать руками должен уметь любой мужчина. Починить технику, собрать мебель, повесить ту самую полочку — все это для молодого человека не составляет труда.

— Вообще, я работаю с 16 лет. Считаю, что на личные расходы просить у родителей не должен, — признался Егор, пробовал себя в разных сферах: работал в общепите, был продавцом, автомехаником. Но остановился на строительной сфере — по примеру отца, который многому меня научил. Например, паять полипропиленовые трубы.

Сейчас этот навык для Егора особенно важен. Он работает на строительстве ЖК Skyline в бригаде слесарей-сантехников. В зоне его ответственности установка газовых котлов, монтаж труб и стояков внутри квартир и в нежилых помещениях.

После получения диплома молодого человека ждет служба в армии, затем он собирается поступить в университет, чтобы стать инженером-строителем.

— А потом я бы с удовольствием вернулся в «Зеленый сад». Тут высокая зарплата и отличный коллектив. О таком старте в профессии можно только мечтать, — резюмировал Егор Скорицкий.