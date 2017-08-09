Операция «долгострой», или как в Рязани решают проблемы обманутых дольщиков

Тема обманутых дольщиков в Рязани уже давно стала притчей во языцех.

Горожане уже и устраивали одиночные пикеты у здания областного правительства, и грозились голодовкой, и даже записывали видеоклип, но сдвинуться с мертвой точки никак не удавалось.

В четверг, 3 августа, с журналистами встретился замминистра строительного комплекса Рязанской области Сергей Семенов и рассказал на какой стадии находится решение проблем с «долгостроями».

По его словам, точку стояния удалось преодолеть на большинстве проблемных объектов.

Так, у ЖК «Аэробус» сменится застройщик и появится новый инвестор. Сейчас правительством Рязанской области ведутся переговоры с крупным банком о привлечении кредитных ресурсов.

По словам Сергея Семенова, подобным образом решена проблема и с ЖК «Виктория», где соглашение с банком уже подписано.

«Одним из самых сложных объектов долевого строительства стал ЖК „Дядьково“. Здесь мы столкнулись с полной неспособностью застройщика возвести жилые дома», — рассказал Семенов. — «Ему удалось построить три дома из восьми, после чего возведение домов закончилось».

У ЖК «Аэробус» сменится застройщик и появится новый инвестор

Однако продажи на этом не прекратились и 270 дольщиков остались без обещанных квартир.

Правительство области нашло решение проблемы в уплотнении застройки: на трех жилых домах появится дополнительный пятый этаж, а рядом построен еще один дом на 90 квартир.

«Разработанный бизнес-план мы представили в ряд банков. Благодаря тесному сотрудничеству с Прио-Внешторгбанком, на основе частного государственного партнерства была открыта кредитная линия», — заявил Семенов.

По его словам, документация прошла государственную экспертизу, на объекте началось интенсивное строительство и уже в сентябре 2017 года дольщики получат свои квартиры.

К этому сроку планируется сдача четырех домов. Продаж новых квартир на пятом этаже и в планируемой новостройке будет достаточно, чтобы вернуть кредит и достроить еще один дом ко второму кварталу 2018 года. Новым застройщиком выступает «Фонд поддержки предпринимательства — бизнес-инкубатор Рязанского муниципального района». Семенов отметил, что продажи новых квартир уже началась.

После ввода комплекса в эксплуатацию в район планируется запуск еще одной маршрутки в дополнение к шести существующим.

Также Семенов рассказал, что в следующем году из федерального бюджета запросят средства на строительство в Дядькове школы на 500 мест, что сделает квартиры более привлекательными для рязанцев.

«Приятно работать с Прио-Внешторгбанком, который оперативно и грамотно оценивает ситуацию и оформляет подобные кредитные ресурсы. Мы надеемся на успешную реализацию проекта. Такое частное государственное партнерство принесет радость обманутым дольщикам», — отметил он.

Из федерального бюджета запросят средства на строительство в Дядькове школы на 500 мест

Первый заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка Михаил Волков подчеркнул, что банк получил конструктивное и грамотное предложение от министерства строительства Рязанской области.

«Мы надеемся, что проект будет успешно реализован. Квартиры очень привлекательны для рязанцев. Надежный и проверенный застройщик РМПМК-4 обеспечит все сроки строительства, которое не ляжет тяжким грузом на областной бюджет», — заявил Волков.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный недострой, который поддержал Прио-Внешторгбанк. Ранее банк помог обрести крышу над головой дольщикам ЖК «У Старицы» в селе Заборье.

Как напомнили специалисты, район экологически благоприятный, а в строительстве применены современные экологически чистые материалы. В частности, поризованный кирпич и утеплитель на основе базальта. Одно из преимуществ — поквартирное отопление.