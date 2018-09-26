Официальный дилер Volkswagen «ИнтерАвто» представил более мощный и инновационный Touareg нового поколения

В Рязань приехала абсолютно новая модель Volkswagen Touareg премиум класса. Многочисленные инновационные технологии и обновленный дизайн немецкого внедорожника первыми оценили посетители автосалона «ИнтерАвто» — официального дилера Volkswagen в Рязани на Московском шоссе, 24.

В воскресенье, 23 сентября, там прошел День открытых дверей. В программе презентации гостей ждали фуршет, выступление артистов, площадки с виртуальной реальностью и говорящим роботом, а также подарки от Volkswagen и партнеров.

Старший менеджер отдела продаж Максим Трушков рассказал, что Volkswagen Touareg третьего поколения категорически отличается от предыдущих версий одноименной модели. Достоинства, которыми его наделил немецкий производитель, превратили автомобиль из категории «народного» в конкурента популярных моделей марок «премиум класса»: Audi Q7, Porsche Cayenne, Lexus RX и Land Rover Discovery.

В автосалоне «ИнтерАвто» гости презентации познакомились с Volkswagen Touareg в трех различных комплектациях: Status, Respect и R-line.

Первое, что они оценили во всех трех вариантах — это абсолютно новый элегантный дизайн. Появилась широкая решетка радиатора, гармонично переходящая в фары, хромированные полосы, начинающиеся от расположенного в центре логотипа Volkswagen и проходящие под линзами фар. Современный и немного футуристический дизайн дополнили панорамная крыша, длинной 1270 мм и шириной 825 мм и светодиодная интерьерная подсветка с 30-ю вариантами света.

В сравнении с предыдущей версией Touareg увеличился в габаритах, но так и не дорос до самого крупного внедорожника немецкой марки — Teramont. Длина нового Touareg составила 4878 мм, ширина — 1984 мм, высота — 1717 мм, дорожный просвет — от 150 до 245 мм. При этом модель стала легче предыдущего поколения на 100 килограммов благодаря широкому применению алюминия.

Значительно расширилась цветовая гамма кузова. Стандартные черный, серый, серебристый и коричневый оттенки производитель разбавил голубым «Reef», синими «Aquamarin «и «Moonlight», зеленым «Juniper» и красным «Malbec».

Размер, вес и цвет, конечно, не самые главные изменения, по которым Volkswagen Touareg третьего поколения является абсолютно новым и «премиальным». Гостям презентации рассказали, что яркими особенностями стали цифровая приборная панель Innovision Cockpit, навигационная система Discover с 15-дюймовым сенсорным дисплеем. Все желающие смогли взглянуть на автомобиль изнутри.

Производитель оснастил внедорожник системой удержания полосы, адаптивным круиз-контролем, автоматической регулировкой дистанции и другими не менее полезными системами помощи водителю, с которыми можно чувствовать себя уверенно в неожиданных дорожных ситуациях.

Например, система ночного видения станет реальным помощником в условиях плохой освещенности городских улиц: инфракрасная камера просматривает пространство впереди на расстояние до 130 метров, реагирует на тепло излучаемое объектами и выводит эту «картинку» на дисплей автомобиля.

Стоит отметить, что находясь в салоне нового Volkswagen Touareg у пассажиров больше не возникнет беспокойства по поводу незакрытых дверей. В качестве дополнительной опции производитель предлагает установку функции автоматического притяжения, с которой двери притягиваются и легко закрываются, при этом не блокируя замки. И пока снаружи царит городская суета, внутри Volkswagen Touareg — уют и место для релаксации: водительское и пассажирское кресла оборудованы массажными креслами с 18-ю режимами. Эти и многие другие особенности новой модели гости оценили на «пятерку».

В Рязани Volkswagen Touareg доступен с трехлитровым дизельным и бензиновым двигателями мощностью 249 лошадиных сил. Автомобиль имеет полный привод и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. «Внедорожник является довольно экономичным: производитель заявил о расходе топлива в городе — 8,2 литра на 100 км, за городом — 6,5 литра. До 100 км/ч он разгоняется за 6,8 секунд и обладает максимальной мощностью 238 км/ч, что в сравнении с базовыми моторами автомобилей других марок делает его несомненным лидером», — рассказал Максим Трушков.

Рязанские автолюбители могут выбрать Volkswagen Touareg в одной из трех комплектаций с начальной стоимостью от 3 399 000 рублей, со сроком гарантии в четыре года. Кроме того, до 30 сентября на новую модель действует специальное предложение: можно обменять свой старый автомобиль марки Volkswagen с выгодой до 250 тысяч рублей.

Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» на Московском, 24-а предлагает автомобили в оригинальной сборке. В шоу-руме представлены все модели немецкой марки различной ценовой категории. Для каждого клиента есть возможность приобрести автомобиль на индивидуальных условиях. Также на базе дилерского автосалона работает сервисный центр Volkswagen, а на период ожидания для клиентов оборудована зона отдыха с кафе и детским уголком.

Адрес салона: Рязань, Московское шоссе, дом №24 Подробности можно уточнить по телефону отдела продаж: 777-300 или на сайте.