Обзор на родники в черте Рязани

От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет тухлой рыбой. Власти утверждают, что это «сезонные явления», от которых не спасает даже фильтр. Также не всех рязанцев устраивает качество воды в водоматах, так как не в каждом из них понятна система очистки. Некоторые горожане нашли решение проблемы с питьевой водой в родниках. Редакция РЗН. Инфо проверила пять самых популярных точек в черте города, где можно набрать родниковую воду.

От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет тухлой рыбой. Власти утверждают, что это «сезонные явления», от которых не спасает даже фильтр. Также не всех рязанцев устраивает качество воды в водоматах, так как не в каждом из них понятна система очистки.

Некоторые горожане нашли решение проблемы с питьевой водой в родниках. Редакция РЗН. Инфо проверила пять самых популярных точек в черте города, где можно набрать родниковую воду.

Не все из них выглядят опрятно, некоторые вовсе заброшены, но есть и те места, которые пользуются популярностью у рязанцев и по словам пользователей, регулярно проверяются.

Родник Марии Магдалины

Источник находится около БСМП, среди частных домов. Вход в СТ № 1 Рязсельмаш свободный.

Территория благоустроена, около родника есть палисадник и лестница с железной сеткой для удобного спуска.

Над источником местные жители развесили иконы. Как сообщил рязанец, набирающий воду в несколько больших бутылей, иконы иногда снимают вандалы, но местные постоянно вешают новые.

«Здесь лучший родник в Горроще — беру отсюда воду уже больше десяти лет. Насколько я знаю, воду тут проверяют регулярно, потому что место популярное», — рассказал мужчина.

Вода на вид не мутная, но минимальный осадок в виде белых хлопьев имеется. Посторонних вкусов нет.

Монастырский родник

Добраться до монастырского родника можно от остановки общественного транспорта «ТД Барс». Источник находится на территории Троицкого монастыря.

Чтобы попасть к роднику, нужно зайти в сквер Троицких ворот, пройти по направлению к стоянке для машин. В зарослях можно увидеть деревянную беседку — за ней находится спуск к источнику.

Местность заросшая буйной растительностью, неподалеку квакают лягушки. Вода из источника впадает в монастырский пруд. Территория вокруг требует уборки. Неподалеку «купол» родника с крестом — тот раньше стоял на бетонном круглом строении, но сейчас снят, видимо, вандалами.

Вода имеет сильный металлический и хлорный привкус, похожа на обычную водопроводную. Кроме того, при наборе воды — тара не «потеет», то есть жидкость не ледяная, как в других источниках, а скорее прохладная.

За полчаса около родника не удалось встретить ни одного человека.

Родник Святой Троицы

Родник расположен недалеко от Лысой горы в Солотче. Туда можно спуститься по лестнице, а после свернуть от пляжа в противоположную сторону. На пути встретятся указатели вместе со знаком о запрете выгула собак и просьбой не мусорить.

На местности расставлены самодельные скамейки из дерева, протоптаны тропинки, есть аккуратные клумбы, пространство около источника тщательно убирается.

В воде есть маленькие белые хлопья, но в небольшом количестве, они быстро оседают в таре. Вода приятная, без посторонних привкусов.

Некоторые рязанцы считают родник лучшим в городе.

«Вода не оставляет накипи, нет примесей. Я езжу из города сюда каждую неделю. Когда получается выбраться с семьей — гуляем по окрестностям. Многие мои знакомые ездят сюда из города, чтобы погулять и набрать воды», — сообщил рязанец, набиравший воду.

Родник «Земляничный переулок»

На большинстве карт родник не обозначен. В основном воду там набирают жители ближайших частных домов. Источник расположен в поселке Дядьково. На общественном транспорте удобнее всего добираться с остановки «Шереметьевская».

Два входа в поселок перекрыты даже для пешеходов — «в связи с введением пропускного режима». Две калитки открываются по звонку.

Из-за этого на машине подъехать к роднику затруднительно, но на пересечении улиц Шереметьевской и Песоченской есть шлагбаум, где можно пройти пешеходам.

Чтобы попасть к роднику проще всего дойти до 1-го Песоченского проезда, затем — до Малиновой. Оттуда, у разворотного круга с памятником Святителю Василию, епископу Рязанскому и Муромскому, спускаемся вниз до Земляничного переулка. Там есть лестница к роднику и удобный подъезд для машин — если, конечно, удастся проехать через охранника на шлагбауме.

Сам источник облагорожен: доски у лестницы, которая ведет к нему, и на площадке не гнилые, но за ними на земле лежит мусор — пластиковые бутылки, фантики. Ниже по течению также разбросаны бутылки.

Для набора воды в канистры есть металлическая подставка, вода течет из трубы. На вид она мутноватая, есть минимальный белый осадок (невидимый на камере) внутри бутылки.

По поводу вкуса и безопасности воды имеются сомнения. У нее металлический привкус, из-за которого она напоминает обычную водопроводную. За полчаса на роднике набрали воду несколько человек. Местные рассказали, что жалоб на качество воды у них нет.

«Конечно, остается накипь. И если оставить воду в бутылях надолго, она начинает „цвести“, но разве не так со всей природной водой? Мы уже около трех лет берем воду тут постоянно, даже кто-то сдавал ее на анализ. В любом случае, это лучше, чем вода из-под крана с привкусом тухлой рыбы», — поделился местный житель Сергей.

Другая рязанка на выходе из поселка поделилась, что вода в роднике «в последнее время испортилась», поэтому их семья стала набирать воду в другом месте.

Родник «Место силы»

Второй родник находится в Дашково-Песочне, доступ к нему сложнее. На общественном транспорте нужно доехать до остановки «Шереметьевская», затем двигаться к посадкам.

До второго входа в СНТ «Овощевод» можно добраться и на машине по проселочной дороге через ЖК «Космос». Ворота в СНТ открываются по звонку или ключом. В дневное время там много машин, можно проскользнуть пешком, когда проезжает транспорт.

Спустившись вниз, не сворачивая, нужно дойти до пешеходного мостика через ручей Гужовка. Далее следует идти по направлению к СНТ «Овощевод» вверх на холм, перед поваленным деревом — поворот к роднику.

Встретившиеся дачники с канистрами воды грубо попросили не писать об этом месте, так как его «уже и так загадили непонятные люди».

Доступ к воде благоустроен, но доски давно не меняли. После дождя они скользкие, местами нет деревянных переходов — есть риск поскользнуться на мокрой земле.

На роднике две «скамейки»: одна в виде бревна с досками, другая — самодельная. Вторая грязная и заросшая паутиной.

Всего три источника для забора воды, которая течет из пластиковых труб. Вода чистая, без осадка. Во вкусе есть легкий металлический оттенок, менее яркий, чем в первом роднике.

Местные считают, что затрудненный для машин доступ к роднику — это хорошо — «так сохраняется природа и спокойствие места». Местные жители поддерживают его благоустроенное состояние: зимой мужчины прорубают лед на тропинках топориками, летом убирают мусор. По словам жителей, при проверке воды в роднике нашли превышение серебра, «но пить можно». Кто именно проверял и когда — неизвестно.

Безопасность под вопросом

По информации управления энергетики и ЖКХ, родники относится к поверхностным водным объектам, находящимся в федеральной собственности. Следовательно, существующие в городе родники не являются источниками городского водоснабжения, поэтому администрация Рязани не контролирует качество воды в них.

Несмотря на слова местных жителей, которые утверждают, что некоторые родники регулярно проверяют, Роспотребнадзор Рязанской области предупреждает рязанцев об опасности забора сырой воды из источников.