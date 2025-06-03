Обзор на родники в черте Рязани

От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет тухлой рыбой. Власти утверждают, что это «сезонные явления», от которых не спасает даже фильтр. Также не всех рязанцев устраивает качество воды в водоматах, так как не в каждом из них понятна система очистки.
Некоторые горожане нашли решение проблемы с питьевой водой в родниках. Редакция РЗН. Инфо проверила пять самых популярных точек в черте города, где можно набрать родниковую воду.
Не все из них выглядят опрятно, некоторые вовсе заброшены, но есть и те места, которые пользуются популярностью у рязанцев и по словам пользователей, регулярно проверяются.
Родник Марии Магдалины
Источник находится около БСМП, среди частных домов. Вход в СТ № 1 Рязсельмаш свободный.
Территория благоустроена, около родника есть палисадник и лестница с железной сеткой для удобного спуска.
Над источником местные жители развесили иконы. Как сообщил рязанец, набирающий воду в несколько больших бутылей, иконы иногда снимают вандалы, но местные постоянно вешают новые.
«Здесь лучший родник в Горроще — беру отсюда воду уже больше десяти лет. Насколько я знаю, воду тут проверяют регулярно, потому что место популярное», — рассказал мужчина.
Вода на вид не мутная, но минимальный осадок в виде белых хлопьев имеется. Посторонних вкусов нет.
Монастырский родник
Добраться до монастырского родника можно от остановки общественного транспорта «ТД Барс». Источник находится на территории Троицкого монастыря.
Чтобы попасть к роднику, нужно зайти в сквер Троицких ворот, пройти по направлению к стоянке для машин. В зарослях можно увидеть деревянную беседку — за ней находится спуск к источнику.
Местность заросшая буйной растительностью, неподалеку квакают лягушки. Вода из источника впадает в монастырский пруд. Территория вокруг требует уборки. Неподалеку «купол» родника с крестом — тот раньше стоял на бетонном круглом строении, но сейчас снят, видимо, вандалами.
Вода имеет сильный металлический и хлорный привкус, похожа на обычную водопроводную. Кроме того, при наборе воды — тара не «потеет», то есть жидкость не ледяная, как в других источниках, а скорее прохладная.
За полчаса около родника не удалось встретить ни одного человека.
Родник Святой Троицы
Родник расположен недалеко от Лысой горы в Солотче. Туда можно спуститься по лестнице, а после свернуть от пляжа в противоположную сторону. На пути встретятся указатели вместе со знаком о запрете выгула собак и просьбой не мусорить.
На местности расставлены самодельные скамейки из дерева, протоптаны тропинки, есть аккуратные клумбы, пространство около источника тщательно убирается.
В воде есть маленькие белые хлопья, но в небольшом количестве, они быстро оседают в таре. Вода приятная, без посторонних привкусов.
Некоторые рязанцы считают родник лучшим в городе.
«Вода не оставляет накипи, нет примесей. Я езжу из города сюда каждую неделю. Когда получается выбраться с семьей — гуляем по окрестностям. Многие мои знакомые ездят сюда из города, чтобы погулять и набрать воды», — сообщил рязанец, набиравший воду.
Родник «Земляничный переулок»
На большинстве карт родник не обозначен. В основном воду там набирают жители ближайших частных домов. Источник расположен в поселке Дядьково. На общественном транспорте удобнее всего добираться с остановки «Шереметьевская».
Два входа в поселок перекрыты даже для пешеходов — «в связи с введением пропускного режима». Две калитки открываются по звонку.
Из-за этого на машине подъехать к роднику затруднительно, но на пересечении улиц Шереметьевской и Песоченской есть шлагбаум, где можно пройти пешеходам.
Чтобы попасть к роднику проще всего дойти до 1-го Песоченского проезда, затем — до Малиновой. Оттуда, у разворотного круга с памятником Святителю Василию, епископу Рязанскому и Муромскому, спускаемся вниз до Земляничного переулка. Там есть лестница к роднику и удобный подъезд для машин — если, конечно, удастся проехать через охранника на шлагбауме.
Сам источник облагорожен: доски у лестницы, которая ведет к нему, и на площадке не гнилые, но за ними на земле лежит мусор — пластиковые бутылки, фантики. Ниже по течению также разбросаны бутылки.
Для набора воды в канистры есть металлическая подставка, вода течет из трубы. На вид она мутноватая, есть минимальный белый осадок (невидимый на камере) внутри бутылки.
По поводу вкуса и безопасности воды имеются сомнения. У нее металлический привкус, из-за которого она напоминает обычную водопроводную. За полчаса на роднике набрали воду несколько человек. Местные рассказали, что жалоб на качество воды у них нет.
«Конечно, остается накипь. И если оставить воду в бутылях надолго, она начинает „цвести“, но разве не так со всей природной водой? Мы уже около трех лет берем воду тут постоянно, даже кто-то сдавал ее на анализ. В любом случае, это лучше, чем вода из-под крана с привкусом тухлой рыбы», — поделился местный житель Сергей.
Другая рязанка на выходе из поселка поделилась, что вода в роднике «в последнее время испортилась», поэтому их семья стала набирать воду в другом месте.
Родник «Место силы»
Второй родник находится в Дашково-Песочне, доступ к нему сложнее. На общественном транспорте нужно доехать до остановки «Шереметьевская», затем двигаться к посадкам.
До второго входа в СНТ «Овощевод» можно добраться и на машине по проселочной дороге через ЖК «Космос». Ворота в СНТ открываются по звонку или ключом. В дневное время там много машин, можно проскользнуть пешком, когда проезжает транспорт.
Спустившись вниз, не сворачивая, нужно дойти до пешеходного мостика через ручей Гужовка. Далее следует идти по направлению к СНТ «Овощевод» вверх на холм, перед поваленным деревом — поворот к роднику.
Встретившиеся дачники с канистрами воды грубо попросили не писать об этом месте, так как его «уже и так загадили непонятные люди».
Доступ к воде благоустроен, но доски давно не меняли. После дождя они скользкие, местами нет деревянных переходов — есть риск поскользнуться на мокрой земле.
На роднике две «скамейки»: одна в виде бревна с досками, другая — самодельная. Вторая грязная и заросшая паутиной.
Всего три источника для забора воды, которая течет из пластиковых труб. Вода чистая, без осадка. Во вкусе есть легкий металлический оттенок, менее яркий, чем в первом роднике.
Местные считают, что затрудненный для машин доступ к роднику — это хорошо — «так сохраняется природа и спокойствие места». Местные жители поддерживают его благоустроенное состояние: зимой мужчины прорубают лед на тропинках топориками, летом убирают мусор. По словам жителей, при проверке воды в роднике нашли превышение серебра, «но пить можно». Кто именно проверял и когда — неизвестно.
Безопасность под вопросом
По информации управления энергетики и ЖКХ, родники относится к поверхностным водным объектам, находящимся в федеральной собственности. Следовательно, существующие в городе родники не являются источниками городского водоснабжения, поэтому администрация Рязани не контролирует качество воды в них.
Несмотря на слова местных жителей, которые утверждают, что некоторые родники регулярно проверяют, Роспотребнадзор Рязанской области предупреждает рязанцев об опасности забора сырой воды из источников.
«Для питья рекомендуется использовать только кипяченую или бутилированную воду. При выезде на природу лучше взять с собой запас воды, пользоваться непроверенными источниками (даже если это родник, который, по словам местных жителей, абсолютно чистый) не стоит», —
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет тухлой рыбой. Власти утверждают, что это «сезонные явления», от которых не спасает даже фильтр. Также не всех рязанцев устраивает качество воды в водоматах, так как не в каждом из них понятна система очистки.
Некоторые горожане нашли решение проблемы с питьевой водой в родниках. Редакция РЗН. Инфо проверила пять самых популярных точек в черте города, где можно набрать родниковую воду.
Не все из них выглядят опрятно, некоторые вовсе заброшены, но есть и те места, которые пользуются популярностью у рязанцев и по словам пользователей, регулярно проверяются.
Родник Марии Магдалины
Источник находится около БСМП, среди частных домов. Вход в СТ № 1 Рязсельмаш свободный.
Территория благоустроена, около родника есть палисадник и лестница с железной сеткой для удобного спуска.
Над источником местные жители развесили иконы. Как сообщил рязанец, набирающий воду в несколько больших бутылей, иконы иногда снимают вандалы, но местные постоянно вешают новые.
«Здесь лучший родник в Горроще — беру отсюда воду уже больше десяти лет. Насколько я знаю, воду тут проверяют регулярно, потому что место популярное», — рассказал мужчина.
Вода на вид не мутная, но минимальный осадок в виде белых хлопьев имеется. Посторонних вкусов нет.
Монастырский родник
Добраться до монастырского родника можно от остановки общественного транспорта «ТД Барс». Источник находится на территории Троицкого монастыря.
Чтобы попасть к роднику, нужно зайти в сквер Троицких ворот, пройти по направлению к стоянке для машин. В зарослях можно увидеть деревянную беседку — за ней находится спуск к источнику.
Местность заросшая буйной растительностью, неподалеку квакают лягушки. Вода из источника впадает в монастырский пруд. Территория вокруг требует уборки. Неподалеку «купол» родника с крестом — тот раньше стоял на бетонном круглом строении, но сейчас снят, видимо, вандалами.
Вода имеет сильный металлический и хлорный привкус, похожа на обычную водопроводную. Кроме того, при наборе воды — тара не «потеет», то есть жидкость не ледяная, как в других источниках, а скорее прохладная.
За полчаса около родника не удалось встретить ни одного человека.
Родник Святой Троицы
Родник расположен недалеко от Лысой горы в Солотче. Туда можно спуститься по лестнице, а после свернуть от пляжа в противоположную сторону. На пути встретятся указатели вместе со знаком о запрете выгула собак и просьбой не мусорить.
На местности расставлены самодельные скамейки из дерева, протоптаны тропинки, есть аккуратные клумбы, пространство около источника тщательно убирается.
В воде есть маленькие белые хлопья, но в небольшом количестве, они быстро оседают в таре. Вода приятная, без посторонних привкусов.
Некоторые рязанцы считают родник лучшим в городе.
«Вода не оставляет накипи, нет примесей. Я езжу из города сюда каждую неделю. Когда получается выбраться с семьей — гуляем по окрестностям. Многие мои знакомые ездят сюда из города, чтобы погулять и набрать воды», — сообщил рязанец, набиравший воду.
Родник «Земляничный переулок»
На большинстве карт родник не обозначен. В основном воду там набирают жители ближайших частных домов. Источник расположен в поселке Дядьково. На общественном транспорте удобнее всего добираться с остановки «Шереметьевская».
Два входа в поселок перекрыты даже для пешеходов — «в связи с введением пропускного режима». Две калитки открываются по звонку.
Из-за этого на машине подъехать к роднику затруднительно, но на пересечении улиц Шереметьевской и Песоченской есть шлагбаум, где можно пройти пешеходам.
Чтобы попасть к роднику проще всего дойти до 1-го Песоченского проезда, затем — до Малиновой. Оттуда, у разворотного круга с памятником Святителю Василию, епископу Рязанскому и Муромскому, спускаемся вниз до Земляничного переулка. Там есть лестница к роднику и удобный подъезд для машин — если, конечно, удастся проехать через охранника на шлагбауме.
Сам источник облагорожен: доски у лестницы, которая ведет к нему, и на площадке не гнилые, но за ними на земле лежит мусор — пластиковые бутылки, фантики. Ниже по течению также разбросаны бутылки.
Для набора воды в канистры есть металлическая подставка, вода течет из трубы. На вид она мутноватая, есть минимальный белый осадок (невидимый на камере) внутри бутылки.
По поводу вкуса и безопасности воды имеются сомнения. У нее металлический привкус, из-за которого она напоминает обычную водопроводную. За полчаса на роднике набрали воду несколько человек. Местные рассказали, что жалоб на качество воды у них нет.
«Конечно, остается накипь. И если оставить воду в бутылях надолго, она начинает „цвести“, но разве не так со всей природной водой? Мы уже около трех лет берем воду тут постоянно, даже кто-то сдавал ее на анализ. В любом случае, это лучше, чем вода из-под крана с привкусом тухлой рыбы», — поделился местный житель Сергей.
Другая рязанка на выходе из поселка поделилась, что вода в роднике «в последнее время испортилась», поэтому их семья стала набирать воду в другом месте.
Родник «Место силы»
Второй родник находится в Дашково-Песочне, доступ к нему сложнее. На общественном транспорте нужно доехать до остановки «Шереметьевская», затем двигаться к посадкам.
До второго входа в СНТ «Овощевод» можно добраться и на машине по проселочной дороге через ЖК «Космос». Ворота в СНТ открываются по звонку или ключом. В дневное время там много машин, можно проскользнуть пешком, когда проезжает транспорт.
Спустившись вниз, не сворачивая, нужно дойти до пешеходного мостика через ручей Гужовка. Далее следует идти по направлению к СНТ «Овощевод» вверх на холм, перед поваленным деревом — поворот к роднику.
Встретившиеся дачники с канистрами воды грубо попросили не писать об этом месте, так как его «уже и так загадили непонятные люди».
Доступ к воде благоустроен, но доски давно не меняли. После дождя они скользкие, местами нет деревянных переходов — есть риск поскользнуться на мокрой земле.
На роднике две «скамейки»: одна в виде бревна с досками, другая — самодельная. Вторая грязная и заросшая паутиной.
Всего три источника для забора воды, которая течет из пластиковых труб. Вода чистая, без осадка. Во вкусе есть легкий металлический оттенок, менее яркий, чем в первом роднике.
Местные считают, что затрудненный для машин доступ к роднику — это хорошо — «так сохраняется природа и спокойствие места». Местные жители поддерживают его благоустроенное состояние: зимой мужчины прорубают лед на тропинках топориками, летом убирают мусор. По словам жителей, при проверке воды в роднике нашли превышение серебра, «но пить можно». Кто именно проверял и когда — неизвестно.
Безопасность под вопросом
По информации управления энергетики и ЖКХ, родники относится к поверхностным водным объектам, находящимся в федеральной собственности. Следовательно, существующие в городе родники не являются источниками городского водоснабжения, поэтому администрация Рязани не контролирует качество воды в них.
Несмотря на слова местных жителей, которые утверждают, что некоторые родники регулярно проверяют, Роспотребнадзор Рязанской области предупреждает рязанцев об опасности забора сырой воды из источников.
«Для питья рекомендуется использовать только кипяченую или бутилированную воду. При выезде на природу лучше взять с собой запас воды, пользоваться непроверенными источниками (даже если это родник, который, по словам местных жителей, абсолютно чистый) не стоит», —