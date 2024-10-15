Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель

В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр по продаже корпусной и мягкой мебели находится на проезде Яблочкова № 17, на втором и третьем этажах «Клевера».

В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр по продаже корпусной и мягкой мебели находится на проезде Яблочкова № 17, на втором и третьем этажах «Клевера».

Стены центра окрашены в нейтральный серый цвет, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Удобная навигация поможет быстро ориентироваться внутри торгового центра «Клевер».

Удобство — первое слово, что приходит в голову, когда подходишь к центру. «Клевер» отличается большой и комфортной парковкой — более 300 мест для автомобилей. Кроме того, в центре исправно работают эскалаторы и лифты для передвижения.

Первый этаж отведен под бытовые магазины — открылся продуктовый белорусский магазин «Чеснок». На первом этаже есть аптека и точка по продаже инструментов для ремонта. В ближайшем будущем на первый этаж заедет магазин, специализирующийся на товарах для дома и уюта.

Под продажу мебели в торговом центре отдали площадь в четыре тысячи м2.

Условно этажи разделили на секции: на втором продают мягкую мебель, на третьем — корпусную. Пока в «Клевер» заехали не все продавцы, но ожидается большой выбор и разнообразие товаров. В мебельном центре для рязанского покупателя будет представлено более 30 фабрик-производителей.

Просторные помещения, стильные интерьеры и качественное освещение создают комфортные условия для выбора мебели. Клиенты могут не только оценить разнообразие моделей, но и получить консультации от опытных продавцов, которые помогут подобрать оптимальные решения для любого интерьера.

В центре можно найти как классические, так и современные решения, от стильных диванов до функциональных шкафов, которые подойдут для всех помещений и самых избирательных вкусов. Среди представленных фабрик выделяются известные бренды, магазинов которых больше нет в Рязани — фабрика ARMOS, продающий мягкую мебель и товары для сна, фабрика мягкой мебели YUNUSOV, совсем скоро заезжает бренд VANKOV специализирующаяся на современной и комфортной мебели и другие.

В следующем году на четвертом этаже откроется детский центр для детей до 10 лет. Его оборудуют уникальными аттракционами для детей, высокой горкой и уютным рестораном, что сделает его идеальным местом для семейного отдыха, где маленькие и взрослые посетители смогут найти себе развлечение по душе.

Пятый этаж отведен под офисы, что добавляет функциональности всему комплексу.