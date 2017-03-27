«Новаторство в массы несут только энтузиасты». Интервью с генеральным директором компании «Красная площадь» Сергеем Биричевским

Сергей Биричевский, генеральный директор компании « Красная площадь » называет себя энтузиастом. Он убежден, что качество и красота в строительстве должны идти «рука об руку», поэтому вот уже 18 лет Сергей Биричевский доказывает строителям и заказчикам, что дома могут быть не просто «крышей над головой», а настоящим произведением искусства.

Как итог, уверен Сергей Биричевский, подход к проектированию и строительству частных и многоквартирных домов в Рязани стал меняться, уже сейчас многие из них можно назвать «особенными». За почти два десятка лет работы изменилась компания «Красная площадь». Она смогла объединить профессиональных архитекторов, проектировщиков и дизайнеров.

А совсем недавно офис «Красной площади» переехал на улицу Есенина. Там журналист RZN.info встретился с Сергеем Биричевским, чтобы узнать, почему он сам переехал в частный дом, какие дома считает самыми красивыми в Рязани, и за какими тенденциями в строительстве будущее.

Сергей Николаевич, вы говорите, что восемнадцать лет вы пытаетесь поднять культуру строительства в Рязани. Это значит, что дела в нашем регионе обстоят плохо?

И не только в Рязани. Я пытаюсь распространять новые тенденции и материалы по всей России. Хочу доказать, что строить новые дома можно красиво и недорого. Уже несколько лет я читаю семинары по всей стране, но современная архитектура тяжело приживается. При этом уровень строительства в Рязани значительно выше, чем в других регионах. Это не только наша заслуга, но и всех, кто к этому имеет отношение.

Жилой комплекс «Меркурий» от застройщика «Северной Компании»

Что было сделано, чтобы архитектурное строительство тронулось с «мертвой точки»?

Была разработана сильнейшая программа. Начиная с 2005 года наша компания провела около 15 семинаров с приглашением известных архитекторов и конструкторов. Это дало очень мощный толчок к развитию строительства из керамики в Рязанской области. Сейчас к нам начали прислушиваться и применять наши идеи на практике, но эти изменения дались нам с большим трудом. Мы можем делать красиво и очень качественно, а главное не дорого. И наши дома не надо будет ремонтировать через 5-7 и даже 20 лет, а их срок эксплуатации до первого капремонта оценивается в 75-80 лет. Стройте правильно, стройте с умом и вы забудете, что такое реставрация и капремонт.

Давайте тогда поговорим в целом об особенностях российского строительного рынка.

В России большинство не готовы платить за знания и опыт. Остаются только энтузиасты, которые продвигают и внедряют новаторство в массы.

Спрос рождается только на конкретном примере. Кто-то один построил себе дом, другие увидели его и захотели себе такой же. Но время не стоит на месте и застройщики хотят отличаться друг от дурга. Рынок еще может долго удивлять и находить интересные предложения, и «Красная площадь» этии занимаемся.

Мы ищем, разрабатываем и внедряем новые идеи. Конечно, хочется достойной оплаты за достойно реализованные проекты.

Один из домов в коттеджном поселке «Елочки»

В чем же главный недостаток отечественной архитектуры?

Большинство наших архитекторов не живут в частных домах. Методы проектирования нужно реализовывать на практике, чувствовать чем живет дом. В своей работе я разработал четкое правило: в доме нужно обязательно быть на всех этапах строительства. В год я смотрю 60-70 домов. Мне хочется ощущать это пространство, видеть нюансы, плюсы и минусы. Я понял, что сам должен жить в частном доме. В процессе эксплуатации видишь ошибки, неудобства и в будущем используешь этот опыт в работе над новыми проектами.

Вторая проблема большинства проектов в их реализации. При строительстве роль архитектора отходит на второй план, уступая место бюджету и мнению заказчика. Ведь главная миссия и цель архитектора — оставить после себя уникальное здание, которое войдет в историю. Если этого не происходит, то любая творческая личность не может профессионально расти и развиваться.

Какие тенденции актуальны сейчас в Европе?

В Россию из Европы совсем не пришла современная архитектура. Этот стиль предполагает плоские крыши домов, работа с кубизмом, плоскостями, работа со смещением осей, строительство домов под разными градусами. В России пока это плохо воспринимается. Местами такой стиль встречается в Москве. Несмотря на это, свой следующий дом я обязательно построю в суперсовременном стиле, конечно, с применением кирпича.

Раз речь зашла уже о ваших проектах, скажите, какие «Красная площадь» реализовала в Рязани?

Первый дом мы скомплектовали на улице Шевченко около манежа «Юность»

Мы очень много лет работаем с «Северной Компанией». Первый дом мы скомплектовали на улице Шевченко около манежа «Юность». До сих пор он остается одним из самых красивейших домов в Рязани. Он вызвал серьезный интерес у клиентов.

Еще два дома: ЖК «Меркурий» и «Чкалов» были сделаны в схожем стиле. В 2017 она будет продолжена в ЖК «Северный».

Также стоит отметить компании «Единство» и «Зеленый сад», у которых получаются интересные дома.

В области частного домостроения мы участвовали в строительстве коттеджных поселков «Снегири», «Елочка» и «Новое Семкино». В «Елочке» компания вела шеф-контроль строительства всех зданий, а несколько домов в комплексах мы построили сами.

Все они выглядят значительно интереснее и серьезнее типичных коттеджей, а главная ценность эти домов в том, что они создают историю для своих владельцев.

Сколько проектов ведет ваша компания?

Помимо многоэтажных объектов, «Красная площадь» строит частные дома. Всего в год компания строит 50 домов. В настоящее время компания предлагает полный спектр услуг по строительству дома: от создания проекта и дизайна до ввода дома в эксплуатацию. Наши решения позволяют нам строить в рамках заявленной и утвержденной стоимости, без ее изменения после подписания договора.

Мы сейчас общаемся с вами в вашем новом офисе. Расскажите, зачем нужен был вам переезд?

Новый офис сделан в формате огромной выставки

Новый офис сделан в формате огромной выставки. В нем представлено около 150 образцов кладок. Со временем рынок меняется и клиентский поток перемещается. Крупный бизнес выдвигается из центра. Это местоположение будет ближе к клиентам. Мы делаем все, чтобы больше людей могли увидеть качественные материалы и способ их применения.

Плюс ко всему здесь нам удалось собрать архитекторов, проектировщиков и дизайнеров в одном месте.

У вас действительно есть идея сделать уличную выставку современных строительных материалов?

Да, уличный демо-парк откроется в апреле рядом с офисом. В нем на площади 1000 кв. м будут располагаться кирпичные инсталляции, кованные изделия, достижения народных ремесленников. Ночью все это будет освещаться. Парк будет находится в свободном доступе для горожан и я надеюсь, это будет одно из красивых мест в Рязани.

Официальное открытие состоится в апреле. Я приглашаю всех посетить наш новый офис, чтобы увидеть наш шоурум и демо-парк, которые уникальны не только для Рязани, но и для России.

Новый адрес компании «Красная площадь»: улица Есенина, дом 2а; телефон: 8 (4912) 777-079