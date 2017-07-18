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16:06, 18 июля 2017 2 228
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Ночь в болотах. По Мещере «прогулялись» любители экстремального спорта

Ночь в болотах. По Мещере «прогулялись» любители экстремального спорта

Представьте себе: ночь, тихая спокойная речка Пра, тишина и умиротворение. Вдруг на воде показывается цепочка огней, и из-за поворота буквально вылетают байдарки, стремительно мчащиеся против течения. Лодки причаливают к берегу, и гребцы, выскочив из них, бегом устремляются сквозь кусты вглубь леса.

Такую картину наблюдали в ночь с 15 на 16 июля отдыхающие в районе поселка Деулино рязанцы — на реке проходила приключенческая гонка «Ночная ПРАгулка», во время которой участники испытывают себя на прочность в скоростной гребле по реке и спортивном ориентировании в окрестных болотах.

Со спортивной точки зрения, это серьезные и сложные соревнования. Но по предвкушению приключений, с которыми участники приезжают на старт, спорт здесь — не самое главное. Главное — участие, ведь сложность дистанции такова, что оказаться в числе призеров могут лишь самые сильные и опытные экипажи. Но даже те, кто заранее знает, что победы им не видать, все равно из года в год приезжают на «Ночную ПРАгулку» чтобы в очередной раз бросить вызов самому себе.

Фото Зои Бочаровой Фото Зои Бочаровой

Соревнования начинаются в субботу. На просторную поляну на берегу Пры постепенно съезжаются участники. Те, кто уже не первый раз на «ПРАгулке», радостно приветствуют друг друга, подходят поздороваться к оргкомитету, где их встречают, как старых друзей. Со всех сторон можно наблюдать рукопожатия и объятия, слышать шутки, восклицания и радостные возгласы.

«Спасибо участникам за очень радостную и дружелюбную атмосферу, за помощь и просто за улыбки, — написала на следующий день участница Рита Потапова. — Уже половина, как родные».

Фото Зои Бочаровой Фото Зои Бочаровой

С обеда в лагере оргкомитета кипит подготовительная работа, а участники готовят снаряжение, собирают и проверяют на воде байдарки. В шесть часов вечера начинается регистрация команд, а уже в половине десятого всех ждут на предстартовый брифинг.

Последние наставления, и по команде главного судьи: «Старт!» сотня человек прыгнула в лодки и поплыла на противоположный берег. Место проведения каждый раз разное и в этом году гонка начиналась напротив стартовой поляны, позволяя зрителям проводить своих друзей и покричать им вслед слова поддержки.

Фото Зои Бочаровой Фото Зои Бочаровой

Экипажам предстояло провести на дистанции около 15 часов, преодолев немалое расстояние по воде, гребя при этом часть пути против течения, и пробежать десятки километров по девственному лесу и болотам, чтобы найти контрольные пункты, спрятанные в самых красивых и укромных местах обширных мещерских болот.

«Качество постановки КП и неистощимая фантазия постановщиков трассы, как всегда, на высоте!» — отмечают на форумах участники гонки.

«Мы ищем интересные и уникальные места, и стараемся показать их вам. Так и рождаются КП у 1,5 метровых муравейников, бобровых хаток метровой высоты, старых лодок и деревьев с лосиными рогами на них. Мы стараемся делать так, чтобы КП были разнообразными», — рассказывают постановщики дистанции.

Фото Антона Сысоева Фото Антона Сысоева

Кроме этого, все команды должны пройти спецэтап «Спасти Люсю» — состязание на точность метания спасконца. Вот как описал его постоянный участник «Ночной ПРАгулки» Сергей Семафоров:

«Что за Люся такая, спросит меня пытливый неискушенный читатель? Это обязательный для посещения участниками гонки спецэтап, расположенный в прямо противоположном от старта углу карты. Там в водоеме, раскинув в фривольном жесте длинные руки, с улыбкой Джоконды на пластиковом лице на протяжении нескольких часов тонет Люся.

Десятки мужчин и женщин мчатся к ней на помощь, чтобы метнуть Люсе спасательный конец. Если веревка легла меж точеных рук чаровницы — ты счастливчик, если дважды промахиваешься — путь твой лежит на штрафное КП».

Фото Натальи Кратенко Фото Натальи Кратенко

К 13 часам следующего дня заканчивается контрольное время, все участники должны к этому времени завершить гонку и, вернувшись в лагерь, сдать судьям чипы с электронными отметками о посещении КП. Радостные и бодрые накануне, к финишу команды приходят, не имея сил даже на улыбку.

Ночные заплывы по грязевым канавам и бег по заболоченной местности, заросшей осокой выше роста человека, поиски пути среди заваленных стволами многолетних горельников или болот с огромными травяными кочками, которые кто-то метко прозвал «кладбищем верблюдов», и вдобавок ко всему гребля на предельной скорости выжимают из спортсменов все силы.

«Я это сделала!» — написала на своей страничке в соцсети участница Ирина Бикейкина.

Фото Зои Бочаровой Фото Зои Бочаровой

А через пару часов после финиша уже немного отдохнувшие участники с радостью аплодируют на награждении тем, кто сумел занять призовые места. Каждый из них, зная на собственном опыте, каких усилий стоит прохождение «Ночной ПРАгулки», с искренним уважением поздравляет лидеров. Много слов благодарности звучит и в адрес организаторов, которые на чистом энтузиазме уже 10 лет делают соревнования, ставшие одними из самых известных в ЦФО за счет уникальности и сложности дистанции.

«1,5 суток без сна, 15 часов гребли по и против течения, таскание лодок, болота по грудь, тучи комаров и прочие радости. Просто праздник жизни!» — написала на форуме Рита Потапова.

«Промокнувшие в первую же минуту ноги не высыхают следующие 15 часов. Вокруг срывающие башню пейзажи Мещерского края и берегов Пры, фантастический рассвет, тучи комаров и оводов, умудряющихся прокусывать руки даже сквозь велосипедные перчатки». — добавляет Александр Федин.

Фото Альбины Старцевой Фото Альбины Старцевой

Многие из тех, кто впервые окунулся в атмосферу «ПРАгулки» и сполна хлебнул «удовольствия» от проведенной в болотах ночи, разъезжаются по своим городам с мыслью «больше никогда в жизни», но наутро, отоспавшись и придя в себя, пишут в отзывах примерно то, что в прошлом году написал в своем блоге один из участников Олег Власенко:

«- И ты опять полезешь в эти вонючие болота? — вопрошает здравый смысл. — Обязательно!!! — хором отвечают кураж, азарт и то самое шило, которое не дает нам рассиживаться на диване и гонит вперед навстречу приключениям».

Фото Александра Федина, Антона Сысоева, Зои Бочаровой, Екатерины Сафоновой, Натальи Кратенко, Риты Потаповой, Михаила Левашова; видео Максима Супруненко


Автор: Ирина Теущакова

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