Ночь в болотах. По Мещере «прогулялись» любители экстремального спорта

Представьте себе: ночь, тихая спокойная речка Пра, тишина и умиротворение. Вдруг на воде показывается цепочка огней, и из-за поворота буквально вылетают байдарки, стремительно мчащиеся против течения. Лодки причаливают к берегу, и гребцы, выскочив из них, бегом устремляются сквозь кусты вглубь леса.

Такую картину наблюдали в ночь с 15 на 16 июля отдыхающие в районе поселка Деулино рязанцы — на реке проходила приключенческая гонка «Ночная ПРАгулка», во время которой участники испытывают себя на прочность в скоростной гребле по реке и спортивном ориентировании в окрестных болотах.

Со спортивной точки зрения, это серьезные и сложные соревнования. Но по предвкушению приключений, с которыми участники приезжают на старт, спорт здесь — не самое главное. Главное — участие, ведь сложность дистанции такова, что оказаться в числе призеров могут лишь самые сильные и опытные экипажи. Но даже те, кто заранее знает, что победы им не видать, все равно из года в год приезжают на «Ночную ПРАгулку» чтобы в очередной раз бросить вызов самому себе.

Фото Зои Бочаровой

Соревнования начинаются в субботу. На просторную поляну на берегу Пры постепенно съезжаются участники. Те, кто уже не первый раз на «ПРАгулке», радостно приветствуют друг друга, подходят поздороваться к оргкомитету, где их встречают, как старых друзей. Со всех сторон можно наблюдать рукопожатия и объятия, слышать шутки, восклицания и радостные возгласы.

«Спасибо участникам за очень радостную и дружелюбную атмосферу, за помощь и просто за улыбки, — написала на следующий день участница Рита Потапова. — Уже половина, как родные».

Фото Зои Бочаровой

С обеда в лагере оргкомитета кипит подготовительная работа, а участники готовят снаряжение, собирают и проверяют на воде байдарки. В шесть часов вечера начинается регистрация команд, а уже в половине десятого всех ждут на предстартовый брифинг.

Последние наставления, и по команде главного судьи: «Старт!» сотня человек прыгнула в лодки и поплыла на противоположный берег. Место проведения каждый раз разное и в этом году гонка начиналась напротив стартовой поляны, позволяя зрителям проводить своих друзей и покричать им вслед слова поддержки.

Фото Зои Бочаровой

Экипажам предстояло провести на дистанции около 15 часов, преодолев немалое расстояние по воде, гребя при этом часть пути против течения, и пробежать десятки километров по девственному лесу и болотам, чтобы найти контрольные пункты, спрятанные в самых красивых и укромных местах обширных мещерских болот.

«Качество постановки КП и неистощимая фантазия постановщиков трассы, как всегда, на высоте!» — отмечают на форумах участники гонки.

«Мы ищем интересные и уникальные места, и стараемся показать их вам. Так и рождаются КП у 1,5 метровых муравейников, бобровых хаток метровой высоты, старых лодок и деревьев с лосиными рогами на них. Мы стараемся делать так, чтобы КП были разнообразными», — рассказывают постановщики дистанции.

Фото Антона Сысоева

Кроме этого, все команды должны пройти спецэтап «Спасти Люсю» — состязание на точность метания спасконца. Вот как описал его постоянный участник «Ночной ПРАгулки» Сергей Семафоров:

«Что за Люся такая, спросит меня пытливый неискушенный читатель? Это обязательный для посещения участниками гонки спецэтап, расположенный в прямо противоположном от старта углу карты. Там в водоеме, раскинув в фривольном жесте длинные руки, с улыбкой Джоконды на пластиковом лице на протяжении нескольких часов тонет Люся.

Десятки мужчин и женщин мчатся к ней на помощь, чтобы метнуть Люсе спасательный конец. Если веревка легла меж точеных рук чаровницы — ты счастливчик, если дважды промахиваешься — путь твой лежит на штрафное КП».

Фото Натальи Кратенко

К 13 часам следующего дня заканчивается контрольное время, все участники должны к этому времени завершить гонку и, вернувшись в лагерь, сдать судьям чипы с электронными отметками о посещении КП. Радостные и бодрые накануне, к финишу команды приходят, не имея сил даже на улыбку.

Ночные заплывы по грязевым канавам и бег по заболоченной местности, заросшей осокой выше роста человека, поиски пути среди заваленных стволами многолетних горельников или болот с огромными травяными кочками, которые кто-то метко прозвал «кладбищем верблюдов», и вдобавок ко всему гребля на предельной скорости выжимают из спортсменов все силы.

«Я это сделала!» — написала на своей страничке в соцсети участница Ирина Бикейкина.

Фото Зои Бочаровой

А через пару часов после финиша уже немного отдохнувшие участники с радостью аплодируют на награждении тем, кто сумел занять призовые места. Каждый из них, зная на собственном опыте, каких усилий стоит прохождение «Ночной ПРАгулки», с искренним уважением поздравляет лидеров. Много слов благодарности звучит и в адрес организаторов, которые на чистом энтузиазме уже 10 лет делают соревнования, ставшие одними из самых известных в ЦФО за счет уникальности и сложности дистанции.

«1,5 суток без сна, 15 часов гребли по и против течения, таскание лодок, болота по грудь, тучи комаров и прочие радости. Просто праздник жизни!» — написала на форуме Рита Потапова.

«Промокнувшие в первую же минуту ноги не высыхают следующие 15 часов. Вокруг срывающие башню пейзажи Мещерского края и берегов Пры, фантастический рассвет, тучи комаров и оводов, умудряющихся прокусывать руки даже сквозь велосипедные перчатки». — добавляет Александр Федин.

Фото Альбины Старцевой

Многие из тех, кто впервые окунулся в атмосферу «ПРАгулки» и сполна хлебнул «удовольствия» от проведенной в болотах ночи, разъезжаются по своим городам с мыслью «больше никогда в жизни», но наутро, отоспавшись и придя в себя, пишут в отзывах примерно то, что в прошлом году написал в своем блоге один из участников Олег Власенко:

«- И ты опять полезешь в эти вонючие болота? — вопрошает здравый смысл. — Обязательно!!! — хором отвечают кураж, азарт и то самое шило, которое не дает нам рассиживаться на диване и гонит вперед навстречу приключениям».

Фото Александра Федина, Антона Сысоева, Зои Бочаровой, Екатерины Сафоновой, Натальи Кратенко, Риты Потаповой, Михаила Левашова; видео Максима Супруненко