Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обучении, коллективе и работе

Перед Международным женским днем, который традиционно празднуют 8 марта, редакция РЗН. инфо побеседовала с Таисией Виноградовой. Она стала первой помощницей машиниста в Рязанской области. Мы спросили, какие трудности испытывает девушка на работе, как справляется с физическим трудом и чем планирует заниматься в будущем.

На протяжении многих лет девушкам запрещали быть помощницами машиниста, однако с 1 января 2021 года ограничение перестало действовать. Согласно приказу Минтруда России, в стране сократили список профессий, запрещенных для женщин. Из перечня работ с вредными и опасными условиями труда для девушек вычеркнули должность помощника машиниста.

Перед Международным женским днем, который традиционно празднуют 8 марта, редакция РЗН. инфо побеседовала с Таисией Виноградовой. Она стала первой помощницей машиниста в Рязанской области.

Мы спросили, какие трудности испытывает девушка на работе, как справляется с физическим трудом и чем планирует заниматься в будущем.

Таисия родилась в Тверской области, но переехала в рязанский регион. Она получала образование в колледже имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова. Девушка стала техником-спасателем, но по профессии работать не пошла. 25 декабря 2024 года Таисия отправилась в первый самостоятельный рейс.

— Что вас привело в профессию?

— Абсолютная случайность. Изначально хотела пойти учиться на эту специальность, но меня отговорили. Якобы неженская работа, ни детей, ни семьи, буду мало проводить времени дома. И передумала, устроилась на приборный завод. Поработала там некоторое время.

А потом ехала однажды на выходные к родителям в деревню, помню, был такой солнечный день, прекрасный. Смотрю, стоят проводники, такие красивые, в форме. Я подумала, почему бы все-таки не попробовать?

Начала просматривать объявление на сайтах по поиску работы. Мне попалась вакансия помощника машиниста. Позвонила в организацию, назначили дату собеседования, встретились и поговорили. Мне сказали: «Точно хочешь работать? Мы тебя обязательно поддержим».

— Где вы учились на помощницу машиниста?

— Высшее образование для нашей профессии не обязательно получать. Я прошла курсы, на которые отправляет локомотивное депо. Они бесплатные, но потом нужно отработать три года.

С июля по октябрь 2024 года училась на помощника машиниста локомотива в Пресненском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций. После окончания курсов мне назначили 12 поездок: шесть дублерских и шесть стажировочных. В декабре отправилась в первый самостоятельный рейс, уже не в качестве дублера.

— Как проходило обучение?

— В учебном центре в основном проходили теорию. На практику отправляли в депо на три недели. У преподавателей в аудиториях были наглядные макеты и образцы, на которых показывали основы теории для работы. Не хватало практических занятий. Ты учишь материал, запоминаешь, а сразу применить не можешь.

В качестве дублера ездила с машинистом и его помощником. Главное — смотреть, слушать и запоминать. Что-то помощник давал делать самой, но под его присмотром. А то если просто наблюдать со стороны, то эффекта будет мало.

— Что входит в ваши рабочие обязанности? Из чего состоит ваш день?

— В начале дня мы направляемся в депо, встаем на явку, проходим медкомиссию: пульс, давление, продуваемся. Если поезд принимаем на вокзале Рязань-1, то идем туда.

Приходит состав, мы осматриваем ходовую, проверяем тормозные башмаки, осматриваем электровоз, внутри должны быть огнетушители, техническая аптечка, все обязательно под пломбой, заполняем документы и журнал ТУ-152 (книга учета технического состояния локомотива, моторвагонного подвижного состава), в котором указываются данные электровоза, показатели счетчиков отопления, электроснабжения.

Помощник работает, конечно, поменьше, чем сам машинист. Но ответственность все же большая. Смотрим за дорогой, за скоростью. Нужно следить за машинистом, чтобы не засыпал. Поездки бывают разные, но у нас преимущественно ночные. Мы все люди, спать-то хочется. Довольно-таки тяжело переносится рейс, особенно в первое время.

Маршрут у нас одинаковый, поэтому привыкаешь уже. Знаю, где, когда и с какой скоростью надо проехать, какие остановки. Поэтому уже поспокойнее.

— Как семья отнеслась к вашему решению стать помощницей машиниста?

— Они за меня всегда очень рады, поддерживают в любых начинаниях. С ними очень повезло. В Рязани я живу с младшим братом, он на проводника учится. Будем развивать поколение железнодорожников. Зову его к себе после учебы.

— Какие отношения у вас сложились с коллегами?

— Отличные. Проблем нет, они больше удивляются. Говорят: «Ой, так неожиданно, что девушка с нами работает». В первый месяц им было прям очень непривычно. Периодически подшучивали. Но, по-доброму, конечно. Нет никакой агрессии, принижения, оскорблений.

Сейчас у нас дублируется вторая девочка, она недавно отучилась.

Бывают случаи, что машинист и помощник не срабатываются. Тогда обращаются к психологу по депо и меняют команду. Также у него проходим проверки на реакцию раз в пару месяцев и беседуем периодически. Если машинист и помощник не сошлись характерами, лучше обратиться и не доводить до ссор и скандалов. Чтобы ездить было комфортно, ведь с человеком проводишь достаточно долгое время. Мы должны быть командой, а не ругаться, как кошка с собакой.

— Боялись ли вы приступать к работе? Страшно ли было идти в первый рейс?

— Боялась, до сих пор побаиваюсь. Сначала очень «шугалась» электровоза. Само по себе, довольно опасное транспортное средство. Но со временем привыкаешь.

Приступать к работе очень страшно.

Сразу думаешь: «Вдруг что-то случится, а я толком-то многого еще не знаю». Все-таки опыт набирается постепенно.

В первые поездки в качестве дублера возникали трудности с тем, как подавать тормозную магистраль, как соединять. У каждого помощника индивидуальный подход, со временем я нашла свой стиль. Мне очень с машинистом повезло, помогает, когда возникают проблемы.

Но, конечно, я чувствовала гордость, когда отправилась в первый рейс. Многие друзья поздравляли, удивлялись, потому что никому не говорила о своих планах, родители очень гордятся. Стремлюсь теперь стать первой машинисткой в Рязанской области. Привыкли, что это сугубо мужская профессия. Нужно ломать стереотипы и взгляд на мир.

— Как справляетесь с физическим трудом во время работы?

— С физическим с трудом сталкиваемся постоянно. Наверное, самое тяжелое в работе — снег с ходовой части отбивать. После снегопада все налипает, нужно очищать. У нас есть большая станция, где мы этим занимаемся, зависит от маршрута и самого поезда. В Шилове, Потьме, Рузаевке выходим отбивать.

— Как планируете развивать карьеру?

— Первоначально необходимо некоторое поработать в качестве помощника машиниста, набраться опыта. Если у человека есть стремление, то потом можно пойти учиться и освоить управление электровозом или тепловозом. Курсы длятся полгода, проходят в Туле и Москве.

В будущем хотела бы стать машинистом. Поработаю, а потом, может быть, отправят на дальнейшее обучение. Если у помощника есть перспективы, его поддержат.

— Как вы считаете, работа помощницей машиниста действительно сложна для женщин?

— Я думаю, если хочешь, то со всем справишься. Я не считаю работу довольно-таки сложной. Если говорить о физических нагрузках, то самое тяжелое — носить тормозные башмаки по семь килограммов каждый. Это не особо сложно, грубо говоря, ведро воды.

— Как вы думаете, как ваш опыт может помочь другим?

— Может быть, кто-то не решался, а тут увидел и попробует. К сентябрю 2025 года к нам в депо должны прийти еще восемь девочек. Пока это не точно, но очень ждем.

— Какие сложные случаи возникали в работе?

— В рейсах я нахожусь с опытным машинистом, стаж у него большой — 17 лет, но бывают случаи, с которыми даже он сталкивается впервые.

У нас 31 декабря стояла поездка в Инзу Ульяновской области. Отопление начало искрить, полтора часа в Шилове стояли. Меняли рукава, старались решить неполадки, но ничего не получалось. Пришлось ехать без отопления до Рузаевки, там поменяли локомотив, и проблема решилась.

— Какой совет вы могли бы дать женщинам, которые хотят пойти в «мужские» профессии?

— Самое главное — поверить в себя. Нужно понимать, что ты справишься. Я считаю, что лучше попробовать, чем жалеть об упущенных шансах.