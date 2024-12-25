Первая в Рязани девушка-помощник машиниста отправилась в самостоятельный рейс

Она будет водить пассажирские поезда по маршруту Рязань — Москва и Рязань — Инза (Мордовия).

В среду, 25 декабря первая в Рязани девушка-помощник машиниста электровоза Таисия Виноградова отправилась в самостоятельный рейс. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Она будет водить пассажирские поезда по маршруту Рязань — Москва и Рязань — Инза (Мордовия).

Таисия Виноградова четыре месяца училась по специальности «Помощник машиниста локомотива» в Пресненском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций. В октябре 2024 года она начала стажироваться. После девушку допустили к работе.

Как указано в публикации, в настоящее время на Московской железной дороге помощниками машиниста работают более 20 женщин, которые в составе локомотивных бригад водят поезда «Ласточка» на МЦК, пригородные электрички, поезда дальнего следования, а также заняты в маневровом грузовом движении.

Фото: пресс-служба МЖД