Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-1°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 99.61 -0.26 26/12
ЦБ EUR 103.94 -0.29 26/12
Нал. USD 100.80 / 101.40 25/12 18:25
Нал. EUR 106.80 / 107.50 25/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
5 843
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
11 690
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
25 324
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
25 430
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Первая в Рязани девушка-помощник машиниста отправилась в самостоятельный рейс
Она будет водить пассажирские поезда по маршруту Рязань — Москва и Рязань — Инза (Мордовия).

В среду, 25 декабря первая в Рязани девушка-помощник машиниста электровоза Таисия Виноградова отправилась в самостоятельный рейс. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Она будет водить пассажирские поезда по маршруту Рязань — Москва и Рязань — Инза (Мордовия).

Таисия Виноградова четыре месяца училась по специальности «Помощник машиниста локомотива» в Пресненском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций. В октябре 2024 года она начала стажироваться. После девушку допустили к работе.

Как указано в публикации, в настоящее время на Московской железной дороге помощниками машиниста работают более 20 женщин, которые в составе локомотивных бригад водят поезда «Ласточка» на МЦК, пригородные электрички, поезда дальнего следования, а также заняты в маневровом грузовом движении.

Фото: пресс-служба МЖД