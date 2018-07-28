Необходимая «четверка». Водитель одного из самых коротких троллейбусных маршрутов рассказал о тонкостях профессии

Через год исполнится 70 лет выхода на линию первого рязанского троллейбуса. Но еще задолго до этой знаковой даты начались острые дискуссии о дальнейшей судьбе электротранспорта. Главная интрига — смогут ли «рогатые» машины выдержать конкуренцию с маршрутками и вообще, насколько востребованы троллейбусы на фоне растущей автомобилизации и обилия коммерческих перевозчиков?

Ответы на эти вопросы мы решили искать не в высоких властных коридорах, а в салоне обычного троллейбуса четвертого маршрута.

«Стать водителем мечтал с пяти лет»

Разговор начинается в депо №2 на проезде Шабулина в 5:45 — за десять минут до выхода машины на линию.

«Управлять троллейбусом я мечтал, наверное, лет с пяти, — рассказывает улыбчивый и энергичный водитель четвертого маршрута Виктор Марфин. — Мы жили в Канищево, а детский сад, который я посещал, находился в Приокском». Именно эти ежедневные поездки, по его словам, и породили интерес к профессии.

После школы Виктор поступил и успешно закончил курсы водителей при УРТ и вот уже девять лет он за рулем троллейбуса. В 2011 году он открывал возрожденный четвертый маршрут.

«Это настоящий фанат, влюбленный в свое дело», — емко характеризует Виктора кондуктор Елена Подгорнова, уже несколько лет работающая на маршруте .

Марфин, несмотря на молодость, один из наиболее мастеровитых водителей Рязани. В 2011 году он выиграл общегородской профессиональный конкурс и поучаствовал во Всероссийском финале, который проходил в Ярославле.

«Водительские курсы по-прежнему востребованы. К нам ежегодно приходят молодые, перспективные, толковые ребята, — продолжает Виктор. — Срок подготовки водителя — четыре с половиной месяца. Мне учеба давалась легко, не только потому, что очень хотел управлять машиной. Водитель в случае необходимости всегда может подменить коллегу на любом маршруте, мы ежегодно сдаем экзамен на знание ПДД и особенностей вождения».

Он также отметил, что перед каждым выходом на маршрут машина проходит технический осмотр, а водители — медицинский контроль. А в самом депо и в диспетчерских пунктах созданы комфортные условия для отдыха рулевых.

Пассажирский привет

«Основные сложности в нашем ремесле — это вовсе не монотонность ежедневного движения по одному и тому же маршруту, а резко выросшая интенсивность движения и хамское отношение со стороны водителей коммерческого транспорта, которые нередко создают аварийные ситуации на дороге», — заверяет Виктор.

В начале восьмого утра троллейбус начинает заполняться народом. Если бы не пора летних отпусков, то в эти часы «четверка» была бы забита «под завязку». Впрочем, и сейчас в салоне не меньше 50 человек.

Пассажиры едут на завод «Тяжпрессмаш», «Красное знамя», Дягилевскую ТЭЦ, в областную клиническую больницу и другие медучреждения, расположенные по пути следования. Многие из них ласково зовут троллейбус «четверочкой» и приветливо здороваются с Виктором, как с добрым приятелем.

Солидный стимул

Высокая ответственность водителя компенсируется белой зарплатой, полным набором социальных гарантий, отпуском в 41 календарный день, регулярными премиями за высокие показатели в работе и отсутствие нареканий.

Рабочий день Виктора начинается в 5:55 и заканчивается в 19:15, так как у «четверки» именно такой график работы. Другие маршруты функционируют в двухсменном режиме с 6:00 и практически до 1:00.

«Нас очень порадовала недавнее пополнение парка машинами из Москвы. Надеюсь, что в ближайшие годы город закупит и новые троллейбусы белорусского производства, которые могут ехать без электропитания несколько километров», — рассказывает Виктор.

Стрессы в сторону

Если профессию водителя троллейбуса трудно назвать сугубо мужской (процент женщин «за баранкой» приближается к 50), то среди кондукторов более 90% — представительницы прекрасного пола.

Елена Подгорнова трудится кондуктором четыре года, а ее общий стаж работы в УРТ — 36 лет, из которых 21 год она посвятила ремеслу слесаря. Конечно, с годами ремонтировать сложные механизмы даже физически крепкой женщине становится сложнее, но сплоченный коллектив бросать не хотелось.

«Для кондуктора стрессоустойчивость — пожалуй, главное качество. Я стараюсь со всеми пассажирами быть приветливой, иногда даже вхожу в положение безбилетников», — признается Елена Николаевна.

От автора

Начало девятого. Мы с трудом пробираемся к выходу: количество пассажиров в салоне неумолимо растет.

За два с лишним часа, проведенных в троллейбусе одного из наименее протяженных рязанских маршрутов, уверенность в том, что экологичный электротранспорт нужен горожанам, а о комфорте нашего передвижения заботятся профессионалы, влюбленные в свое ремесло, только укрепилась.