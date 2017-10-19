«Неизвестный Майоров». В драмтеатре готовятся показать спектакль о самом популярном рязанском телеведущем

Автор спектакля Валентина Бурула сжимает в руках книгу с дарственной надписью Валерия Майорова: «Валя. Хочу с тобой по этому поводу поговорить». Он так и не высказался, о чем хотел, она — не осмелилась позвонить сама. Но воспоминания о коротком и емком разговоре в 2007 году впечатление оставили крепкое. И она, выпускница 4-ого лицея, студентка литературного института, недолгое время корреспондент канала ТКР пообещала, что сделает свой разговор с мэтром. Пусть на сцене, пусть виртуальный, но он состоится.

«Я эту книгу прочитала очень внимательно. Она у меня вся в карандашных пометках», — рассказывает Валя и показывает на изданный в 2007 году томик «Р. родолжение S. ледует». Так знаменитый телеведущий Майоров отпраздновал пятидесятилетие. Книга — воспоминания знаменитого телеведущего о детстве и юности, о годах в театре и кино. Он закончил ЛГИТМик и Щепкинское училище, играл в столицах, снимался, ставил спектакли в том самом областном Театре драмы, где сегодня репетируют пьесу о нем… Но прославился среди земляков Майоров как телеведущий «Субботнего телеканала».

Машина времени на сцене

На сцену Театра драмы через служебный вход идти коридорами и заворотами. С непривычки путь кажется замысловатой тропой в неизведанное. А потому, внезапно оказавшись на сцене, теряешься и слепнешь.

Свет в глаза. Смотрю по сторонам в поисках знакомых, и вдруг — взгляд. Из-под очков. С легким прищуром и сверлящей пронзительностью. Сквозь меня, внутрь куда-то. Я вздрогнула. И превратилась на мгновение в десятилетнюю девочку перед телевизором. Субботний канал, третья кнопка цветного телевизора «Радуга». Валерий Майоров с убранными назад волосами, при пиджаке и галстуке, смотрит на меня сквозь экран. Машина времени на сцене, не иначе.

Еще мгновение — и я очнулась. Мне дружелюбно протягивал руку Владимир Приз. Шел первый час репетиции постановки «Неизвестный Майоров».

Два Майорова

О том, что она написала пьесу для моноспектакля, Валентина Бурула рассказала мне, как всегда, на бегу и между делом. Удивительная девушка. Будто книгу под сцену адаптировать — пустяковое занятие. Она видела Майорова два раза в жизни. Говорила с ним в общей сложности несколько часов. Десять лет вынашивала замысел, всего за неделю написала пьесу. Теперь вечерами она пропадает на репетициях.

Пьеса-монолог появилась на свет весной. На читку ее отдали двум актерам театра Драмы: Владимиру Призу и Арсению Кудре. Первый играет Майорова в зрелом возрасте, второй — озвучивает в спектакле монологи юноши Валеры. Кудря играет парня восторженного и мечущегося. Приз в образе степенном, вдумчивом. Слышу, как подбирает костюм, обсуждая детали с режиссером.

— Роговые очки у него были на фото в молодости… или вот эти взять, с золотой оправой?

— Берем с тонкой золотой. На нос спускаем. Голову левее, подбородок чуть ниже. Вот! Вот так он смотрит на телезрителей. Он всегда был чуть-чуть над. В эфире, не в жизни. В реальности же все, от таксистов до депутатов считали его своим.

— Моя задача, — рассказывает режиссер проекта Олег Ховрачев, — разобрать мизансцены. Актеры играют прекрасные. Они знакомы с материалом и уже пришли на репетиции с определенным видением. Мы творим совместно.

Другой Валерий Евгеньевич

«Я хочу показать другого Валерия Евгеньевича. Не экранного, а такого, каким он сам хотел нам показать себя. Ведь эта книга — его мемуары, автобиография, по сути», — рассказывает Валентина.

Спектакль появился на свет стараниями творческого объединения «Рязань, я люблю тебя». Меценаты в прямом и переносном смысле, выпускники рязанских школ, уехавшие в Москву работать, вот уже больше года устраивают выставки, делают творческие музыкально-поэтические вечера в Рязани, в Москве. Максим Муховиков, Валентина Бурула, Михаил Шилов, список имен можно продолжать. Но они — герои за кулисами. Валентина выйдет на сцену вначале спектакля как автор, все остальное время ее несостоявшееся интервью с Майоровым через время и пространство будет звучать в монологах актеров.

«У Валерия Майорова было столько друзей! Он со столькими работал! Если мы бы начали опрашивать всех — это был бы не спектакль, а бесконечный интерактив. А если каждый смог рассказать свое — спектаклей набралось бы десятки и сотни. Для каждого Майоров — свой. Мы хотим показать нашего», — объясняют Валентина и Михаил.

«Его телевизионный успех, безусловно, мы не можем обойти в спектакле. Но основа сюжета — учеба и работа в театре», — Олег Ховрачев говорит о постановке задумчиво, словно на ходу все еще решает постановочные задачи. Репетиция напоминает подготовку к прямому эфиру «Субботнего телеканала», где все вроде бы и расписано, но коррективы вносились на месте, порой в прямом эфире.

«Герои из реальной жизни тоже будут присутствовать», — Валя Бурула каждый день на протяжении месяца встречается, звонит, опрашивает. Людей, знавших и уважавших так много, что риск обидеть и не привлечь кого-то важного, очень велик. «Мы не ставим задачу объять необъятное. Мы просим простить нас за вольное отношение к мастеру и позволить показать свое видение. Без претензий на единственно правильное. Это все же больше искусство, чем документалистика. Хотя… Хроника будет. Как будет и музыка, и видео из телепрограмм».

Один единственный показ

Прийти на спектакль нужно как минимум потому, что замысел слишком дерзок, а воплощающие его бесстрашно-отчаяны. Смеясь, обсуждают возможный провал, но по настойчивости намерений очевидно, что они очень стараются и хотят сделать вещь, достойную героя и его времени.

Спектакль покажут один раз в областном Театре драмы 24 октября в 19 часов. Вход по пригласительным. Уточняйте наличие свободных мест у организаторов сообществ в социальных сетях.

Автор: Римма Максимова

Справка:

Валерий Евгеньевич Майоров Родился 22 августа 1957 года. Актер, режиссер, журналист, автор общественно-политических программ, руководитель межрегионального «Субботнего телеканала» (1990-2002 гг.).

Учился в высшем театральном училище им. М.С.Щепкина (Малый театр СССР).

В 1986 году Валерий Майоров стажировался в программах «Музыкальный ринг» и «600 секунд». Во время учебы в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кино работал на ленинградском телевидении в программе «Телекурьер».

В течение 12 лет Валерий Майоров являлся бессменным автором и ведущим (совместно с Ниной Алешиной и Владимиром Бочковым) программы «Субботний телеканал» телекомпании «Ока», а позже сотрудничал с телекомпанией «Эхо», где выпустил несколько авторских программ: «Околесица», «Кинообозрение» и др. Он снялся в фильмах: «Цыган», «Маскарад», «Фронт в тылу врага», «Огненный мост», «Воротилы».

Награды: музыкальная премия «Полиграмм» за режиссерскую работу над клипом Бориса Гребенщикова, выдвижение на премию Ленинского комсомола за постановку спектакля «Завтра была война» Рязанского театра драмы.

Скончался 9 декабря 2011 года.