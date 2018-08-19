Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

В преддверии Дня города в Рязани прошел фестиваль уличных музыкантов « Подбелка ». На нем выступили более 50 коллективов со всей области и из близлежащих городов. Победителем стала группа John Lemon, которая получила наибольшее количество голосов горожан.

Как оказалось, участники коллектива совсем на это не рассчитывали. В интервью RZN.info они признались, что в момент вручения гран-при могли даже не оказаться рядом со сценой.

John Lemon — трибьют-группа, которая появилась в 2010 году. Их объединила любовь к музыке, творчеству The Beatles и тематическим вечеринкам. Музыканты успели завоевать любовь рязанской публики, по классическому сценарию рок-коллективов распасться, а затем спустя три года вновь с драйвом зазвучать в обновленном составе.

В него вошли:

Александр Костров — вокалист;

Виктор Гришин — барабанщик;

Анастасия Гришина — вокалистка;

Андрей Восьмерик — бас-гитарист;

Александр Князев — гитарист;

Иван Митрофанов — клавишник.

Спустя две недели после фестиваля музыканты пришли в редакцию RZN.info и поделились кое-каким секретом…

RZN.info: Кажется, только вчера вы играли на фестивале «Подбелка», но прошло уже две недели с того момента. Так или иначе, пока свежи воспоминания, давайте об этом поговорим. Какие эмоции у вас остались после завоевания гран-при фестиваля, и как вас приняла публика, по вашему мнению?

А.К.: В тот момент, когда мы выступали, мы получали кайф. Когда озвучивали победителя, я стоял в очереди за выпивкой, чтобы «обмыть» фестиваль.

В.Г.: Я листал ленту «ВКонтакте» дома. Потом узнал, что мы «завоевали мир». Очень все было неожиданно… Всегда хотелось выступить на «Подбелке», показать, что у нас есть вот такая группа, мы играем вот такую музыку. Потому что ту музыку, которую играем мы, никто в Рязани не играет. Честно, без выпендрежа…

А.К.: Может быть, какие-то отдельные композиции кто-то берет, но скромно.

В.Г.: И даже когда мы готовились к мероприятию, думали, какие песни сыграть, выбрали те, которые нам нравятся, а уж понравятся они другим или нет — мы старались сделать все от нас зависящее. Получилось, что и другим это понравилось — такая приятная неожиданность. Мы на это не рассчитывали.

А.Г.: Мы даже могли не оказаться возле сцены в тот момент. Так практически и произошло: мы были у других сцен, ходили по фестивалю и не думали, что нужно ждать объявление победителей. Я случайно оказалась около сцены с подругой, которая фотографировала хедлайнеров. И тут объявили со сцены: «Гран-при фестиваля вручается John Lemon». У меня был шок. Я побежала, получила приз.

RZN.info: То есть вы не претендовали на победу? Для чего же тогда шли на фестиваль?

А.К.: Мы не подозревали, что проводится конкурс. Сколько фестивалей проводится, вы знаете… Нигде никаких призов, наград не было. Мы просто хотели заявить о себе, показать свое творчество, свой взгляд на песни.

В.Г.: Это в очередной раз подтверждает теорию, что если ты что-то честно, открыто и без какой-то выгоды делаешь, то оно находит отклик у людей.

RZN.info: На «Подбелке» под вашу музыку зажигали все — от самых маленьких и до пожилых слушателей. Когда вы только формировались в коллектив, то осознанно выбрали именно такой репертуар, чтобы «попасть» в каждого слушателя?

В.Г.: Я думаю, нет.

А.К.: Наш репертуар — это подборка последних песен, которые мы делали к разным вечеринкам. До этого у нас были Pink Floyd, вечеринка саундтреков, вечеринка в стиле The Beatles. В этом выступлении не было ни Pink Floyd, ни The Beatles.

В.Г.: Мы стараемся сделать максимальную подачу со сцены, показать людям, насколько мы любим эту музыку. Здорово, что у нас это получается. На вечеринки, которые мы делаем, тоже приходят слушатели в возрасте от 10 до 60 лет и выше.

А.К.: Можно я приоткрою завесу тайны? (обращаясь к Виктору Гришину). В ноябре мы планируем новую вечеринку. Она будет похожа на те, что мы делали до этого, но раньше мы выбирали песни, которые более-менее на слуху. Сейчас мы решили отобрать песни, которые нам очень нравятся, но они — малоизвестные.

RZN.info: Какие, например?

В.Г.: Lynyrd Skynyrd «Free Bird». Соло на гитаре из этой песни всегда входит в топ-5 любых рейтингов, но в России лишь единицы знают о ней.

А.К.: Все знают Rag’n’Bone Man «Human», еще, может, «Skin» слышали, но мало кто обращает внимание на песню «Lay my body down». Вот ее сыграем.

RZN.info: С местом проведения вечеринки уже определились?

В.Г.: Клуб «SVOBODA», 4 ноября.

А.К.: В День народного единства будем объединяться с народом.

RZN.info: При подготовке тематической вечеринки вы и костюмы подбираете, атрибутику соответствующую?

В.Г.: Да. Ведь изначально мы — арт-группа. На наших вечеринках мы стараемся не только песни исполнить, но, бывает, костюмы надеваем, плакатами все украшаем, делаем шоу. У слушателей получается полное погружение. Каждый раз стараемся сделать что-то новое.

RZN.info: Какая тема будет в ноябре?

А.К.: Об этом мы пока еще не думали. Но, думаю, она будет отличаться от того, что мы делали раньше. Кстати, называться вечеринка будет «Dark side of the Lemon».

RZN.info: Давайте обсудим ваше воссоединение. Вы расходились на три года, затем вновь сошлись в прошлом году. Что изменилось в коллективе после воссоединения?

А.К.: Оно произошло в мае. «Подбелка» стала катализатором. Во-первых, у нас появилась замечательная вокалистка. Во-вторых, сменился басист. В-третьих, нам стало гораздо комфортнее друг с другом общаться. Нам двоим с Витей, как организаторам этой группы, и всем вместе внутри коллектива. Недосказанности и недовольства стало меньше, хотя, конечно, бывают от музыкантов недовольные возгласы, но это пресекается кнутом (смеется).

В.Г.: Сейчас наше время целиком уходит на творчество: на репетиции, организацию, а не на какие-то вещи, которые это окружают. Я думаю, мы прошли этот этап, и, надеюсь, к нему больше не вернемся.

RZN.info: В какой момент вы поняли, что группе нужна вокалистка?

А.К.: Девушки в группе были, но, в основном, сессионные — вокалистки, бэк-вокалистки. Иногда нам помогали наши знакомые и исполняли отдельные песни. Но в штате постоянной вокалистки не было. В какой-то момент это предложил Витя. Но, не буду скрывать, я и сам об этом думал. Мы долго взвешивали, что мы можем предложить, что получится по репертуару. В конце концов, позвали Настю. Витя когда-то играл с ней в одном коллективе и знал, что она хорошая вокалистка. Ее прежний коллектив распался, и Настя освободилась.

В.Г.: Я представлял, как Настя вечерами сидит и грустит без коллектива, и просто не мог на это спокойно смотреть.

А.Г.: Это было перед моим днем рождения. Я даже помню первый день репетиции — 3 ноября, а мой день рождения был 5 ноября. Это был подарок, когда Витя написал «не хочешь попробовать?». «Конечно, хочу», — сказала я и сразу пришла. Мне было комфортно с первой репетиции.

А.К.: У нас у всех есть еще сторонние коллективы. И честно могу сказать, что в John Lemon совсем другая атмосфера — дружелюбная, атмосфера любви, какой больше нигде не было. У меня было много коллективов, я могу сравнить.

RZN.info: Какие цели и планы строите новым коллективом?

В.Г.: Порабощение вселенной.

А.В.: Все в сольном творчестве.

В.Г.: Так далеко не заглядываем пока.

А.К.: Мне кажется, наш коллектив живет на позитиве и любви, потому что мы творим здесь и сейчас. Мы делаем вечеринку, и в процессе ее создания у нас могут возникнуть идеи о следующей вечеринке, но не о десяти. По две-три вечеринки в год мы успеваем сделать и какие-то сольные концерты еще отыграть. Нам это нравится, потому что это — творчество, а не какое-то принуждение себя, например, к зарабатыванию денег. Мы что любим свое дело и делаем его от души и для души.

RZN.info: Для вас музыка — это не основной вид деятельности, вы чем-то занимаетесь помимо группы?

В.Г.: Если она станет основным видом деятельности, я думаю, никто против не будет. Просто надо отдавать себе отчет, в каком мире мы находимся и каком времени живем. Зарабатывать музыкой на жизнь на данном этапе не так-то просто: шоу-бизнес диктует определенные правила, как нужно одеваться, что нужно играть. Тем приятней «Подбелка» и победа на ней, что мы абсолютно этого не ожидали и приятно, что люди, оказывается, готовы слушать то, что мы хотим петь. Если говорить о работе: Сашка электрикой занимается, у него своя фирма, я работаю на стекольном заводе, Андрей недавно окончил университет, Настя преподает вокала, клавишник Иван Митрофанов — тестировщик программ, гитарист Сашка Князев — архитектор. У нас разносторонний коллектив.

RZN.info: В репертуаре John Lemon преобладают зарубежные хиты. Почему вы отдаете предпочтение им, а не российской музыке?

А.К.: Изначально проект собирался под англоязычную музыку, под The Beatles. Потом начались эксперименты с Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, The Doors.

В.Г.: Не секрет, что мировое признание получила англоязычная музыка, классика рока. Мы ничего не имеем против русской музыки, но с ней более интимные отношения. Я думаю, в англоязычной у нас лучше получается. Но никогда не говори «никогда». Кроме того, в Рязани большинство коллективов исполняют русскую музыку, поэтому давайте мы им это оставим.

RZN.info: На корпоративах не выступаете, верно?

В.Г.: Это не принципиальная позиция. Просто нас туда пока не особо зовут. Возможно, мы сами не проявляем инициативы. Но мы с удовольствием отыграем корпоратив, на котором исполним ту музыку, которую мы любим.

А.К.: Мы очень хотим. В свое время мы, кстати, выступали. У нас было отыграно несколько свадеб, корпоративов. Раньше, когда нас приглашали, люди знали, что мы играем и ничего другого не добавляли в репертуар, а лишь выбирали из того, что у нас есть. Сейчас уже более 150 песен в репертуаре, которые мы можем сыграть.

RZN.info: Настя, как изменилась твоя жизнь с приходом в группу? Все-таки уже почти год прошел.

А.Г.: В ноябре будет год. Вы представляете, ребят, уже год! До этого я пела в группе, где барабанщиком был Витя, мы с ним были хорошо знакомы. Но потом группа распалась, я была в печали и грусти, что нигде не могу реализовать желание петь. И потом Витя меня позвал в John Lemon, я познакомилась со всеми ребятами…

А.К.: Мы напоили ее чаем, накормили печеньками. Она сказала: «Тут кормят, я остаюсь».

А.Г.: С ребятами очень комфортно. У нас хорошие отношения, нет никаких обсуждений за спинами друг друга, мы все можем говорить открыто. И мне очень комфортно работать в мужском коллективе.

RZN.info: В этом составе вы впервые выступили на «Подбелке». Как проходила подготовка к фестивалю?

В.Г.: У нас были некоторые сложности. Изначально мы хотели выступать на «Подбелке» позже, хотелось быть хедлайнерами, но лишь потом мы узнали, что по регламенту хедлайнеры — это победители прошлого года.

А.К.: Мы хотели и стали. Мы чувствовали в себе силы, потенциал, чувствовали, что публика нас не знает, не слышит и надо дать ей возможность нас услышать. Также мы были уверены, что при хорошей, драйвовой подаче народу музыка, по-любому, понравится.

А.Г.: Думаю, плюсом сыграло то, что мы выступали на сцене у памятника Ленину. В прошлом году ребята играли у почтамта. Хотя мне внутренне все равно было, где выступать.

А.К.: Было очень грамотно сделано, что на сцене у памятника Ленину выступали кавер-группы, в которую и мы затесались как трибьют-бэнд. Люди пришли туда и слушали чужие песни, не авторские. А у почтамта было представлено авторское творчество и чужие песни вперемешку.

RZN.info: К слову о репертуаре… Не возникало ли у вас душевных порывов сочинить собственные песни?

В.Г.: Почти у каждого из нас уже есть по группе, в которых мы занимаемся своим творчеством, реализовываем свои авторские амбиции. А John Lemon — это отдушина.

А.К.: Во-первых, если что-то делать, то нужно делать подобное тому, что мы сейчас исполняем, а это будет либо очень сильно похоже на плагиат, либо будет не формат, такая недоделка.

А.В.: Авторскую музыку своим коллективом нужно делать под другим брендом.

RZN.info: На каких площадках выступаете, были попытки вырваться в другие регионы?

В.Г.: Пока что было два выезда: в Ступино и Коломну. Мы больше ориентированы на Рязань, но, я надеюсь, что дела пойдут лучше, чем в нашем первом «пришествии». Тогда мы никуда не ездили, нас и тут все устраивало. Прошел год с воссоединения, мы подвели этой «Подбелкой» итоги и дальше можем думать — куда съездить и показать себя.

А.К.: В Ступино съездили довольно-таки удачно. После концерта к нам подошли вокалисты, музыканты местных групп, и сказали, что такое выступление они увидели впервые, им понравилось.

В.Г.: У нас большая часть времени уходит на творчество, подготовку. Все это отнимает много сил. Чтобы были выезды, нужно этим заниматься, а мы не занимаемся.

А.К.: Нам надо найти менеджера.

А.Г.: Просто если брать прозу жизни, то мы работаем и у нас есть определенные графики, которые не всегда совпадают. Мы подстраиваемся под свои концерты, что-то иногда отменяем.

RZN.info: На работе с пониманием относятся к вашему творчеству?

А.К.: После «Подбелки» да! Вы не поверите, до фестиваля многие из нас ловили недоумевающие взгляды знакомых, типа, «зачем вам все это надо? кто это будет слушать?». После «Подбелки» нам начали говорить «вы самые лучшие, мы всегда верили в вас».

В.Г.: Ага, верили, но не говорили вам об этом…

RZN.info: Можно сказать, что «вчера» вы проснулись знаменитыми в рамках нашего города?

В.Г.: Да. У нас это было дважды. Впервые, когда мы делали первый концерт. Второй раз мы проснулись знаменитыми после «Подбелки».

RZN.info: Начиная от создания группы и до сегодняшнего дня, как изменился ваш репертуар?

В.Г.: Мы каждый день меняемся. Но, мне кажется, у нас есть три кита, на которых все стоит: the Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd.

А.К.: Третьим должен был быть Майк Науменко — это бог нашей группы, человек, благодаря которому появился коллектив. И его питерская группа «Зоопарк». Когда-то мы с Витей пели песни Майка. Потом решили сделать трибьют на них и создали свой коллектив. Он назывался «Уездный город Р». Но после этого нам захотелось сделать что-то из The Beatles.

RZN.info: Каких исполнителей еще любите и считаете примером?

А.Г.: Творчество, которое мне нравится, не подходят под формат группы. Мне нравится Florence and the Machine. Еще мне нравится Адель, я бы продала душу за то, чтобы пойти на ее концерт. Еще люблю блюз-рок, Дженис Джоплин.

А.К.: Есть такие вещи, как The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, я не знаю, как их вообще можно не любить в нашем случае? Я считаю, что такие группы даже обсуждать не стоит и могу лишь дополнить. Я бы Майку Науменко отдал голос, все его песни мне нравятся. Из нового — Kasabian и The Black Keys.

А.В.: Я могу назвать одну группу, которая всем вашим нос утрет — группа Rush. В музыке они больше всего значат для меня. Они привели меня к инструменту, показали, как надо играть. Есть музыка, которой ты увлекаешься временно, изучаешь что-то новое «на волне». А есть та, к которой ты возвращаешься, которую любил еще в детстве. Для меня это — Rush, Genesis, Queen. Ну, и Аркадий Северный… Это не шутка.

RZN.info: По вашему мнению, почему музыка, которую вы играете, менее востребована?

А.К.: Это же очевидно. Вы включите радио. У нас есть хоть одна нормальная радиостанция? Там везде подобие музыки, то, что косит под музыку, но нет настоящей. Последняя радиостанция была, типа «рок-фм», с субъективным мнением на музыку: какой-то металлюжник сидел и врубал «жесткач». Был «Серебряный дождь», там включали разнообразную музыку, у них была и популярная западная, рок-н-ролл — всего по чуть-чуть, и это было круто.

В.Г.: Машина шоу-бизнеса беспощадна. Вы могли себе представить, что к нам приедет Ольга Бузова и соберет полный зал? Никто не мог этого представить, но это так. В мейнстриме рока практически не осталось. А.Г.: В мейнстриме мнение такое, что если артиста часто слушают, значит, он самый крутой, самый востребованный. Но на самом деле это не имеет отношения к музыке.

В.Г.: Даже забавно, что мы в этом смысле вернулись куда-то в 80-е годы, и появился андеграунд. И тем интересней, может быть.

RZN.info: Когда-то в Рязани был клуб «Планетарий», в котором выступали рязанские рок-группы, всякие нетривиальные коллективы. Как сейчас обстоят дела с площадками для выступлений?

А.К.: Сейчас даже стало интересней, чем было во времена «Планетария». Во времена «Планетария» был только он. Сама площадка была хорошая, все остальное — нет. Никто ни за чем не следил, никто ничего не хотел развивать, никто ничего не хотел менять. Хотя там можно было сделать шикарнейшую сцену и клуб. Сейчас у нас есть «Old Fashion», «SVOBODA», всякие мелкие кабаки, которые тоже устраивают концерты. Также «Небо», «Deep», где концерты можно устраивать.

В.Г.: Наша задача сейчас — расшевелить публику. Опять-таки, вернемся к «Планетарию»… Более чем уверен, если бы мы начали свое творчество лет на пять пораньше и делали бы эти же вечеринки, то в «Планетарий» приходило бы по 600 человек. Сейчас, чтобы пришло 600 человек на концерт рязанской группы — это из области фантастики. Сейчас выманить человека на концерт — это уже событие.

А.К.: Народу лень. Многим проще посмотреть в интернете. Причем цены на билеты не изменились с тех пор. Я как-то нашел афишу 2007 года, и там была стоимость 150 и 200 рублей за вход. И сейчас то же самое.

А.В.: Объем информации вырос и иногда сложно донести до нужного человека, что будет концерт. Тусовки нет, все разошлись по домам.

В.Г.: Поэтому, если бы что-то хорошее вернулось от «Планетария», мы бы от этого не отказались.

RZN.info: Тогда нужно продвигать творчество в сети? Снимать клипы и сделать свой канал.

А.Г.: У нас очень много видео.

А.К.: За этот год мы уже сделали 12 видео.

В.Г.: В этом смысле мы очень активные. У нас нет прямых эфиров в Instagram, но мы к этому и не стремимся.

А.Г.: Причем мы не просто записываем с концерта на телефон, у нас работает несколько камер, потом мы делаем монтаж.

В.Г.: За наши видео нам не стыдно. Но клипы — это все-таки не формат трибьют-группы. Весь смысл в живых концертах. Приходите на живой концерт и все увидите. Все, кто приходил к нам на концерты, остались довольны.

RZN.info: Хорошо, значит, будем ждать вашу ноябрьскую вечеринку в клубе «SVOBODA». Ребят, спасибо, что пришли!