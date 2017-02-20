На Масленице вновь будет все лучшее, что есть в Рязани — главный режиссер

В этом году традиционные гуляния «Душа моя Масленица» пройдут в Рязани на новом месте — Лыбедском бульваре. Главный режиссер праздника Константин Кириллов рассказал RZN.info о том, как повлияет смена площадки на программу, чем отличаются концерты под открытым небом и почему организаторы не хотят повторяться.

Масленичные представления в Рязани устраивают почти 20 лет. Что общего у предстоящего праздника с предыдущими и что его отличает?

Общее — это в первую очередь традиции. Затем — очень серьезный подход к организации и высокий уровень артистов, участвующих программе. Прио-Внешторгбанк изначально поднял планку на максимальную высоту и до сих пор поддерживает ее: мы всегда приглашаем коллективы первой величины, задействуем большое количество артистов. Наверное, ни на одном другом общегородском празднике нет такого количества артистов и площадок.

Отличия? Не могу сказать, что на этот раз будет нечто принципиально новое. Повторюсь, есть многолетний подход — использовать все лучшее, что есть у нас в Рязани.

Рязанцы увидят фольклорную группу «Рябинушка» на основной сцене у улицы Горького

Но отмечу приглашение фольклорной группы «Рябинушка». Она раньше на нашей Масленице не работала, хотя ее участники когда-то давно выступали у нас в составе других коллективов. Рязанцы увидят «Рябинушку» на основной сцене у улицы Горького наряду еще с несколькими ансамблями: песенно-инструментальной «Отрадой», фольклорными «Узорочьем» и «Каруселью». Открывать праздник в 14 часов будет Рязанский академический русский народный хор имени Попова, «финалить» — кавер-группа The Timers.

Раз эта сцена носит статус основной, значит, будет еще как минимум одна?

Да, вторая наша сцена расположится рядом с памятником Евпатию Коловрату. Сначала там с полуторачасовой программой «Играй, гармонь!» выступят лучшие члены одноименного городского клуба. Вторая часть будет поэтической. На нее пригласили рязанских литераторов, а также фольклорную группу «Русский квас», которая также исполнит песни на стихи земляков.

Кроме того, будут работать площадки по всему бульвару, там гости праздника встретят артистов наших театров, в том числе студенческого «Перехода».

Бульвар впервые принимает общегородскую Масленицу. Его особенности как-то повлияли на сценарий?

На концертную программу — нет. А вот на общую атмосферу праздника, думаю, эта площадка будет работать очень здорово. Она и сама по себе очень хорошая: в центре города, при этом удобная логистически: можно подойти со всех сторон, вокруг много улиц, где можно припарковать машину. Плюс там провели благоустройство, построили яркий гостиничный комплекс «Старый город», так что даже чисто по «картинке» это будет, мне кажется, очень хорошо.

«В советское время Лыбедский бульвар несколько раз использовали для народных гуляния»

Кстати, в советское время Лыбедский бульвар несколько раз использовали для народных гуляния. Но в новейшей истории это действительно впервые.

А на статусе переезд скажется?

Нет. Благодаря поддержке Прио-Внешторгбанка, который выделяет очень серьезные средства, «Душа наша Масленица» остается одним из самых масштабных и насыщенных праздников Рязани.

Мы беседуем в Театре кукол, поэтому не могут не спросить: куклы на празднике будут?

Будут артисты этого театра. В частности, они исполнят роли традиционных ведущих — Скомороха и Масленица, которые в стихотворной форме будут предварять выступления всех коллективов.

С участием таких профессионалов можно и целый масленичный спектакль поставить.

На самом деле, это будет лишним. Работа на открытой площадке отличается от того, что делается на театральной сцене. Зритель находится довольно далеко, поэтому здесь используется такой принцип: минимум слов — максимум действия.

В таком случае — танцы будут?

Да. От балета хора имени Попова.

А фейерверк?

Обязательно будет, как и сжигание Масленицы — в 18:45.

«Фейерверк обязательно будет»

Несколько раз мы делали масштабные огненные шоу. Приглашали лучшую команду России — «Театр Экс», который, к примеру, отвечает за всю пиротехнику «Ночных волков». Но рязанцы уже видели все три его спектакля, а повторять из года в год одно и то же не хочется. Подождем немного и, может быть, снова их пригласим.

Будь вы не главным режиссером праздника, а рядовым жителем города — пришли бы 24 февраля на Лыбедский бульвар?

Однозначно. Прежде всего, потому что Масленица — это хороший русский праздник. Если говорить конкретно о наших гуляниях, то там всегда много площадок, где будет интересно и взрослым, и детям. Конечно, вкусная еда: и блины, и чай из самовара, и шашлыки… В общем, хороший отдых в старых добрых русских традициях. Что называется, и для души, и для тела.