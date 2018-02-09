Магазин «Primavera» подготовил подарок ко Дню всех влюбленных

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Среди множества вариантов подарков мужчинам ко дню святого Валентина, таких, как романтический ужин, портмоне, парфюм или футболка с оригинальным принтом, девушкам предлагают выбрать тот, который порадует и их самих, и «приведет в восторг любимого».
«Новый кружевной или шелковый комплект, скрытый под одеждой, добавит твоему поведению уверенности, а взгляду — зажигающей страсти. Любой мужчина любит глазами. Он по достоинству оценит такой необычный презент, — рассказали в сети магазинов „Primavera“, — раньше изысканное белье было удовольствием не для всех, но сейчас побаловать себя красивой и удобной вещицей может каждая».
С 9 по 19 февраля в магазинах сети действует акция: «Покупаешь здесь бюстгальтер, а трусики получаешь в подарок».
В Рязани восемь магазинов «Primavera». На
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