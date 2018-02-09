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11:58, 9 февраля 2018 385
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Магазин «Primavera» подготовил подарок ко Дню всех влюбленных

Магазин «Primavera» подготовил подарок ко Дню всех влюбленных

Среди множества вариантов подарков мужчинам ко дню святого Валентина, таких, как романтический ужин, портмоне, парфюм или футболка с оригинальным принтом, девушкам предлагают выбрать тот, который порадует и их самих, и «приведет в восторг любимого».

«Новый кружевной или шелковый комплект, скрытый под одеждой, добавит твоему поведению уверенности, а взгляду — зажигающей страсти. Любой мужчина любит глазами. Он по достоинству оценит такой необычный презент, — рассказали в сети магазинов „Primavera“, — раньше изысканное белье было удовольствием не для всех, но сейчас побаловать себя красивой и удобной вещицей может каждая».

С 9 по 19 февраля в магазинах сети действует акция: «Покупаешь здесь бюстгальтер, а трусики получаешь в подарок».

В Рязани восемь магазинов «Primavera». На сайте можно найти их адреса и ознакомиться с ассортиментом.


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