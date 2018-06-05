Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Правительству региона удалось спасти Рязанский шпалопропиточный завод (ООО «РИМВУД ПРО»). Ранее на грань закрытия его поставило федеральное постановление.

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти, рассказал гендиректор предприятия Михаил Пронин. По его словам, сейчас завод сильно ориентирован на экспорт опор ЛЭП. «По контрактам с зарубежными странами производится примерно четверть продукции предприятия. При этом в области активно развивается переработка. Доля местного сырья на Рязанском шпалопропиточном заводе увеличилась с 25 до 42%. Стоимость конечной продукции значительно выше, разница остается в регионе», — сказал Пронин.

Как уточнил гендиректор завода, прорыв в вопросах экспорта опор ЛЭП произошел в 2015—2016 годах, когда на федеральном уровне отменили пошлину, что сделало российскую продукцию конкурентоспособной.

«Однако в конце 2016 года разработали проект постановления правительства России, которым пошлина возвращалась. Совместными усилиями предприятия, Торгово-промышленной палаты, правительства Рязанской области удалось на федеральном уровне доказать нецелесообразность введения экспортной пошлины на деревянные столбы для линий связи и электропередачи», — пояснил собеседник.

Минпромторг и Минэкономразвития России согласились с позицией рязанского завода и предложили разработать еще один документ, которым именно опоры ЛЭП выводились из-под действия первого проекта. Оба документа должны были выпустить одновременно.

Однако в текущем году опубликовали только первый проект, которым пошлину все же ввели. Его действия распространили на весь предыдущий год. Второй документ ушел в долгую процедуру согласования. В итоге рязанский завод должен был выплатить пошлину за 2017 год в размере порядка 20 миллионов рублей.

«Для нас такие потери означали бы фактически банкротство. Мы не только должны были единоразово выплатить серьезную сумму, но и продолжать выполнение заключенных контрактов, которые автоматически стали совершенно убыточными. Проблему с задержкой принятия второго постановления мы озвучили Николаю Любимову во время его визита на наш завод. В итоге на решение вопросы были брошены силы всего правительства региона», — рассказал Михаил Пронин.

Он уточнил, что основная задача состояла в том, чтобы ускорить согласование документа. Руководитель представительства правительства Рязанской области Наиля Черникова лично контролировала этапы рассмотрения проекта в министерствах России. Взаимодействие с федеральными ведомствами осуществляли заместитель председателя правительства области Виталий Артемов, а также министр промышленности и экономического развития региона, ныне и.о. зампреда правительства, Светлана Горячкина. Активное участие принимала торгово-промышленная палата.

«Я впечатлен системой, которая выстроена сейчас в правительстве Рязанской области. Благодаря вниманию губернатора наше предприятие совершенно по-иному воспринималось федеральными ведомствами. Руководители в правительстве региона лично ежедневно оповещали о ходе решения вопроса. Система сработала четко и эффективно. На решение вопроса ушло около двух месяцев, хотя процесс мог затянуться на годы», — заключил Михаил Пронин.