Квартиры в новостройках: когда они подорожают и на сколько?

На Российском рынке недвижимости ожидаются изменения в законодательной базе. Как это повлияет на деятельность застройщиков? Как отразится на покупателе? И сколько теперь будет стоит квадратный метр? И как повлияет на ранее начатое строительство?

Согласно опросу, проведенному в интернете, 20,1% людей, оставивших свой голос, уверены в том, что новостройки будут только дорожать. Подталкиваемые своими не самыми лучшими ожиданиями — «со второго полугодия все подорожает» люди, имеющие сбережении, спешили с заключением договоров долевого участия в строительстве. Об этом красноречиво говорит статистика Центробанка РФ — за I квартал 2018 года было заключено более 2800 договоров ипотечного кредитования.

Государство — гарант спокойствия дольщиков

Первый шаг реформы был направлен исключительно на то, чтобы полностью исключить появление «обманутых дольщиков». Для этого в октябре 2017 года был создан «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», или компенсационный фонд. Теперь, как и вкладчики банков, дольщики жилья могут рассчитывать на помощь — как вклады в «прогоревших» банках возвращают, так и дома будут обязательно достраиваться, за счет средств, вносимых застройщиками за каждую продаваемую квартиру.

К порядку работы застройщиков с осени 2017 года также применяются более строгие требования — по увеличению уставного капитала, повышению прозрачности сделок и т. д

Согласно опросу, проведенному в интернете, 20,1% людей уверены в том, что новостройки будут только дорожать

«Соблюдая все нововведения в законодательстве, наша компания — VELLCOM group, увеличила уставной капитал еще в прошлом году», — подтвердил Роман Захаров — руководитель департамента девелопмента строительного гиганта нашего региона VELLCOM group.

И вот с 1 июля 2018 года реформа начнет продвигаться в сторону контроля за деятельностью застройщиков — 214 ФЗ введет обязательное банковское сопровождение и новую систему контроля за целевым использованием денежных средств дольщиков.

Банки вступают на рынок проектного финансирования

Вторая часть реформы строительной отрасли, которая вступит в силу не раньше июля 2019 года, изменит механизм финансирования. Покупатели квартир будут вносить средства на эскроу-счета в банках. Застройщики смогут получить эти средства только после сдачи дома. До этого момента финансирование строительства домов будет возможно за счет собственных средств компаний или привлеченных банковских кредитов. Это не в лучшую сторону может повлиять на небольшие организации — придётся брать кредиты не менее 7% годовых. Но не должно серьезно отразится на деятельности больших компаний.

«Мы совершенно не боимся возрастающих требований со стороны государства»

«Мы совершенно не боимся возрастающих требований со стороны государства. Деятельность нашего холдинга диверсифицирована — мы получаем средства не только от реализации собственных девелоперских проектов, но за счет выполнения большого количества государственных контрактов и подрядных работ частных компаний» — уверенно заявил Роман.

Застройщики не ждут изменений, а действуют

За последние месяцы в Рязани распланировано и заложено много новых стройплощадок. Это связано с тем, что по новой схеме проектного финансирования будут продаваться только будущие проекты. Там, где строительство началось раньше, будут действовать старые правила. Таким образом, в течение ближайших 2 лет, на рынке недвижимости будут сосуществовать обе схемы финансирования проектов — как за счет средств дольщиков, так и за счет привлеченных кредитов.

«За последние месяцы в Рязани распланировано и заложено много новых стройплощадок»

«Резкого скачка цен на рынке первичной недвижимости эконом сегмента ожидать не стоит. Ведь количество строящихся и сдающихся объектов полностью покрывает спрос на региональном рынке считают в VELLCOM group. — На сегодняшний день мы занимаем нишу комфорт и бизнес класса и цену продажи мы собираемся повышать только за счет возрастания спроса на более качественное жилье».

Траты застройщиков на заемные средства совершенно точно отразятся на ценах квартир для покупателей. А размер увеличения этой цены будет зависеть от условий кредитования, которые смогут предложить банки и государство.

Ужесточения требований к деятельности застройщиков со стороны государства имеют своей целью создание прозрачного, понятного и безопасного рынка для покупателя. Переходный момент будет пройден, ненадежные застройщики уйдут с рынка, а новые дома будут встречать своих новых жильцов.