Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции

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Экомода — новая философия, гармоничное сочетание этики и эстетики. Под этим понимают уважительное отношение к ручному труду и разумное потребление природных ресурсов, заботу о здоровье и экологии.
Изделия из натуральной кожи смотрятся дорого, изыскано и никогда не выходят из моды. Но может ли натуральная кожа быть экологичной?
По совам специалистов АО «Русская кожа», исходным сырьем для натуральной кожи служит природный и при этом побочный продукт мясного скотоводства. «Большим заблуждением являются некоторые утверждения, что животных убивают из-за шкур, путая кожу животного с мехом ценных пород», — отметили представители завода.
Вторым важнейшим фактором экологичности они назвали бережное отношение к ресурсам, потребляемым в процессе производства кожи. Главным из них является вода.
Третий фактор — минимизация выбросов вредных веществ и СО2 в атмосферу и утилизация отходов ТБО, четвертый — безопасность разложения изделия из кожи после того, как оно попадет на утилизацию.
«Как видим, с точки зрения экологии, равнозначными являются и экологичность производства, и экологичность самого продукта», — подчеркнули в «Русской коже».
Сейчас все больше фабрик и дизайнеров берут курс на экополитику. Меньшее потребление энергии и воды для обработки материалов, а также сокращение производственных циклов позволяют минимизировать расходы природных запасов.
В 2017 году на «Русской коже» запустили систему повторного использования зольного раствора после предварительной очистки уже отработанных стоков, жира и иловых отложений (рекуперация зольных стоков). На сегодняшний день такая система применяется не более чем на 2% предприятий всего мира. Она позволяет не только использовать отработанную воду, но и сократить использование химических материалов.
«Модернизация производства позволила изменить технологии и сократить использование газа и электроэнергии. На производственных участках дизельные автопогрузчики заменили на электротехнику, что позволило сократить выбросы СО2», — рассказали специалисты.
По их словам, натуральная кожа и изделия из нее при должном уходе намного долговечнее любых других материалов, а, следовательно, более экономична в использовании и экологичности.
«Приобретая кожу и изделия из кожи рязанского кожевенного завода, вы можете быть уверены, что покупка будет служить вам долгие годы, а главное — без вреда вашему здоровью и окружающей среде», — отметил председатель совета директоров группы компаний Игорь Сурин.
Ознакомиться с ассортиментом и купить продукцию ГК «Русской кожи» можно на сайте и по телефону
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