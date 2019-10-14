Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Представители МУП «РГРЭС» рассказали рязанцам, как починить и заменить прибор учета электроэнергии. Специалисты ответили на вопросы потребителей, объяснив, как обращаться в организацию, что делать при замене лицевого счета и как поступать со счетчиками при продаже квартиры.

1. Как гражданину заменить прибор учета электроэнергии?

Оснащение жилого помещения прибором учета, ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, его надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена возложена на собственника (п.81"Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, далее «Правила»). По истечении межповерочного интервала прибор учета (счетчик электроэнергии) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, подлежит обязательной поверке или замене.

Энергоснабжающая организация заблаговременно уведомляет потребителя о необходимости переповерки прибора учета (если имеющийся в наличии не ниже 2-го класса точности) или его замене. Оповещение происходит посредством телефонного звонка на стационарный или мобильный телефон потребителя, смс сообщения, или уведомления, которое вручается потребителю или его представителю, а так же опускается в почтовый ящик, если потребителя на момент посещения нет дома.

МУП «РГРЭС» предоставляет услуги по замене приборов учета электроэнергии. Стоимость услуги с учетом стоимости счетчика — 1780 руб., если счетчик потребителя — 847 руб.

Подать заявку можно по адресу: Рязань, улица Радищева, дом 5, зал №2, окно 6 и 7, тел. 55-05-77, доб. 11-75. (режим работы — с понедельника по четверг с 8:00 до 16:30, пятница — с 8:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 12:45) или на официальном сайте предприятия, в Интернет-приемной с последующей оплатой услуги через банк.

Если потребитель решил провести замену самостоятельно, ему необходимо подать заявку в МУП «РГРЭС», где указано, что он намеревается делать, дождаться прихода нашего представителя, который проведет технический осмотр существующего прибора учета, снимет контрольную пломбу и оставит предписание о порядке проведения замены.

О выполнении предписания потребитель ставит в известность сотрудника МУП «РГРЭС» по телефону и согласовывает дату допуска в эксплуатацию счетчика электроэнергии. Специалист МУП «РГРЭС» произведет допуск и составит все необходимые документы. Информацию о замене МУП «РГРЭС» передаст в ООО «РГМЭК» для проведения правильных расчетов за потребленную электроэнергию.

2. Порядок действия при замене лицевого счета (смена собственника)?

Для того, чтобы в лицевом счете появилась фамилия нового владельца, необходимо обратиться в организацию, которая открыла лицевой счет. На основании ваших документов на правовладение будут внесены изменения. Узнать, кто открыл Ваш лицевой счет, можно в управляющей компании или в ООО «РГМЭК», МП «Водоканал», МУП «РМПТС».

3. Что нужно делать со счетчиком электроэнергии при продаже квартиры?

При продаже квартиры необходимо зафиксировать показания прибора учета электроэнергии, его состояние, наличие контрольных пломб. Для этого необходимо заблаговременно подать заявку в МУП «РГРЭС» по адресу: Рязань, улица Радищева, дом 5, зал №2, окно 6 и 7, тел. 55-05-77, доб. 11-75. (режим работы — с понедельника по четверг с 8:00 до 16:30, пятница — с 8:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 12:45) для вызова контролера энергонадзора. На месте, в присутствии потребителя, оформляется «Акт фиксации показаний прибора учета».

На основании данного акта ООО «РГМЭК» (улица Радищева, дом 61, тел 40-20-40) выдает потребителю справку, подтверждающую отсутствие задолжности по оплате электроэнергии.

4. Что нужно делать, если у гражданина не работает прибор учета или работает неправильно?

Если потребитель обнаружил, что его прибор учета не работает, ему необходимо сообщить об этом в МУП «РГРЭС» (тел.55-05-77 доб.11-75) и провести замену прибора учета с последующим допуском в эксплуатацию нового счетчика.

МУП «РГРЭС» предоставляет услуги по замене приборов учета электроэнергии. Стоимость услуги с учетом счетчика — 1780 руб., если счетчик ваш — 847 руб.

Подать заявку можно по адресу: Рязань, улица Радищева, дом 5, зал №2, окно 6 и 7, тел. 55-05-77, доб. 11-75. (режим работы — с понедельника по четверг с 8:00 до 16:30, пятница — с 8:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 12:45) или на официальном сайте предприятия, в Интернет-приемной с последующей оплатой услуги через банк.

После замены прибора учета специалист МУП «РГРЭС» допустит его в эксплуатацию и составит все необходимые документы. Информацию о замене представители МУП «РГРЭС» передадут в ООО «РГМЭК» для проведения правильных расчетов за потребленную электроэнергию.

Если потребитель считает, что его прибор учета электроэнергии работает неверно, то по заявке потребителя МУП «РГРЭС» проведет технический осмотр.

5. Восстановление электроснабжения после отключения за неуплату?

Для восстановления электроснабжения после отключения за неуплату, потребителю необходимо погасить задолжность в ООО «РГМЭК» (улица Радищева, дом 61, тел 40-20-40, сайт) и оплатить включение электроэнергии в МУП «РГРЭС» (тел.55-05-77 доб.11-75). При выполнении данных условий, подача электроэнергии будет восстановлена не позднее одного дня.

6. Передача показаний счетчика электроэнергии?

При наличии прибора учета, принятого на расчет, потребитель имеет право ежемесячно передавать показания в ООО «РГМЭК» (улица Радищева, дом 61, тел. 40-20-40, сайт) (п.33к (1"Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354″) и заявлять их при оплате электроэнергии в пунктах приема платежей.

Сообщать показание прибора учета можно следующими способами:

в Личном кабинете на сайтах ООО «РГМЭК» и МП «КВЦ»;

через контактные центры по телефонам ООО «РГМЭК» 40-20-40, 8-800-250-50-78; МП «КВЦ» 33-78-03;

в платежных терминалах и пунктах приема платежей МП «КВЦ» и Сбербанка;

через интернет-сервис Сбербанк Онлайн при внесении платы;

по электронной почте в интернет-приемную на электронный адрес: reception@rgmek.ru.

с использованием Viber (скачать инструкцию по использованию чат-бота).

7. Обнаружила, что оторвана пломба на счетчике. Надо ли что-то делать?