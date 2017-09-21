Ковбойские манеры

Сотрудники секретного агентства Kingsman впервые появились на экранах в 2015-м. Тот киногод ознаменовался целой чередой шпионских фильмов и картина Мэттью Вона не была среди самых ожидаемых. В итоге лента собрала солидную кассу, лестные отзывы критиков и обычных зрителей.

Вышедшие ближе к концу года «Агенты А.Н.К.Л.» и «007: Спектр» не смогли повторить ее успеха. В «Kingsman: Секретная служба» были все компоненты удачного шпионского комедийного боевика: запоминающиеся герои, злодей, похожий разом на Стива Джобса и Илона Маска, крепкий сюжет, иронизирующий над жанровыми клише, первоклассный экшн, и, конечно, юмор, умеющий очень грамотно опуститься «ниже пояса».

Продолжение не заставило себя долго ждать. В режиссерское кресло снова уселся Мэттью Вон, который до этого избегал сиквелов своих успешных фильмов, актерский состав пополнился Ченнингом Татумом и Холли Берри. Кроме того, среди главных звезд значился и Колин Ферт, что не могло не заинтриговать зрителей из-за судьбы его персонажа в первой части.

«Золотое кольцо» прямо продолжает историю «Секретной службы»: на авансцену выходит новый коварный злодей, а точнее злодейка, в исполнении Джулианны Мур. Поппи торгует наркотиками, любит эстетику пятидесятых и вынашивает оригинальный план по завоеванию мирового господства. Она наносит удар по Kingsman и оставшимся в живых оперативникам приходиться объединится с американскими коллегами из агентства Statesman, чтобы в очередной раз спасти мир.

Сюжет, в целом, повторяет структуру первой части, но с некоторыми отличиями: авторы добавили одновременно забавную и трогательную любовную линию между Эггси и шведской принцессой, а также историю с возвращением памяти одного из главных героев. Несмотря на свою простоту, сюжет не дает скучать и способен держать в напряжении до самой развязки. Отметим, что сценаристы исправно соблюдали принцип «чеховского ружья»: практически все детали служат дальнейшему ходу событий.

Что касается экшена, то и здесь авторы не подкачали: боевые сцены начинаются уже на первых минутах фильма. Авторы снова подошли к их постановке с выдумкой: герои умело используют акробатические приемы, шпионское оружие и подручные предметы. Экшн-сцены сопровождаются грамотно подобранным саундтреком, не затянуты и ничуть не надоедают.

Одной из главной «фишек» франшизы стал юмор. И во второй части с ним все в порядке. Фильм не стесняется шутить ниже пояса, при этом обходясь без излишней пошлости. Авторам удалось удачно вставить некоторые гэги в напряженные экшн-сцены, именно в эти моменты зал буквально надрывался хохотом. По части юмора «Кингсман: Золотое кольцо» способен дать фору большинству «чистых» комедий, выходивших в последние годы.

Важную роль в картине играет визуальная составляющая. В этот раз авторы уделили большое влияние американской культуре, особенно это касается стиля 50-х и эпохи «Дикого запада». Американцы из агентства «Стейтсмен» вобрали в себе большинство стереотипов о крутых ковбоях, при этом умудряются выглядеть весьма серьезно. Главная злодейка, в свою очередь, будто переехала из мюзикла «Бриолин», прихватив с собой городок из середины прошлого века.

Актерский состав не разочарует зрителя: исполнители из предыдущей части по-прежнему держат марку, а из «новичков» стоит отметить Джулианну Мур, которая органично вписалась в роль эстетствующей наркоторговки, тяготеющей к мировому господству. Красующийся же на всех постерах Ченнинг Татум отвечает скорее за комедийную составляющую и не играет значительной роли в фильме.

Главным же «ковбоем» картины стал Педро Паскаль, сыгравший оперативника под псевдонимом «Виски», ловко управляющегося с электрическим лассо. Обладательнице оскара Холли Берри достался образ «Колы» — агента «Стейтсмен», тяготеющего к работе в «полях», но постоянно остающегося «на подхвате». Ее персонаж впитал в себя черты коллеги из «Кингсман» — Ланселота в исполнении Марка Стронга и отдаленно напоминает мисс Манипенни из «Бондианы».

Ну и нельзя не сказать о Сэре Элтоне Джоне. Да, вы не ослышались. С первого взгляда кажется, что именитый музыкант отыгрывает небольшое камео, но со временем оказывается, что его роль куда интереснее. Кроме того, он ответственен за ряд очень смешных и провокационных шуток.

«Неужели все идеально?» — спросите вы. Пожалуй, все-таки, нет. «Кингсман: Золотое кольцо» — хороший сиквел, сделанный по принципу «все хорошее из первой части плюс несколько дополнительных сюжетных линий». Он отлично развлекает и веселит, но уже не так поражает как первая часть, ставшая настоящим сюрпризом для любителей жанра. Особенно мешает назвать сиквел безупречным сюжет, по сути повторяющий по структуре первую часть: коварный план злодея нацелен на обычных людей, в распоряжении у антагониста снова есть приспешник с искусственной конечностью.

Несмотря на минусы стоит признать — сиквел удался. Фильм, скорее всего, «на ура» пройдет в кинотеатрах вне зависимости от отзывов критиков. И в этом случае нам уже не избежать третьей части и появления полноценной франшизы. Главное при этом, чтобы желание заработать не сказалось в худшую сторону на качестве последующих картин.

Предпремьерный показ прошел в среду, 20 сентября, в кинотеатре «Киномакс» при поддержке радиостанции «Европа Плюс Рязань».