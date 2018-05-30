Кому помешал «Фестиваль»? Как ошибка кадастрового инженера чуть не стоила парк-отелю будущего

Весной 2018 года ряд СМИ сделали громкое заявление о том, что парк-отель «Фестиваль» снесут, так как построен он незаконно. Главный аргумент, почему надо уничтожить «Фестиваль» — якобы он появился в границах особо охраняемой зоны национального парка «Мещерский». Говорили даже, что добиваться сноса будет федеральное министерство природных ресурсов.

Вопрос о судьбе парка задали и губернатору Николаю Любимову на пресс-конференции в марте. Глава региона рассказал, что «знает о проблеме и соответствующих решениях контролирующих органов» и что этим вопросом должны заниматься надзорные органы, лишь они могут выдать предписание на снос туристического комплекса.

Как же может получаться, что строительство парка-отеля с инфраструктурой, в которой есть в том числе аквапарк, ресторан и многочисленные корпуса, не вызывало вопросов во время возведения и парк-отель спокойно работал с 2013 года? Действительно ли парк находится в особо охраняемой зоне и его надо сравнять с землей?

С чего начинается «Фестиваль»

По официальным документам ООО «Фестиваль» с 2013 года зарегистрирован в границах поселка Чулис Клепиковского района Рязанской области. Согласно кадастровой карте, участки, на которых расположен комплекс, относятся к категории земель «для обслуживания базы отдыха».

В «Google-картах» на снимке со спутника видно, что поселок окружен густым лесом, снизу его «разрезает» тонкая линия — асфальтированная дорога.

Любопытно обратиться к снимкам территории, сделанным более тридцати лет назад. Видно, что границы поселка сохранили свои современные очертания. На изображении 1984 года на месте, где сегодня располагается парк-отель «Фестиваль», просматривается светлый «островок». Снизу от островка тянется полоса — дорога.

Очертания поселка такие же и на снимке 1998 года, и спустя 17 лет. Видно, что для строительства парка-отеля на территории поселка лес никто специально не вырубал. А сам поселок спокойно существовал на границе нацпарка «Мещерский», не входя в его состав.

Ошибка инженера

То, что Чулис не входит в особо охраняемую зону, подтвердил официальный ответ регионального управления Росприроднадзора. Редакции RZN.info сообщили, что десять лет назад Министерство природных ресурсов утвердило положение о Федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Мещерский». Согласно ему, в зону нацпарка вошли населенные пункты Дрошино, Русаново, Фомино, Натальино и Гришино.

В администрации Клепиковского района однозначно заявили, что земельные участки парка-отеля «Фестиваль» не находятся на территории национального парка.

Руководство нацпарка высказало свою версию, согласно которой поселок Чулис ранее входил в зону особо охраняемой природной территории. По мнению заместителя директора ФГБУ «Национальный парк «Мещера» Гречина, об этом свидетельствует постановление «О создании национального парка «Мещерский» № 235 от 09.04.1992 года.

Впрочем, точку над рассуждениями поставил Клепиковский районный суд. Он подтвердил законность существования частного парка-отеля в 2016 году.

Согласно информации из дела № 2-16/2016, в 2012 году в зону особо охраняемой территории вошли земельные участки «Фестиваля», но в результате ошибки кадастрового инженера (!). О проведении землеустроительных работ, во время которых подрядчик должен был установить границы нацпарка, руководство комплекса и не подозревало. Обратиться в суд им пришлось, когда увидели внезапно пришедшие штрафы. После длительного разбирательства и проведения независимой экспертизы суд пришел к выводу, что «были нарушены права истицы, поскольку, … в зону национального парка необоснованно были включены принадлежащие истице земельные участки».

Дело оказалось в обычной халатности: Ярославское БТИ, выполнявшее кадастровые работы, подтвердило в суде, что из-за короткого срока, в которые им надо было определить границы нацпарка, их работники на место не выезжали. Инженеры воспользовались картами и не перепроверили координаты. Как ясно написано в официальном ответе клепиковской администрации, такое отношение к работе «повлекло за собой многочисленные ошибки».

И хотя решение суд вынес еще в 2016 году и никто из ответчиков его не оспаривал, ошибки инженеров позволяют до сих пор появляться слухам и непроверенной информации о парк-отеле «Фестиваль» в публичном пространстве.