Когда в Рязани будут нормальные дороги?

RZN.info подводит итоги интернет-конференции по дорожной тематике. На ваши вопросы ответили профессионалы из « Рязаньавтодора » — крупнейшей профильной организации региона.

Идея получила заметный отклик у читателей, но в основном их обращения оказались вне компетенции предприятия. Все вопросы о конкретных дорогах мы передадим в ответственные органы власти. Здесь же публикуем ответы специалистов по их профилю.

— Смотришь на наши улицы, и порой кажется, что дорожники до сих пор работают дедовскими методами. Надеюсь, что это впечатление все-таки обманчиво?

Начальник производственно-технического отдела Михаил Зорин:

Конечно. В Рязанской области, как и во всей стране, внедряется инновационная модель дорожно-строительного производства. Она предполагает использование только современной высокопроизводительной техники, более качественных технологий и материалов, которые соответствуют нагрузкам на дороги и обеспечивают их максимально возможную долговечность.

В числе направлений инновационной деятельности — устройство слоев износа дорожных покрытий, использование модифицированных асфальтобетонных смесей, полимерно-битумных вяжущих, резиноасфальтобетонов с комплексными модификаторами, грав-эмульсионных технологий.

Надо признать, что в дорожном строительстве долгое время не уделялось должного внимания ГОСТам и СниПам (Строительным нормам и правилам — RZN.info). Но теперь профильные НИИ и ряд крупных дорожных компаний разработали новую нормативную документацию, приближая требования к европейским.

— Ежегодно нам рассказывают, что в дорожном ремонте опробуется множество новейших технологий. Какие из них закрепились в практике?

Главный инженер Рязанского ДРСУ Фадеев Александр Викторович:

Среди завоевавших популярность новшеств хочу отметить геосетки. Геотекстильное полотно укладывается как прослойка в основание дороги и увеличивает ее прочность, устойчивость насыпей, слабых грунтовых пород, предотвращает растрескивание верхнего слоя. Также геосеткой может армироваться асфальтобетонная смесь, это позволяет улучшить сцепление транспорта с дорожным полотном.

Для наилучшего сцепления всех слоев следует использовать для сеток битумные мастики и пропитки.

Есть и другие способы улучшить дорожное строительство. Например, установка защитных экранов для снижения шума в населенных пунктах у трасс, укладка вдоль магистралей дренажных каналов для дождевых и талых вод.

— Министр транспорта Андрей Савичев сказал, что в этом году дороги в области ремонтируют с использованием ресайклинга и полимерных вяжущих . Что это такое?

Главный инженер Рязанского ДРСУ Фадеев Александр Викторович:

Холодный ресайклинг — это технология регенерации и стабилизации асфальтобетонный смеси, сейчас она применяется практически повсеместно. В России в целом большая протяженность сети дорог требует усиления несущей способности, в Рязанской области также много дорог с грунтовым или грунтово-щебеночным покрытием. Ресайклинг позволяет повысить прочность конструкций ремонтируемых и строящихся дорог, увеличить межремонтные сроки и таким образом повысить эффективность использования бюджетных средств. Поэтому технология стала одной из приоритетных.

При ее применении используются методы смешения материалов двух типов: смешение на месте и в мобильных установках. Процесс укрепления тоже бывает двух видов: с помощью вяжущих реактиваторов и механических видов стабилизации, то есть тех же геосеток. В итоге становится возможным формировать надежные основания из всех типов грунтов, защитить насыпи от обводнения, сократить толщину дорожных одежд, особенно на дорогах с низкой интенсивностью.

Полимерно-битумные вяжущие выполняют роль своеобразного «клея» за счет повышенной эластичности и адгезии, а также стойкости к перепадам температур. Их применение позволяет увеличить срок службы дороги в два-три раза.

— Хотелось спросить про дороги в родном Приокском, но, если я правильно понял, они не в ведении «Рязаньавтодора». А какими дорогами они занимается?

Заместитель генерального директора по содержанию и ремонту а/д Юрий Голованов:

Все правильно: дороги в Приокском микрорайоне Рязани являются муниципальными, а у нас на содержании и обслуживании находятся дороги федерального, регионального и межмуниципального значения, в том числе участки трасс М-5 «Урал», Р-22 «Каспий», Р-132 Калуга — Тула — Михайлов — Рязань. В сумме мы отвечаем за 4 608 километров 145 метров дорог. За прошлый год «Рязаньавтодор» выполнил работ на 2,22 млрд рублей, из них содержание и обслуживание — на 938,7 млн. Текущие цифры этого года: 1,49 млрд и 641,6 млн соответственно.