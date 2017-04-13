Победить одну из бед. «Рязаньавтодор» получил крупнейшую партию новой техники за семь лет

«Рязаньавтодор» получил новую спецтехнику для ремонта, строительства и содержания дорог. Глава регионального минтранса Андрей Савичев вручил ключи от 16 машин работникам семи районных управлений.

Церемонию постарались сделать торжественной, и это понятно: таких больших покупок предприятие не делало с 2009 года. Тогда на новые машины потратили 168 млн рублей, после чего соответствующая строка в бюджете компании стала уменьшаться и в прошлом году достигла нуля. И вот теперь — 111 с лишним миллионов. Кроме 16 уже полученных, на эти деньги приобрели еще восемь машин, которые поступят позже. Более того, в «Рязаньавтодоре» не исключают, что к осени купят еще партию.

Возврат к регулярному обновлению автопарка связывают с позицией нового руководства «Рязаньавтодорп» и министерства. «Порой дорожным организациям приходится брать технику в аренду. Но экономически целесообразно приобрести свою, пусть даже в лизинг», — подчеркивает директор предприятия Валерий Бебко.

Второй ключевой фактор — увеличение финансирования всей отрасли. Это и ожидаемые новые контракты, которые позволят расплачиваться по договору лизинга, и, собственно, занятость машин. «Мы брали технику под ожидаемые объемы работ», — признается главный механик «Рязанавтодора» Юрий Линев.

По словам Бебко, помимо заказов от областного правительства, компания будет претендовать и на обслуживание участков федеральных трасс в регионе. «Например, по М-6 мы на довольно хорошем счету по сравнению с другими областями, в том числе и за счет укомплектованности, — отмечает он. — Наличие новой и достаточной техники, конечно, является большим плюсом в глазах заказчика».

Из всех источников на рязанские дороги в этом году направят больше 5 млрд рублей, рассказал Савичев, вручая ключи. «Сумма очень серьезная, и самая главная задача — эффективно ее использовать. Я уверен, что эта техника позволит проводить ремонт с требуемым качеством, — подчеркнул он. — Две беды у нас есть с вами. Одну, мы, может, никогда не победим, но вторую победить должны».

Почти половина новых машин останется в Рязани. Среди них есть асфальтоукладчик Volvo, на данный момент не имеющий аналогов в регионе. Он оснащен системой двойной трамбовки: погрузчик лучше уплотняет полотно, что требует меньшего участия катков, то есть ускоряет ремонт. Впрочем, два новых катка рязанское ДРСУ тоже получило.

Еще одна интересная новинка отправилась в Касимовский район. Гусеничный экскаватор Hyundai, в отличие от большинства собратьев, вписывается в габаритные и весовые нормативы и поэтому может быть оперативно переброшен на место работы.

Это иномарки, но в основном покупки «Рязаньавтодора» — российского производства. Так, одну из шести «комбинированных дорожных машин» два месяца по спецзаказу рязанцев делал КамАЗ. Повышенная проходимость позволит ей проливать песок, укладываемый в основание новых дорог. Эта обязательная процедура, но раньше она вызывала большие сложности: машины банально увязали.

Всего предприятие купило шесть КДМ для районных филиалов, в основном обслуживающих федеральные трассы. Они оснащены в том числе оборудованием для мытья ограждений и знаков, что раньше делалось вручную. Один из этих автомобилей будет работать в Кадоме. «Там на участке работает три единицы техники, но директор управления решил направить новую машину именно туда. Говорит, так он будет спать спокойно. Я думаю, это правильно», — рассказывает Линев. Вообще, технику для покупки выбирали по заявкам с мест. Кому-то нужнее оказался грейдер, кому-то — мини-погрузчик Bobcat.

На подходе четыре трактора с роторными итальянскими косилками (содержание дорог тоже в ведении «Рязаньавтодора») еще один Bobcat, машина для разметки, первая на предприятии автовышка. Раньше вышки для снятия рекламных щитов, обслуживания фонарей, помощи собственным асфальтобетонным заводам приходилось нанимать, теперь и этот вопрос снят.

На «работу» техника выйдет в ближайшие дни. «Погодные условия позволяют работать — солнышко светит, — заметил Савичев. — Я уверен, что вы справитесь и мы с вами в этом году сработаем на „отлично“».