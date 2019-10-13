Какое наказание предусмотрено за незаконную продажу алкоголя? Отвечает прокуратура

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Вопрос: Какое наказание предусмотрено за незаконную продажу алкоголя?
Ответ: Статьей 171.4 уголовного кодекса предусмотрена ответственность за незаконную розничную продажу алкоголя, если это совершалось неоднократно, за исключением случаев, предусмотренных статьей 151.1 продажа алкоголя несовершеннолетним).
За совершение преступления виновным грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительные работы на срок до одного года.
Согласно примечанию 1 к данной статье, под незаконной продажей понимается розничная торговля такой продукции физическим лицом либо продажа продукции (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, за исключением розничной продажи вина, игристого вина, осуществляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями (индивидуальными предпринимателями, фермерскими хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
Подготовлено заместителем прокурора Пронского района Сергеем Алешиным
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