Как студенту много заработать? Устроиться в ГК «Зеленый сад»

Строительная компания «Зеленый сад» создала все условия, чтобы студенты могли успешно совмещать учебу с работой.

Строительная компания «Зеленый сад» создала все условия, чтобы студенты могли успешно совмещать учебу с работой.

Дмитрий Болдов и Артем Антонов — практически выпускники Рязанского технологического колледжа. До защиты диплома — считанные месяцы. Затем — служба в армии и трудоустройство. В последнем случае у ребят существенное преимущество — опыт работы в ведущей строительной компании региона.

В июне 2024-го однокурсники пришли в «Зеленый сад» на практику.

«Сначала нам предложили должности каменщиков. Мы с Артемом учимся на строительном отделении, нам это интересно, мы согласились», — рассказал Дмитрий Болдов.

За время летней практики ребята научились класть кирпич. При необходимости смогут возвести любые хозяйственные постройки в деревне или на даче.

«Уже в сентябре директор по строительству „Зеленого сада“ Екатерина Владимировна Панина предложила постоянную работу. Мы были рады, но выбрали другую специализацию — стали монтажниками слаботочных систем», — поделился Артем Антонов.

На этих должностях юноши работают до сих пор, а учебу продолжают дистанционно. В их бригаде студентов половина, однокурсники тоже воспользовались своим шансом.

«В „Зеленом саде“ мы уже семь месяцев. Среди рабочих обязанностей — монтаж слаботочных систем, необходимых для функционирования дома. Это пожарная сигнализация, видеонаблюдение, домофон, вентиляция. У меня пока лучше всего получается с пожарной сигнализацией», — добавил Дмитрий.

Молодые сотрудники успели поработать в ЖК Discovery и ITower до момента их сдачи. В настоящее время трудятся в ЖК Skyline. Ребята говорят, что им нравятся все дома «Зеленого сада». Skyline, например, привлекает ярким фасадом с необычным декором. Такого больше нигде в Рязани не увидишь.

«Поначалу было нелегко привыкнуть к графику — наш рабочий день начинается в семь утра. Но теперь видим в этом только плюсы. В 16 часов уже свободен. Остается время и на учебу, и на встречи с друзьями», — заключил Артем.

Компания «Зеленый сад» дает студентам не только высокую зарплату и работу в коллективе профессионалов, у которых можно перенять опыт. Для них это еще уверенность в завтрашнем дне. После службы в армии оба молодых человека собираются вернуться на свои рабочие места. А со временем — продвинуться по карьерной лестнице и стать мастерами.