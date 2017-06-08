Как Рязани открыть двери для туристов?

Чтобы бизнес развивал туристические объекты за Окой, нужны не деньги, а лишь несколько простых документов

Важным направлением развития рязанской экономики называют туристическую отрасль. Самые большие надежды — на въездной туризм: москвичи и жители соседних областей привезут на счета рязанских предприятий и в бюджет рубли, а иностранцы — валюту.

В России есть примеры успешного развития и благоустройства городов за счет туризма. Соседний областной центр — Тула, Суздаль во Владимирской области, Углич в Ярославской… Каковы секреты их успеха? Ключевых момента два.

Во-первых — бережное сохранение богатств древнего города: культурных памятников, старинных зданий, храмов. Во-вторых — инфраструктура, без которой не примешь возросшее число гостей.

Что надо сделать — по пунктам

Для сохранения культурного наследия прежде всего нужно принять документ, которого в городе не хватает 11 лет, с момента принятия в 2006 году Генплана. Это проект зон охраны культурного наследия. Он разработан, но ввод его тормозится много лет из-за противодействия — нетрудно догадаться, кого.

Вопрос же об инфраструктуре сейчас стремительно решается. Растут новые отели («Старый город» на улице Мюнстерской, гостиница на Первомайском проспекте, гостевые дома за городом). Нужны и агротуристические усадьбы за городом, современный городской и пригородный транспорт, арт-объекты (памятники и красивые сооружения, с которыми хочется сфотографироваться), места развлечений (парки аттракционов, аквапарки, зоопарки, стадионы, трассы, полигоны и так далее).

Есть такие в Рязани и под Рязанью? Есть. Горожане, отправившись погулять с детьми, охотно посещают «Конюшенный двор» рядом с ЦСК, реконструированную Почтовую улицу, обновляющийся Лыбедский бульвар.

Вплотную к Рязани прилегает Мещера, сочетающая прелесть хвойных лесов, заливных лугов, медленных вод Оки. И там усилиями частных предпринимателей созданы туристические объекты — аквапарк между Шумашью и Полянами, развлекательный комплекс «В некотором царстве» на Солотчинской трассе…

Каково назначение земли? Это ресторан или коровник?

Увы, бизнес-планам мешает земельный вопрос, который мешает современной России не меньше, чем «квартирный вопрос» — булгаковской Москве. Например, пляжи и аквапарк могут оказаться на землях, которые выкупили у забросившего их совхоза — и по всем картам там положено пасти скот. Развлекательный комплекс «Некоторое царство» в Полянах стоит частично на земле, запланированной еще при царе Горохе под промышленность.

И это общая проблема туристических объектов на въезде в Мещеру. Вот, к примеру, еще ближе к Рязани (рядом с селом Шумашь) на холмах среди пойменных лугов стоит «Рыбацкая деревня», важный объект того же туркластера «Рязанский».

— Наши гостевые дома, рестораны, дороги, — рассказывают предприниматели, — построены на землях, которые до сих пор не включены в территории соседних деревень и сел. Но для начала работы надо зарегистрироваться. А что за постройки можно зарегистрировать за пределами села? Коровник, хлев, силосный сарай, летнюю дойку?

Все готово, туристам надо лишь открыть двери

Включение территорий, на которых расположились объекты туристического кластера «Рязанский», в границы сельских поселений сразу дало бы толчок развитию. Чтобы у аквапарка был адрес с улицей и домом, скажем, в селе Поляны, а у «Рыбацкой деревни» — в селе Шумашь. Но для этого надо ударить пальцем об палец — то есть подготовить документ, написать письмо, собрать заседание, проголосовать…

Туркластером «Рязанский» в нашем городе интересовались практически все столичные гости последних лет — в том числе глава Ростуризма Олег Сафонов, которому представили проект «Рыбацкой деревни» в Шумаши и зеленой зоны «Метропарка» в пойме Трубежа во время его визита в октябре 2016 года. Отношение к реализации задуманного было самым благожелательным. Но вот уже почти все построено, стоит, ждет — а туристов (и притока денег в рязанскую экономику) нет всего из-за нескольких бумажек.

Ситуация требует решения, и для этого не обязательно ждать окрика сверху или местных выборов. Деловой подход и грамотное управление — залог оживления бизнеса, развития экономики, роста надежности инвестиций. А также создания рабочих мест и улучшения жизни рязанцев.

Автор публикации Александр Луникин