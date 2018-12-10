Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

В воскресенье, 9 декабря, в Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта, а также узнал, кто из актеров его покинул.

«Вы что-то хотели?» — сторож с лопатой в руках нехотя бредет к железным воротам, к которым приехал нежданный гость.

С этой фразы начинается одна из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Действие происходит в Рязанской области на окраине леса в окружении высоких сосен. Неподалеку расположен закрытый на реконструкцию санаторий «Сосновый бор».

Помимо оператора и режиссера на съемочной площадке находятся еще не менее десяти человек. Перед началом съемки работа идет полным ходом: устанавливаются съемочные рельсы и операторская тележка; в «кадре» щетками заметаются следы от ботинок — чтобы создать эффект закрытых в течение долгого времени ворот, они посыпаются снегом; кто-то подкрашивает автомобиль BMW черной краской — готовит его к появлению в кадре. Все действия координируются по рации. Актеры тем временем гримируются.

Состаренные железные ворота — дело рук художников-декораторов. Их установили вместе с фонарными столбами, к которым даже провели свет. Также специально для съемок на территории санатория построили, а затем сожгли беседку, и разбили внедорожник.

С самого утра воскресенья, не прекращаясь, валит снег. Оператор Владимир Ушаков отмечает, что с погодой повезло: «Снег очень кстати. Боялись, что придется распылять из пушек искусственный».

Драма «Сторож» — второй по счету фильм Быкова, в котором принимает участие Ушаков. Ранее они вместе работали над «Заводом», который выйдет в прокат в феврале .

После подготовки реквизита и репетиции сцены звучит команда: «Мотор!». В кадре появляется главный герой в исполнении Быкова.

На площадке ему приходится совмещать функции актера и режиссера. Сразу после дубля, не выпуская из рук реквизит, он бежит в ГАЗель смотреть отснятое.

«Юрий, лопату оставьте», — кричит ему вдогонку девушка с хлопушкой.

Вернувшись обратно, Быков решает переснять сцену еще раз. Спустя час, потраченный на съемку 40-секундного эпизода, атмосфера на площадке накаляется. Режиссер нервничает: «Мы уже на час отстаем».

Его негодование понятно — на улице темнеет, после общего плана необходимо отснять «крупняки». Тем временем неподалеку в поле совсем не по сценарию застревают две машины. «Уберите их, они попадают в кадр», — командует по рации женский голос.

Кто-то из съемочной группы отправляется на подмогу горе-водителям. Спустя еще пару дублей на горизонте появляется велосипедист и направляется в эпицентр съемок.

«Это ваш?» — спрашиваю у девушки с хлопушкой.

«Сейчас узнаем», — отвечает она.

По реакции окружающих становится понятно, что появление велосипедиста в декабрьский морозный день в лесу — сюрприз не только для меня. Сотрудники съемочной группы вежливо просят спортсмена сменить маршрут.

Незапланированные паузы только оттягивают рабочий процесс. В среднем рабочий день съемочной группы длится 12 часов, один из самых трудоемких за все время был 16-часовым.

В начале пятого на улице смеркается, по рации всех созывают на обед. Работа прерывается на съемке крупного плана. «Доснимем завтра», — командует мужской голос.

На площадке остается Быков и еще несколько человек. Из кармана он достает пачку сигарет и замерзшими руками закуривает одну.

«Напряжение очень сильное. Мне надо отдохнуть», — произносит режиссер.