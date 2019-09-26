Как придать жизни в городе загородный мотив?

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Жить в городе и чувствовать себя на природе — тренд современных городов.
Для этого девелоперы создают закрытые придомовые пространства, проектируют отдельные террасы в качестве летних помещений.
Такие решения реализованы в новом ЖК «Яркий» на Зубковой. У жителей появляются новые возможности. Можно провести время на улице, при этом находясь в собственной квартире.
Терраса — собственный огороженный участок с выходом из квартиры.
Вид террас зависит от концепции двора. Террасы первых этажей позволяют разместить в квартире окна в пол, сохраняя определенную приватность проживания. Они расширяют пространство жилья, дают возможности для разнообразного досуга: пикник на свежем воздухе, площадка для игры детей и отдыха взрослых.
Террасы имеют летний и зимний сценарии использования. Летом жители могут благоустроить их уличной мебелью для отдыха, установить детские качели и небольшие игровые зоны. Зимой на террасах можно установить новогоднюю ель и сделать горку для катаний, дети могут лепить снеговиков и играть в снежки. Террасы сообщаются со двором, но в то же время остаются приватным пространством, которое принадлежит жителям. Квартиры с террасами подойдут тем, кто ценит близость к природе, любит наблюдать за окружающим миром и хочет совместить эти функции с комфортом городской жизни.
Современное жилье не заканчивается дверями квартиры. Удобные и светлые подъезды — это то, что каждый хочет видеть в своем доме. В «Ярком» сделаны прозрачные входные группы, благодаря которым жители видят, что происходит внутри подъезда и снаружи во дворе. В холле и на этажах оформлена понятная навигация, а входные группы расположены на уровне земли. В такие подъезды легко заходить с детскими колясками. А оставить их можно в колясочной. Там же можно оставить и велосипед. Для безопасности мест общего пользования в домах установлены видеокамеры и организован доступ по личному ключу.
Пространство двора тоже очень функционально и делится на зоны: для спорта, детских игр, неспешных прогулок. Двор будет закрыт от машин и благоустроен.
«Капитал» постоянно работает над разнообразием летних помещений, в том числе и над разновидностью террас. Такие пространства дают возможность проводить больше времени на открытом воздухе и увеличивают привлекательность квартир.
Первый дом с террасами «Капитал» планирует достроить уже в этом году.
Сейчас на квартиры в ЖК «Яркий» от «Капитал — строитель жилья!» действуют скидки и выгодные условия ипотеки — от 4.65% на весь срок кредитования.
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