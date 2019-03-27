Как подать декларацию 3НДФЛ?

Если вы обязаны подать декларацию по форме 3НДФЛ или хотите это сделать, чтобы вернуть налог 13%, есть несколько способов:

— лично подать декларацию в налоговую инспекцию по месту прописки. Налоговые органы работают в понедельник и среду с 9:00 до 18:00, во вторник и в четверг с 9:00 до 20:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Также работают вторую и четвертую субботу месяца с 10:00 до 15:00. Подать декларацию может только сам налогоплательщик при предъявлении паспорта. Относить необходимо два экземпляра декларации, при этом один экземпляр инспектор вам вернет с отметкой о приеме. Отметка о приеме очень важна для того, чтобы подтвердить дату приема декларации. Если инспектор забыл это сделать, требуйте отметку.

— послать по почте заказным письмо с описью вложения. Адрес вашей инспекции можно узнать по ссылке . Отправлять нужно один экземпляр декларации. Ко втором экземпляру, который остается у вас, необходимо приложить квитанцию с почты. Датой представления декларации является дата отправки письма по почте.

— через личный кабинет на сайте . Здесь есть специальный сервис, где вы сможете отправить декларацию. Для того, чтобы в него зайти, необходимо завести пароль с сайта гос.услуги.рф или получить пароль только для этого кабинета лично с паспортом в любой налоговой инспекции. Если отправите декларацию через личный кабинет, идти в инспекцию не нужно. В личном кабинете вы заполняете декларацию с помощью встроенной программы или загружаете готовый файл, сформированный с помощью бесплатной программы, которую можно скачать здесь .

Каждый из способов позволяет вам зафиксировать дату подачи декларации. Это важно, если вы обязаны подать ее до 30 апреля или если вы подаете ее для возврата налога. При этом срок проверки декларации составляет три месяца. Вот этот срок и нужно отсчитывать от даты подачи декларации.

Надежда Скворцова