Как подать декларацию 3НДФЛ?

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Если вы обязаны подать декларацию по форме 3НДФЛ или хотите это сделать, чтобы вернуть налог 13%, есть несколько способов:
— лично подать декларацию в налоговую инспекцию по месту прописки. Налоговые органы работают в понедельник и среду с 9:00 до 18:00, во вторник и в четверг с 9:00 до 20:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Также работают вторую и четвертую субботу месяца с 10:00 до 15:00. Подать декларацию может только сам налогоплательщик при предъявлении паспорта. Относить необходимо два экземпляра декларации, при этом один экземпляр инспектор вам вернет с отметкой о приеме. Отметка о приеме очень важна для того, чтобы подтвердить дату приема декларации. Если инспектор забыл это сделать, требуйте отметку.
— послать по почте заказным письмо с описью вложения. Адрес вашей инспекции можно узнать по
— через личный кабинет на
Каждый из способов позволяет вам зафиксировать дату подачи декларации. Это важно, если вы обязаны подать ее до 30 апреля или если вы подаете ее для возврата налога. При этом срок проверки декларации составляет три месяца. Вот этот срок и нужно отсчитывать от даты подачи декларации.
Надежда Скворцова
Директор ООО «
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