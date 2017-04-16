Как Никас Сафронов дал рязанцам прикурить, или О чем говорят мужчины в клубах сигарного дыма

В шахматном порядке стояли на столе керамические пепельницы ручной работы, кувшины с ледяной водой, ведра под шампанское. В рязанском сигарном клубе ждали гостей. Поговорить о разном под аромат доминиканского табака заехал художник Никас Сафронов. Заехал не один, а с министром культуры Рязанской области Виталием Поповым, который из уважения к гостю из Москвы впервые в жизни попробовал сигару.

«Я первый раз курил в стамбульском казино, — рассказывает Никас, — Писал портрет президента „Яппи Кредит Банка“ в далеком 94-ом, а вечера мы проводили за игрой. Там курили в том числе и сигары. Я попробовал — сначала как-то ровно отнесся, а потом проникся, прочувствовал магию. Это же как аперитив к прекрасной беседе. Спустя время уже я сам принимал гостей в игорном заведении и непременно предлагал гостям хорошие сигары. Немало выкурили их мы с Говорухиным и Аллой Борисовной все там же, в казино… Кстати, для себя, как человек азартный, я выработал правило: играть, пока не кончится сигара. Этот ритуал останавливает меня от неоправданных расходов».

Поговорить о разном под аромат доминиканского табака заехал художник Никас Сафронов

Сигары любят неторопливые беседы и тихие переговоры. В случае со звездным гостем регламент вечеров рязанского сигарного клуба несколько нарушен. Андрей Лоскутов, президент Российского сигарного союза, по сути своей — душа любой компании, предлагает включить микрофон. Словно тосты за праздничным столом в дыму табака начинаются речи о дальних странах, необычных знакомствах, о смысле бытия и о вкусе к жизни.

«Я не люблю курить один, — улыбается Никас. — У меня даже комната курительная есть в апартаментах в Москве. Но я не буду браться за сигару без компании».

В компании незнакомых, казалось бы, людей Сафронов осваивается мгновенно. Это магия сигарного сообщества. Как в бане, здесь не признают чинов и регалий, оставляют важный взгляд и заслуги перед отечеством за порогом. И вот уже гость шутит, что у него «нет собственной скважины или таможенного поста», поэтому он «вынужден рисовать». Рассказывает, как запоем может писать, не претендуя, что каждая из картин станет шедевром, но зная, что если много работать, потом будешь хорошо отдыхать.

«Я не люблю курить один», — рассказал Никас

Никас — давно сам себе бренд и понимает, что от него ждут историй. Потому позволяет гостям вечера не напрягаться вопросами, а просто слушать. Между делом он не без удовлетворения уточняет размеры и местоположение московской квартиры, выходящей окнами на Кремль и добавляет сотрудникам ФСБ на радость, что в его подзорную трубу видны окна кабинетов Путина и Собянина. «Надо только научится читать по губам, — многозначительно и с легким прищуром заканчивает Никас и приступает к раскуриванию сигары.

Сигары Nikas Safronov украшены бантом дизайна художника и выполнены по его просьбе из сортов любимого мягкого доминиканского табака. Хвостики на конце его именных сигар, которые он шутя называет коронами, можно просто отломить, не используя гильотины, а дальше — традиционное неторопливое раскрытие вкуса и распространение аромата.

Среди гостей только один человек пробовал сигару в первый раз, и Никас лично вызвался научить его ритуалу

Среди присутствовавших на вечере только один человек пробовал сигару в первый раз, и Никас лично вызвался научить его ритуалу. Министр культуры региона Виталий Попов смущенно признался, что его пальцы больше привыкли к клавишам рояля, но послушно выполнил рекомендации художника. Первое кольцо дыма, и гость получает официальное приглашение вступить в рязанский сигарный клуб. Сафронов поднимает за прекрасный повод тост.

«Сигары — это красиво. Красиво выглядит, красиво дымит, красиво пахнет. В клубах от табачного дыма проявляется легкое головокружение и успокоение. Это мирная привычка. Приемлемая слабость».

Разговорами наполнялось помещение, смешивались ароматы и люди, прошла первая неловкость от встречи с гостем и вот уже там — смех, здесь — дружеские объятия, в сторонке — фотосет, на столе — восемнадцатилетний виски. В рязанском сигарном клубе наступили праздность и нега.

«Жалею, что так и не встретился с Фиделем Кастро, — рассказывает Никас, — зато курил с его сыном и братом Раулем».

«Жалею, что так и не встретился с Фиделем Кастро, зато курил с его сыном и братом Раулем», — отметил Никас

Члены клуба переглядываются: Никасу, наверное, было бы проще перечислить с кем он не курил и не встречался. А заслуженный деятель шоу-бизнеса от художников уже перешел от сигар к живописи, рассказывая новым знакомым о собственным любимом жанре письма портретов «дрим вижн». Он говорит, что соединяет эпохи и стили, реальных персонажей и исторические антуражи. Быть увековеченными королем художественного китча среди селеберти желающих немало. Никас умеет подавать себя. Как не заказать портрет тому, кто так легко перемещается по жизни в эпохах, пространствах, времени, жонглируя именами президентов, артистов, миллиардеров.

Здесь, в Рязани, между открытием выставки, ужином с губернатором, перед мастер-классом со студентам художественного училища, после нескольких интервью и многочисленных фото, Сафронов демонстрирует умение жить, наслаждаясь. Он не скрывает, что в большей степени работает под заказ и призывает избавиться от экзистенциальных дум о вечном. История всех рассудит, улыбается Никас шутке о том, что в Москве более 20 тысяч человек имеют диплом художника, вот только он их имен не слышал, а они все знают о нем.

«Губернатор ваш новый с таким же воодушевлением, как и я, любуется Рязанью»

«Поменьше злости в сердце и побольше красоты вокруг, — Никас делает комплимент Рязани и рязанцам, — у вас не слышно провинциальной речи, зато чувствуется приятные 200 километров удаления от московской суеты.» Художник свои впечатления от города приправляет услышанным накануне от нового исполняющего обязанности губернатора. «Губернатор ваш новый с таким же воодушевлением, как и я, любуется Рязанью. Правда, хаотичная застройка исторического центра его расстраивает. Но, что сделано, то сделано. С наведения порядка на улицах Любимов планирует начать возвращение Рязани облика зеленого и красивого областного центра», — поделился Сафронов.

Когда у художника спросили, с кем бы он хотел покурить сигару, но пока не может себе этого позволить, Сафронов ответ: «С Путиным…(молчание) и с Трампом… Чтобы обсудили все спокойно и нашли общий язык»

Внезапно серьезный взгляд через мгновение сменяется светской полуулыбкой, и Никас Сафронов снова взят в кольцо желающими сделать фото на память. Вечер в сигарном клубе был в разгаре, когда почетный гость, пожав руки организаторам, отправился на поздний ужин, оставив после себя в сообществах социальных сетей рязанцев десятки луков на память. Но самые стильные, пожалуй, получились в рязанском сигарном клубе.